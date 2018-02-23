'Astana'da varılan anlaşmalar kağıt üzerinde kalmamalı'

Kazakistan Dışişleri Bakanlığınca, Suriye krizinin çözülmesiyle ilgili Astana'da varılan anlaşmaların kağıt üzerinde kalmaması ve kesinlikle uygulanması gerektiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kazakistan heyetinin, Rusya’nın teklifi üzerine yapılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısına katıldığı belirtildi.
Kazakistan heyetinin toplantıda, Suriye’deki insani yardım konusuyla ilgili konuşma yaptığına işaret edilen açıklamada, “Astana’da varılan anlaşmaların hiçbiri kağıt üzerinde kalmamalı ve kesinlikle uygulanmalı.” ifadesi kullanıldı.
Kazakistan heyetinin, Doğu Guta’daki çatışmalara son verilmesi ve gerginliği azaltma bölgelerindeki ateşkes rejiminin güçlendirilmesini destekleme çağrısında bulunduğu kaydedilen açıklamada, Suriye’deki askeri operasyonların sona ermesiyle ilgili BMGK kararının kabul edilmesi ve fikir birliğinin sağlanmasının önemi vurgulandı.
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