12:17, 23 Åžubat 2018 Cuma

ErdoÄŸan'dan Pentagon'un 'Afrin' iddiasÄ±na sert cevap

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â partisinin genel merkezindeÂ GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸtu.

SEