12:06, 23 Åžubat 2018 Cuma

TAPI projesinin TÃ¼rkmenistan ayaÄŸÄ± tamamlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkmenistanÂ doÄŸalgazÄ±nÄ±Â AfganistanÂ Ã¼zerindenÂ PakistanÂ veÂ Hindistanâ€™a taÅŸÄ±yacakÂ TÃ¼rkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) doÄŸalgaz boru hattÄ± projesininÂ TÃ¼rkmenistan ayaÄŸÄ±nÄ±n tamamlandÄ±. DoÄŸalgaz boru hattÄ±nÄ±n Afganistan ayaÄŸÄ±nÄ±n inÅŸasÄ±na baÅŸlanacak.

TAPI projesinin TÃ¼rkmenistan'daki 214 kilometrelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Mary bÃ¶lgesinin Serhetabat vilayetinde tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. TÃ¶rene,TÃ¼rkmenistan Devlet BaÅŸkanÄ± Gurbangulu Berdimuhamedov, Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± EÅŸref Gani ve Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžahid Han Abbasi katÄ±ldÄ±.

Berdimuhamedov, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, bin 814 kilometrelik hattÄ±n yÄ±llÄ±k doÄŸalgaz kapasitesinin 33 milyar metrekÃ¼p olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, bunun bÃ¶lgenin sÃ¼rdÃ¼rebilir geliÅŸiminin, sosyal, ekonomik ve enerji gÃ¼venliÄŸinin garantisi olduÄŸunu sÃ¶yledi.

SÃ¶z konusu projenin binlerce iÅŸ imkanÄ±nÄ±n da yolunu aÃ§acaÄŸÄ±na iÅŸaret eden Berdimuhamedov, "Bu projenin hayata geÃ§mesiyle, TÃ¼rkmenistan, Avrupa ve GÃ¼neydoÄŸu Asya arasÄ±nda bilgi kÃ¶prÃ¼sÃ¼ olacak." dedi.

Berdimuhamedov, TÃ¼rkmenistan ve Afganistan arasÄ±nda inÅŸa edilecek demiryolu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla da Afganistan'Ä±n Asya Pasifik pazarÄ±na ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

TÃ¼rkmenistan'Ä±n elektrik enerjisi alanÄ±nda gÃ¼venilir bir partner olduÄŸunu kanÄ±tladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Berdimuhamedov, kendileriyle bu konuda iÅŸ birliÄŸi yapmak isteyen Ã§ok sayÄ±da Ã¼lke olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

Berdimuhamedov, enerji alanÄ±nda TÃ¼rkmenistan ve Afganistan arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼n geÃ§tikÃ§e arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ° POLÄ°TÄ°KASIYLA HALKLARIMIZ VE HEPÄ°MÄ°Z KAZANANLARIZ"

Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± Gani ise TAPI projesine verilen destek ve gÃ¶sterilen Ã§aba iÃ§in Ã¼lke baÅŸkanlarÄ±na teÅŸekkÃ¼r ederek, projenin hayata geÃ§mesinde gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸan ve emek veren herkesi takdir ettiÄŸini dile getirdi.

Ãœlkesinin bÃ¼tÃ¼n komÅŸularÄ±yla baÄŸlantÄ± kurmak istediÄŸini vurgulayan Gani, Afganistan'Ä±n ekonomik iÅŸ birliÄŸi iÃ§in platform kurmak istediÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Gani, "Hepimiz ÅŸunu anlamalÄ±yÄ±z ki iÅŸ birliÄŸi politikasÄ±yla halklarÄ±mÄ±z ve hepimiz kazananlarÄ±z. Biz, ekonomik refahÄ±, istikrarÄ± ve sosyal gÃ¼venliÄŸi elde edebiliriz." diye konuÅŸtu.

"TAPI, BÃ–LGEYE Ä°STÄ°KRAR KAZANDIRACAK"

Pakistan BaÅŸbakanÄ± Abbasi de projenin Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan TÃ¼rkmenistan'a teÅŸekkÃ¼r etti.

