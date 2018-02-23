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TSK'ya insansÄ±z kara aracÄ± takviyesi | FOTO
TSK'ya insansÄ±z kara aracÄ± takviyesi | FOTO

Son dÃ¶nemde insansÄ±z hava araÃ§larÄ±nÄ± etkin ÅŸekilde kullanan TSK, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile birlikte insansÄ±z kara araÃ§larÄ±nÄ± da operasyonel anlamda kullanmaya baÅŸlayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, "Ä°nsansÄ±z tanklarÄ± da Ã¼retir hale gelmemiz lazÄ±m ve bunu da yapacaÄŸÄ±z." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼ndeme gelenÂ insansÄ±z kara araÃ§larÄ±nÄ±n teminine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarda sona gelindi.

ErdoÄŸan'Ä±n ardÄ±ndan Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarÄ± Ä°smail Demir de yakÄ±n zamanda birkaÃ§ otonom insansÄ±z kara aracÄ±nÄ±n sahada olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. MÃ¼steÅŸarlÄ±k daha sonra 20'den fazla insansÄ±z kara aracÄ±nÄ±n yakÄ±ndaÂ TSK'ya teslim edilerek,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, bu Ã§abalar doÄŸrultusunda TSK envanterine ilk olarak Katmerciler firmasÄ± tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen ve ilk Ã¼rÃ¼nÃ¼ Uzaktan KumandalÄ± AtÄ±ÅŸ Platformu (UKAP) olarak ortaya Ã§Ä±kan insansÄ±z kara aracÄ± girecek.

Ä°lk kez geÃ§en yÄ±lki 13. UluslararasÄ± Savunma Sanayii FuarÄ±'nda sergilenen UKAP, ÅŸirketin Ã§ok amaÃ§lÄ± insansÄ±z kara aracÄ± ailesinde yer alÄ±yor. Ä°nsansÄ±z kara aracÄ±nÄ±n ilk konseptinde ASELSAN'Ä±n SARP Uzaktan KomutalÄ± Stabilize Silah Sistemi kullanÄ±lÄ±yor.

Åžirket, kÄ±sa sÃ¼re sonra da ikinci Ã¼rÃ¼n olarak Uzaktan KumandalÄ± YangÄ±n SÃ¶ndÃ¼rÃ¼cÃ¼'yÃ¼ (UKYS) tanÄ±ttÄ±.

UZAKTAN KUMANDA VE UYDU KONTROLÃœ

Platform, el tipi kumandayla yakÄ±n mesafeden yÃ¶netilebiliyor. BÃ¼yÃ¼k Ã§anta tipi kumanda cihazÄ± ise daha uzaklara, insanÄ±n eriÅŸemediÄŸi bÃ¶lgelere Ã¶ncÃ¼ kuvvet olarak aracÄ±n gÃ¶nderilmesine imkan saÄŸlÄ±yor. BÃ¶ylece arkasÄ±ndaki birliÄŸin ve personelin zarar gÃ¶rmesini engelliyor.

YakÄ±ndan kumanda, uzaktan kumandayla hakim olunamayan, insan gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n ya da anÄ±nda tepki vermenin gerektiÄŸi durumlarda kullanÄ±lÄ±yor.

Bunlara ilave olarak uydu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kontrol seÃ§eneÄŸi de bulunuyor. Uydu kontrolÃ¼, birden fazla aracÄ±n mesafe sÄ±nÄ±rÄ± olmaksÄ±zÄ±n kullanÄ±lmasÄ±na olanak veriyor.

Ã‡OK AMAÃ‡LI KULLANILABÄ°LÄ°YOR

Katmerciler, insansÄ±z kara aracÄ± konusundaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Ã§ok karmaÅŸÄ±k olmayan, gerektiÄŸinde gÃ¶zden Ã§Ä±kartÄ±labilecek, geliÅŸtirmelere imkan veren, aÃ§Ä±k kaynak kodlu bir yapÄ± temelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

ModÃ¼ler bir yapÄ±ya sahip araÃ§ ihtiyaca gÃ¶re kamera donanÄ±mÄ±yla keÅŸif ve gÃ¶zetleme, radarla tehdit tespit, yaralÄ± kurtarma, mayÄ±n temizleme, farklÄ± araÃ§larÄ±n Ã§ekilmesi gibi amaÃ§lar iÃ§in de kullanÄ±labilecek.

Gelecek versiyonlarÄ±nda dar sokaklara girebilmesi iÃ§in ufalÄ±p bÃ¼yÃ¼yebilen araÃ§lar geliÅŸtirilecek.

UKAP'Ä±n "drone"lara entegrasyonuyla daha geniÅŸ bir gÃ¶rÃ¼ÅŸ alanÄ± da elde edilebilecek.

Platform, uzaktan kumandalÄ± kitiyle 3 kilometre mesafeden yÃ¶netilebiliyor. Operasyon sÃ¼resi bataryayla minimum 5 saat iken, bu sÃ¼re jeneratÃ¶rle 8 saate kadar Ã§Ä±kabiliyor. Saatteki hÄ±zÄ± 25 kilometre olan aracÄ±n hÄ±zÄ±nÄ± artÄ±rmaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lÄ±yor. AracÄ±n taÅŸÄ±ma kapasitesi ise 3 tona kadar Ã§Ä±kÄ±yor.

TSK'NIN KULLANDIÄžI Ä°NSANSIZ SÄ°STEMLER

TSK, son yÄ±llarda SSM ve Ã¼niversitelerle yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda robotik sistemler Ã¼zerinde duruyor.

Ã–zellikle son dÃ¶nemde etkin olarak kullanÄ±lan insansÄ±z hava araÃ§larÄ± Ã¶nemli bir kuvvet Ã§arpanÄ± oldu. YakÄ±n zamanda envantere giren "kamikaze drone"larÄ±n da sahada Ã¶nemli etkinlik yaratmasÄ± bekleniyor.

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri bunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra hedef amaÃ§lÄ± insansÄ±z sistemlerden ve bomba imha robotlarÄ±ndan yararlanÄ±yor.

Havada, karada, denizde ve uzayda insansÄ±z sistemlerden yararlanmak isteyen TSK, gelecekte ise insanÄ±n emrinde robotlarÄ±n olduÄŸu bir yapÄ±yÄ± konsept olarak deÄŸerlendiriyor.

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri farklÄ± ihtiyaÃ§ durumlarÄ±na gÃ¶re gerektiÄŸinde otonom, uzaktan komutalÄ±, otomatik, mÃ¼rettebatlÄ± sistemler Ã¼zerinde duruyor.



Ä°lgili Konular TSK insansÄ±z kara aracÄ± UKAP SARP UKYS
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