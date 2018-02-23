10:17, 23 Şubat 2018 Cuma

'Astana'da varılan anlaşmalar kağıt üzerinde kalmamalı'





Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye krizinin çözülmesiyle ilgili "Astana’da varılan anlaşmaların hiçbiri kağıt üzerinde kalmamalı ve kesinlikle uygulanmalı" açıklamasını yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kazakistan Dışişleri Bakanlığınca, Suriye krizinin çözülmesiyle ilgili Astana'da varılan anlaşmaların kağıt üzerinde kalmaması ve kesinlikle uygulanması gerektiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kazakistan heyetinin, Rusya’nın teklifi üzerine yapılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısına katıldığı belirtildi. Kazakistan heyetinin toplantıda, Suriye’deki insani yardım konusuyla ilgili konuşma yaptığına işaret edilen açıklamada, “Astana’da varılan anlaşmaların hiçbiri kağıt üzerinde kalmamalı ve kesinlikle uygulanmalı.” ifadesi kullanıldı. Kazakistan heyetinin, Doğu Guta’daki çatışmalara son verilmesi ve gerginliği azaltma bölgelerindeki ateşkes rejiminin güçlendirilmesini destekleme çağrısında bulunduğu kaydedilen açıklamada, Suriye’deki askeri operasyonların sona ermesiyle ilgili BMGK kararının kabul edilmesi ve fikir birliğinin sağlanmasının önemi vurgulandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.