11:39, 23 Åžubat 2018 Cuma

Ã–zbek-Tacik sÄ±nÄ±rÄ±ndaki "Kerimov DuvarÄ±" yÄ±kÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–zbekistan'Ä±n Semerkand bÃ¶lgesi veTacikistan'Ä±n Soghd bÃ¶lgesini birbirine baÄŸlayan Sarim-Jartepa kontrol noktasÄ±ndaki duvar yÄ±kÄ±ldÄ±.

Ã–zbekistan'Ä±n yerel 'Halk SÃ¶zÃ¼' gazetesinde yer alan habere gÃ¶re, Ã–zbekistanâ€™Ä±n eski devlet baÅŸkanÄ± Ä°slam Kerimov dÃ¶neminde yapÄ±lan bu duvarÄ±n yÄ±kÄ±mÄ±nda her iki Ã¼lkenin sÄ±nÄ±r muhafÄ±zlarÄ± gÃ¶rev aldÄ±.

Taciklerin "Kerimov duvarÄ±" olarak adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iki halk arasÄ±ndaki bu engel 2010 yÄ±lÄ±nda sÄ±nÄ±rÄ± kapatmak amacÄ±yla inÅŸa edilmiÅŸti.

Tacik hÃ¼kÃ¼met yetkililerine gÃ¶re Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde bu noktada otobÃ¼s terminali, oteller ve her iki tarafa giden otoyollar inÅŸa edilecek.



