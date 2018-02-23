11:44, 23 Åžubat 2018 Cuma

Hollanda MaslahatgÃ¼zarÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri'ne Ã§aÄŸÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hollanda MaslahatgÃ¼zarÄ±, 1915 kararÄ± nedeniyle DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na Ã§aÄŸÄ±rÄ±ldÄ±.

Â Hollanda'nÄ±n MaslahatgÃ¼zarÄ± Erik Westrate, Hollanda Meclisinin 1915 olaylarÄ±nÄ± "soykÄ±rÄ±m" olarak tanÄ±yan kararÄ± dolayÄ±sÄ±yla DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, MaslahatgÃ¼zar Weststrate'ye,Â dÃ¼n Hollanda Temsilciler Meclisi'nde alÄ±nan 1915 olaylarÄ±na iliÅŸkin kararla ilgili TÃ¼rkiye'nin kaygÄ±larÄ± iletildi.Â

BakanlÄ±ktan dÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da "Hollanda Temsilciler Meclisinin bugÃ¼n 1915 olaylarÄ±nÄ± soykÄ±rÄ±m olarak tanÄ±yan kararlar almasÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz. Avrupaâ€™nÄ±n ortasÄ±nda Srebrenitsaâ€™da acÄ±sÄ± hala dinmemiÅŸ soykÄ±rÄ±ma gÃ¶z yuman bir Ã¼lkenin meclisinin aldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶z konusu mesnetsiz kararlarÄ±n ne tarihte ne adalette yeri vardÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla hiÃ§bir hukuki baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve geÃ§erliliÄŸi yoktur." ifadelerine yer verilmiÅŸti.

TÃ¼rkiyeâ€™nin 1915 olaylarÄ±na iliÅŸkin tutumunun tarihi olgulara ve hukuki normlara dayalÄ± olduÄŸu vurgulanan aÃ§Ä±klamada, Avrupa hukukuna yerleÅŸmiÅŸ iÃ§tihatlar ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesinin kararlarÄ±nÄ±n, bu hususta haklÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortaya koyduÄŸu belirtilmiÅŸti. AÃ§Ä±klamada, Hollanda hÃ¼kÃ¼metinin, Temsilciler Meclisinin soykÄ±rÄ±ma iliÅŸkin deÄŸerlendirmesini uygulamayacaÄŸÄ± ve Erivanâ€™da dÃ¼zenlenen anma tÃ¶renlerinde temsil edilmenin olaylarÄ±n soykÄ±rÄ±m olarak kabul edildiÄŸi anlamÄ±na gelmeyeceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n not edildiÄŸi vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±.

Hollanda parlamentosu, 1915 olaylarÄ±yla ilgili Ermeni iddialarÄ±nÄ± "soykÄ±rÄ±m" olarak tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Parlamentoda 3'e karÅŸÄ± 142 oyla kabul edilen Ã¶nergeye sadece TÃ¼rklerin kurduÄŸu Denk Partisi karÅŸÄ± oy kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Parlamentoda alÄ±nan karar, hÃ¼kÃ¼met protokolÃ¼ne uymuyor. HÃ¼kÃ¼met protokolÃ¼ne gÃ¶re, soykÄ±rÄ±mlarÄ±n tanÄ±nmasÄ±nda, uluslararasÄ± mahkemelerin hÃ¼kÃ¼mleri, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin (BM) bilimsel araÅŸtÄ±rma ve bulgularÄ±ndaki aÃ§Ä±k ve net olan sonuÃ§larÄ±n yÃ¶nlendirici olmasÄ± gerekiyor. Hollanda'da hÃ¼kÃ¼met, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin SoykÄ±rÄ±mÄ±n Ã–nlenmesi ve CezalandÄ±rÄ±lmasÄ± SÃ¶zleÅŸmesi'ne gÃ¶re hareket ediyor. Bu nedenle kararÄ±n hÃ¼kÃ¼met aÃ§Ä±sÄ±ndan baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunmuyor.Â