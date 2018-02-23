10:49, 23 Åžubat 2018 Cuma

'720 bin ArakanlÄ± Ã§ocuk kapana kÄ±sÄ±lmÄ±ÅŸ durumda'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF) tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan yeni raporda, UNICEF Acil Durum ProgramÄ± DirektÃ¶rÃ¼ Manuel Fontaine'nin, "Gerek Myanmar'daki ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n penÃ§esinde yaÅŸayan ve zorla evlerinden edilen, gerekse BangladeÅŸ'teki aÅŸÄ±rÄ± kalabalÄ±k kamplarda evlerine dÃ¶nemedikleri iÃ§in Ã§aresiz durumdaki yaklaÅŸÄ±k 720 bin ArakanlÄ± Ã§ocuk esasen kapana kÄ±sÄ±lmÄ±ÅŸ durumda." aÃ§Ä±klamasÄ±na yer verildi.

Fontaine,Â Arakan sorunun temeline inerek Ã§Ã¶zÃ¼m yollarÄ± bulunamamasÄ± durumunda mevcut krizin yÄ±llarca sÃ¼receÄŸi uyarÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±.

Rapora gÃ¶re, Arakan eyaletinde halen ÅŸiddet sarmalÄ± ve korkunÃ§ olaylardan dolayÄ± akrabalarÄ± ve komÅŸularÄ± kaÃ§mak zorunda kalan 185 bin MÃ¼slÃ¼man Ã§ocuk bulunuyor. BangladeÅŸ'teki kamplarda ise geÃ§en 25 AÄŸustos ve Ã¶ncesindeki zorunlu gÃ¶Ã§ dalgalarÄ±yla sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± konumuna dÃ¼ÅŸen 534 bin ArakanlÄ± Ã§ocuk hayat mÃ¼cadelesi veriyor.

Myanmar'da devam eden ÅŸiddet olaylarÄ± ve BangladeÅŸ'te yaklaÅŸan siklon mevsimi nedeniyle tehdit altÄ±nda olan 720 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man Ã§ocuÄŸun durumuna dikkat Ã§ekilen raporda, bu Ã§ocuklarÄ±n temel insani ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n giderilmesi iÃ§in uluslararasÄ± topluma "acil Ã§aba" gÃ¶sterilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

BangladeÅŸ'te mart ayÄ± baÅŸÄ±nda baÅŸlayacak siklon mevsimiyle ortaya Ã§Ä±kabilecek sel ve toprak kaymalarÄ±yla kamplardaki insani durumun daha da kÃ¶tÃ¼leÅŸebileceÄŸi belirtilen raporda, bunun sonucunda pis su ve kÃ¶tÃ¼ hijyen koÅŸullarÄ±nÄ±n beraberinde bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klar getirebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.

UNICEF raporunda, ayrÄ±ca Myanmar hÃ¼kÃ¼metine Arakan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddete son vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± tekrarlanarak, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n rahatÃ§a hareket edebilmesi, saÄŸlÄ±k hizmetlerinden, eÄŸitimden ve tarÄ±msal faaliyetlerden tekrar yararlanmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.