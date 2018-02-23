11:35, 23 Åžubat 2018 Cuma

Ã‡in'de 2 bin yÄ±llÄ±k antik kent bulundu





Ä°Ã§ MoÄŸolistan Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde ortaya Ã§Ä±karÄ±lan kalÄ±ntÄ±larÄ±n, DoÄŸu Han HanedanlÄ±ÄŸÄ± ve Hunlar'a ait iÅŸaretler taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡in'in Ä°Ã§ MoÄŸolistan Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde yapÄ±lan arkeolojik kazÄ±larda, 2 bin yÄ±l Ã¶ncesine ait olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len antik kentin kalÄ±ntÄ±larÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±. Åžinhua ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, kalÄ±ntÄ±lar, Ã‡in'in DoÄŸu Han HanedanlÄ±ÄŸÄ± (M.S. 50-220) dÃ¶neminde inÅŸa edilen Ã‡in Seddi'nin 1,3 kilometre kuzeybatÄ±sÄ±nda ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Arkeologlar, antik kentin, dÃ¶nemin GÃ¼ney Hun birliklerini ele geÃ§irmek iÃ§in DoÄŸu Han HanedanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n hÃ¼kÃ¼mdarÄ± tarafÄ±ndan inÅŸa ettirildiÄŸine inanÄ±yor. YaklaÅŸÄ±k 210 hektarlÄ±k bir alanÄ± kaplayan antik kent, 5 bin 850 metre uzunluÄŸunda bir sur ve ÅŸehir surlarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki bir hendekten oluÅŸuyor. BÃ¶lgedeki kazÄ±lar sÄ±rasÄ±nda ayrÄ±ca antik Ã‡in'de kuzey etnik gruplarÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± askeri dÃ¼zende tasarlanmÄ±ÅŸ yÃ¼zden fazla konut ve 32 metre Ã§apÄ±nda bir Ã§adÄ±r bulundu. KazÄ±larda ortaya Ã§Ä±karÄ±lan bazÄ± Ã§anak ve Ã§Ã¶mleklerin dalga ve yay desenli olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla Hun kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne ait Ã¶zellikler taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. Ã‡in, Han HanedanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde Hunlar ile birkaÃ§ kez savaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

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