TÃ¼rk milletvekilleri BM'de mÃ¼lteci sorununu anlattÄ±

Milletvekillerinden oluÅŸan TÃ¼rk heyeti,Â BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Merkezi'nde, dÃ¼nyada en fazla mÃ¼lteciye ev sahibi olan TÃ¼rkiye ile yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
AK Parti NevÅŸehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, AK Parti Ã‡orum Milletvekili LÃ¼tfiye Ä°lksen CeritoÄŸlu Kurt, AK Parti NiÄŸde Milletvekili ErdoÄŸan Ã–zegen ile CHP Mersin Milletvekili AytuÄŸ AtÄ±cÄ±, BM Genel Merkezi'nde kÃ¼resel gÃ¶Ã§ konulu toplantÄ±lara katÄ±ldÄ±.
Gizligider, toplantÄ± sonrasÄ±Â yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yoÄŸun bir katÄ±lÄ±mla baÅŸlayan konferansta uluslararasÄ± topluma mÃ¼lteciler konusunda dÃ¼nyanÄ±n yÃ¼kÃ¼nÃ¼ adeta TÃ¼rkiye'nin Ã§ektiÄŸini anlattÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
TÃ¼rkiye'nin aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 3,5 milyonu aÅŸkÄ±n mÃ¼lteci ve gÃ¶Ã§menin eÄŸitimden saÄŸlÄ±ÄŸa her alanda ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tekrar sosyal hayata kazandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Gizligider, ''Burada ÅŸunu da anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k: 'Bizi yalnÄ±z bÄ±rakmayÄ±n Ã§Ã¼nkÃ¼ eÄŸer bizi yalnÄ±z bÄ±rakÄ±rsanÄ±z aslÄ±nda kendinizi yalnÄ±z bÄ±rakÄ±rsÄ±nÄ±z' dedik BatÄ±'ya Ã¶zellikle. Ã‡Ã¼nkÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n ki eÄŸer TÃ¼rkiye bu aÄŸÄ±r yÃ¼kÃ¼ taÅŸÄ±masa, adeta bir set gÃ¶revi gÃ¶rmese bu akÄ±ÅŸ nereye ve ne ÅŸekilde olacak." diye konuÅŸtu.
Gizligider, diÄŸer taraftan iÅŸin ekonomik ve insani boyutunu da gÃ¼ndeme getirdiklerini aktardÄ±.
"TÃ¼rkiye gerÃ§ekten hem barÄ±ÅŸÄ±n hem bÃ¶lgenin hem de dÃ¼nyanÄ±n anahtar Ã¼lkesi oldu." diyen Gizligider, toplantÄ±larÄ±n ardÄ±ndan kendilerine ulaÅŸan diÄŸer Ã¼lkelerin milletvekillerine ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir ÅŸekilde hazÄ±rladÄ±klarÄ± dosyalarÄ± sunduklarÄ±nÄ± dile getirdi.
Birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmazsa krizlerin sona ermek yerine katlanarak bÃ¼yÃ¼yeceÄŸini ve mutlaka kendilerini de vuracaÄŸÄ±nÄ± anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Gizligider, bir ay sonra Cenevre'de 189 Ã¼lkenin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenecek ParlamentolararasÄ± Birlik Genel Kurulu'nda gÃ¶Ã§ konusunun ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± ve bazÄ± kararlar alÄ±nmasÄ± iÃ§in giriÅŸimlerde bulunacaklarÄ±nÄ± aktardÄ±.
Gizligider, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"TÃ¼rkiye'nin Ã§ok haklÄ± ve gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu bu konudaki uluslararasÄ± hem maddi hem manevi destek taleplerini tÃ¼m dÃ¼nyaya haykÄ±rmaya devam edeceÄŸiz. DÃ¼nyanÄ±n yÃ¼kÃ¼nÃ¼ TÃ¼rkiye Ã§ekiyor ve bu kadar aÄŸÄ±r bir yÃ¼kÃ¼ Ã§ekerken birÃ§ok ithama, birÃ§ok gereksiz, haksÄ±z isnada muhatap olmasÄ± elbette hepimizin canÄ±nÄ± acÄ±tÄ±yor. Bu, bÃ¼yÃ¼k bir adaletsizlik ve haksÄ±zlÄ±k ama biz buna izin vermeyeceÄŸiz. Milletvekilleri olarak bu misyonumuzu ifa edeceÄŸiz."
AK Parti Ã‡orum Milletvekili Kurt da ''Avrupa baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m dÃ¼nya gÃ¶Ã§ten muzdarip olan bir dÃ¼nyadan bahsediyor ama hiÃ§biri taÅŸÄ±n altÄ±na elini koymuyor." dedi.
TÃ¼rkiye Suriyeliler iÃ§in elinden geleni yaparken Avrupa'yÄ± sadece bunun konuÅŸmalarÄ±nÄ± yapmakla eleÅŸtiren Kurt, vaatlerini ne zaman tamamlayacaklarÄ±nÄ±, bunu bir sÃ¶ylemden Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rÃ¼p eylem haline getirip getirmeyeceklerini ve bir yol haritalarÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼zlerine vurduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Suriyelilerin TÃ¼rkiye'de geÃ§irdikleri sÃ¼rede mutlu olmalarÄ±nÄ± istediklerini kaydeden Kurt, "Belli bir eÄŸitim almalarÄ±, kendilerinden ve dÃ¼nyadan kopmamalarÄ± ve insanca yaÅŸamalarÄ± iÃ§in biz emek harcÄ±yoruz, para harcÄ±yoruz, daha fazlasÄ±nÄ± da harcayabilecek bir Ã¼lkeyiz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.Â
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Milletvekillerinden oluÅŸan TÃ¼rk heyetinin, BM Genel Merkezi'nde, dÃ¼nyada en fazla mÃ¼lteciye ev sahibi olan TÃ¼rkiye ile yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸu bildirildi Milletvekillerinden oluÅŸan TÃ¼rk heyeti, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Merkezi'nde, dÃ¼nyada en fazla mÃ¼lteciye ev sahibi olan TÃ¼rkiye ile yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
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