TAPI'nÄ±n, enerji ve iletiÅŸim koridoru olduÄŸunu belirten Abbasi, sÃ¶z konusu projenin halklarÄ± birbirine baÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ±, sosyal ve ekonomik geliÅŸim saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ve bÃ¶lgeye istikrar kazandÄ±racaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Abbasi, "Bu projenin sadece kazananlarÄ± var. Projenin hayata geÃ§irilmesine katkÄ± saÄŸlayan Ã¼Ã§ Ã¼lkeye projeyi gerÃ§ekleÅŸtirdikleri iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyorum." diye konuÅŸtu.

"TAPI, HÄ°NDÄ°STAN'IN ENERJÄ° GÃœVENLÄ°ÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°N Ã–NEMLÄ°"

Hindistan'Ä±n dÄ±ÅŸ iliÅŸkilerden sorumlu Devlet BakanÄ± MobaÅŸar Caved Akbar da tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TAPI projesinin Ã¶nemine deÄŸinerek, projenin yeni bir ufkun baÅŸlangÄ±cÄ± olduÄŸunu dile getirdi.

TAPI'nin Hindistan enerji gÃ¼venliÄŸi iÃ§in de oldukÃ§a Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yleyen Akbar, projenin Ã§ok sayÄ±da fÄ±rsat kapÄ±sÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Akbar, TÃ¼rkmenistan'Ä±n Hindistan'Ä±n Ã¶nemli enerji partnerlerinden biri olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.

TAPI PROJESÄ°

GeÃ§en yÄ±l teknik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanan TAPI projesi, aÅŸamalÄ± olarak hayata geÃ§irilecek. TÃ¼rkmenistan'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k doÄŸalgaz yataÄŸÄ± GalkÄ±nÄ±ÅŸ'tan baÅŸlayan hat, Afganistan'Ä±n Herat, Farah, Helmand ve Kandahar vilayetlerinden geÃ§erek Pakistan ve Hindistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Fazilka yerleÅŸim bÃ¶lgesine kadar devam edecek.

UzunluÄŸu bin 814 kilometre olacak hattÄ±n, 214 kilometrelik kÄ±smÄ± TÃ¼rkmenistan'dan, 774 kilometrelik kÄ±smÄ± Afganistan'dan ve 826 kilometrelik kÄ±smÄ± da Pakistan'dan geÃ§ecek.

2020 yÄ±lÄ±nda hizmete girmesi beklenen hattÄ±n, yÄ±llÄ±k kapasitesi 33 milyar metrekÃ¼p olacak.

Ã–te yandan, Asyaâ€™nÄ±n en Ã¶nemli enerji projelerinden biri olarak kabul edilen TÃ¼rkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistanâ€™Ä± birbirine baÄŸlayacak doÄŸalgaz projesinin (TAPI) paralelinde ilerleyecek olan elektrik hattÄ± projesinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.

Projeyle, TÃ¼rkmenistan, Pakistan ve Afganistan hattÄ±nda 500 kilovatlÄ±k hattÄ±n inÅŸasÄ± konusunda iÅŸ birliÄŸini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.

TÃœRKMENÄ°STAN VE AFGANÄ°STAN ARASINDAKÄ° DEMÄ°RYOLU HATTI

Etkinlik kapsamÄ±nda ayrÄ±ca, TÃ¼rkmenistan ve Afganistan arasÄ±ndaki yeni demiryolu hattÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.

SÃ¶z konusu proje, Afganistan'Ä±n Herat vilayetindeki Turgundi ile TÃ¼rkmenistan'Ä±n Serhetabat vilayetlerini birbirine baÄŸlamasÄ± amaÃ§lanarak inÅŸa edildi.

Serhetabat-Turgundi demiryolu hattÄ±yla Afganistan, Ã¼retimini dÄ±ÅŸ pazarlara ulaÅŸtÄ±rma ve gerekli ithalatÄ± yapma konusunda daha fazla ulaÅŸÄ±m imkanÄ±na kavuÅŸacak.

Daha Ã¶nce Serhetabat ve Turgundi arasÄ±nda demir yolu ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± maksadÄ±yla, iki Ã¼lke demir yolu iÅŸletmeleri bir mutabakat zaptÄ± imzalamÄ±ÅŸtÄ±. Yeni demir yolu hattÄ±yla, Turgundi Tren Ä°stasyonu'nun kapasitesi artacak ve denize Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± bulunmayan Afganistan'Ä±n ticaret hacmine Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de katkÄ± saÄŸlayacak.Â