TSK'ya insansÄ±z kara aracÄ± takviyesi | FOTO

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, "Ä°nsansÄ±z tanklarÄ± da Ã¼retir hale gelmemiz lazÄ±m ve bunu da yapacaÄŸÄ±z." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼ndeme gelenÂ insansÄ±z kara araÃ§larÄ±nÄ±n teminine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarda sona gelindi.
ErdoÄŸan'Ä±n ardÄ±ndan Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarÄ± Ä°smail Demir de yakÄ±n zamanda birkaÃ§ otonom insansÄ±z kara aracÄ±nÄ±n sahada olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. MÃ¼steÅŸarlÄ±k daha sonra 20'den fazla insansÄ±z kara aracÄ±nÄ±n yakÄ±ndaÂ TSK'ya teslim edilerek,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, bu Ã§abalar doÄŸrultusunda TSK envanterine ilk olarak Katmerciler firmasÄ± tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen ve ilk Ã¼rÃ¼nÃ¼ Uzaktan KumandalÄ± AtÄ±ÅŸ Platformu (UKAP) olarak ortaya Ã§Ä±kan insansÄ±z kara aracÄ± girecek.
Ä°lk kez geÃ§en yÄ±lki 13. UluslararasÄ± Savunma Sanayii FuarÄ±'nda sergilenen UKAP, ÅŸirketin Ã§ok amaÃ§lÄ± insansÄ±z kara aracÄ± ailesinde yer alÄ±yor. Ä°nsansÄ±z kara aracÄ±nÄ±n ilk konseptinde ASELSAN'Ä±n SARP Uzaktan KomutalÄ± Stabilize Silah Sistemi kullanÄ±lÄ±yor.
Åžirket, kÄ±sa sÃ¼re sonra da ikinci Ã¼rÃ¼n olarak Uzaktan KumandalÄ± YangÄ±n SÃ¶ndÃ¼rÃ¼cÃ¼'yÃ¼ (UKYS) tanÄ±ttÄ±.
Platform, el tipi kumandayla yakÄ±n mesafeden yÃ¶netilebiliyor. BÃ¼yÃ¼k Ã§anta tipi kumanda cihazÄ± ise daha uzaklara, insanÄ±n eriÅŸemediÄŸi bÃ¶lgelere Ã¶ncÃ¼ kuvvet olarak aracÄ±n gÃ¶nderilmesine imkan saÄŸlÄ±yor. BÃ¶ylece arkasÄ±ndaki birliÄŸin ve personelin zarar gÃ¶rmesini engelliyor.
YakÄ±ndan kumanda, uzaktan kumandayla hakim olunamayan, insan gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n ya da anÄ±nda tepki vermenin gerektiÄŸi durumlarda kullanÄ±lÄ±yor.
Bunlara ilave olarak uydu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kontrol seÃ§eneÄŸi de bulunuyor. Uydu kontrolÃ¼, birden fazla aracÄ±n mesafe sÄ±nÄ±rÄ± olmaksÄ±zÄ±n kullanÄ±lmasÄ±na olanak veriyor.
Katmerciler, insansÄ±z kara aracÄ± konusundaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Ã§ok karmaÅŸÄ±k olmayan, gerektiÄŸinde gÃ¶zden Ã§Ä±kartÄ±labilecek, geliÅŸtirmelere imkan veren, aÃ§Ä±k kaynak kodlu bir yapÄ± temelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.
ModÃ¼ler bir yapÄ±ya sahip araÃ§ ihtiyaca gÃ¶re kamera donanÄ±mÄ±yla keÅŸif ve gÃ¶zetleme, radarla tehdit tespit, yaralÄ± kurtarma, mayÄ±n temizleme, farklÄ± araÃ§larÄ±n Ã§ekilmesi gibi amaÃ§lar iÃ§in de kullanÄ±labilecek.
Gelecek versiyonlarÄ±nda dar sokaklara girebilmesi iÃ§in ufalÄ±p bÃ¼yÃ¼yebilen araÃ§lar geliÅŸtirilecek.
UKAP'Ä±n "drone"lara entegrasyonuyla daha geniÅŸ bir gÃ¶rÃ¼ÅŸ alanÄ± da elde edilebilecek.
Platform, uzaktan kumandalÄ± kitiyle 3 kilometre mesafeden yÃ¶netilebiliyor. Operasyon sÃ¼resi bataryayla minimum 5 saat iken, bu sÃ¼re jeneratÃ¶rle 8 saate kadar Ã§Ä±kabiliyor. Saatteki hÄ±zÄ± 25 kilometre olan aracÄ±n hÄ±zÄ±nÄ± artÄ±rmaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lÄ±yor. AracÄ±n taÅŸÄ±ma kapasitesi ise 3 tona kadar Ã§Ä±kÄ±yor.
TSK, son yÄ±llarda SSM ve Ã¼niversitelerle yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda robotik sistemler Ã¼zerinde duruyor.
