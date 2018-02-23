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17:29, 23 Åžubat 2018 Cuma
Avrupa
11:27, 23 Åžubat 2018 Cuma

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UNICEF BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±ndan istifa
UNICEF BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±ndan istifa

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Forsyth, daha Ã¶nceki gÃ¶revinde "kadÄ±nlara uygunsuz davranÄ±ÅŸlarda bulunduÄŸunun" gÃ¼ndeme gelmesinin ardÄ±ndan gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF) BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Justin Forsyth, daha Ã¶nce baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± "Ã‡ocuklarÄ± Koruyun" adlÄ± yardÄ±m organizasyonunda "kadÄ±nlara uygunsuz davranÄ±ÅŸlarda bulunduÄŸunun" gÃ¼ndeme gelmesinin ardÄ±ndanÂ istifa etti.

UNICEF'ten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Forsyth'in gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapan Forsyth de gÃ¶revi bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bunun sebebinin "daha Ã¶nceki hatalarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" savundu. Kurumuna zarar vermemek iÃ§in istifa ettiÄŸini belirten Forsyth, hakkÄ±ndaki iddialarla ilgili olarak da "zamanÄ±nda uygun olmayan ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiz bazÄ± yorumlar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±" kabul etti.

"Ä°LGÄ°LÄ° KÄ°ÅžÄ°LERDEN YÃœZ YÃœZE KOÅžULSUZ ÅžEKÄ°LDE Ã–ZÃœR DÄ°LEDÄ°M. BÄ°R KEZ DAHA Ã–ZÃœR DÄ°LÄ°YORUM"

Forsyth, "Åžunun altÄ±nÄ± Ã§izmek isterim ki Ã‡ocuklarÄ± Koruyun'da yaptÄ±ÄŸÄ±m hatalardan dolayÄ± UNICEF'teki gÃ¶revimden ayrÄ±lÄ±yor deÄŸilim. Bu konu uygun ÅŸekilde yÄ±llar Ã¶nce Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼. Ä°lgili kiÅŸilerden yÃ¼z yÃ¼ze koÅŸulsuz ÅŸekilde Ã¶zÃ¼r diledim. Bir kez daha Ã¶zÃ¼r diliyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Forsyth, Ä°ngiltere merkezli "Ã‡ocuklarÄ± Koruyun" (Save the Children UK) adlÄ± yardÄ±m organizasyonunun baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde, kurumda Ã§alÄ±ÅŸan 3 kadÄ±na 2011 ve 2015 yÄ±llarÄ±nda uygunsuz sÃ¶z ve davranÄ±ÅŸlarda bulunmakla suÃ§lanÄ±yordu. Ä°ngiltere'de tartÄ±ÅŸma konusu olan Forsyth, son iki yÄ±ldÄ±r UNICEF'te baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu.



Ä°lgili Konular Justin Forsyth UNICEF
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