Ã–zellikle son dÃ¶nemde etkin olarak kullanÄ±lan insansÄ±z hava araÃ§larÄ± Ã¶nemli bir kuvvet Ã§arpanÄ± oldu. YakÄ±n zamanda envantere giren "kamikaze drone"larÄ±n da sahada Ã¶nemli etkinlik yaratmasÄ± bekleniyor.
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri bunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra hedef amaÃ§lÄ± insansÄ±z sistemlerden ve bomba imha robotlarÄ±ndan yararlanÄ±yor.
Havada, karada, denizde ve uzayda insansÄ±z sistemlerden yararlanmak isteyen TSK, gelecekte ise insanÄ±n emrinde robotlarÄ±n olduÄŸu bir yapÄ±yÄ± konsept olarak deÄŸerlendiriyor.
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri farklÄ± ihtiyaÃ§ durumlarÄ±na gÃ¶re gerektiÄŸinde otonom, uzaktan komutalÄ±, otomatik, mÃ¼rettebatlÄ± sistemler Ã¼zerinde duruyor.
Yepyeni bir haber sitesi yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±. gaste24 bugÃ¼n yeni ve hÄ±zlÄ± habercilik anlayÄ±ÅŸÄ±yla TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyadan haberlerle okuyucusunun karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±
Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaret ve turizmi geliÅŸtirmek amacÄ±yla imzalanan protokol Ã§erÃ§evesinde, AÄŸrÄ±-Ä°ran arasÄ±nda dÃ¶rt minibÃ¼s ile transit sefer baÅŸlatÄ±ldÄ±
TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. AkgÃ¼n, "Maarif VakfÄ±'nÄ±n burada ÅŸube aÃ§masÄ±na izin verilmesini istiyoruz ve bekliyoruz. KÄ±rgÄ±zistan ile ortak iÅŸbirliÄŸi yol haritasÄ±nÄ±n belirlenmesini istiyoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Mardin merkezli 7 ilde FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na yÃ¶nelik operasyonda 61 rÃ¼tbeli asker gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ White'Ä±n, Suriye rejimi yanlÄ±sÄ± terÃ¶ristlerin Afrin'e gelerek YPG/PKK'ya destek vermesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±yla ilgili "Be vicdansÄ±z, be ahlaksÄ±z, DoÄŸu Guta'da her gÃ¼n yÃ¼zlerce Ã§ocuÄŸun, kadÄ±nÄ±n, yaÅŸlÄ±nÄ±n, sivilin alÃ§akÃ§a katledilmesinden en kÃ¼Ã§Ã¼k bir rahatsÄ±zlÄ±k duymuyorsun, burada terÃ¶ristlere karÅŸÄ± verilen bu mÃ¼cadeleden rahatsÄ±zlÄ±k duyuyor ve yalan yanlÄ±ÅŸ haberler yayÄ±yorsunuz." diye konuÅŸtu.
Hollanda'nÄ±n MaslahatgÃ¼zarÄ± Erik Westrate'nin, Hollanda Meclisinin 1915 olaylarÄ±nÄ± "soykÄ±rÄ±m" olarak tanÄ±yan kararÄ± dolayÄ±sÄ±yla DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Son dÃ¶nemde insansÄ±z hava araÃ§larÄ±nÄ± etkin ÅŸekilde kullanan TSK, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile birlikte insansÄ±z kara araÃ§larÄ±nÄ± da operasyonel anlamda kullanmaya baÅŸlayacak
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 1873 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
Milletvekillerinden oluÅŸan TÃ¼rk heyetinin, BM Genel Merkezi'nde, dÃ¼nyada en fazla mÃ¼lteciye ev sahibi olan TÃ¼rkiye ile yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸu bildirildi Milletvekillerinden oluÅŸan TÃ¼rk heyeti, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Merkezi'nde, dÃ¼nyada en fazla mÃ¼lteciye ev sahibi olan TÃ¼rkiye ile yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince dÃ¼zenlenen operasyonda, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan DHKP/C'nin Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinden olduÄŸu iddia edilen M.A,'nÄ±n Ä°stanbul'da yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda yoÄŸun sisten kaynaklanan kÄ±sÄ±tlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ nedeniyle gemi geÃ§iÅŸleri Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarak askÄ±ya alÄ±ndÄ±
TSK'nÄ±n, Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž Ã¶rgÃ¼tlerine ait 30-40 araÃ§tan oluÅŸan konvoyu vurduÄŸu duyuruldu
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Hollanda Temsilciler Meclisinin bugÃ¼n 1915 olaylarÄ±nÄ± soykÄ±rÄ±m olarak tanÄ±yan kararlar almasÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz." ifadelerine yer verildi.
"YardÄ±mcÄ± doÃ§entlik" kadrosu yerine "doktor Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi" kadrosunun ihdas edilmesini Ã¶ngÃ¶ren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BasÌ§bakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MIÌ‡T MuÌˆstesÌ§arÄ± Fidan ve Genelkurmay BasÌ§kanÄ± Orgeneral Akar'Ä± ayrÄ± ayrÄ± kabul etti.
TBMM Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonunda, Vergi KanunlarÄ± ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun TasarÄ±sÄ± kabul edildi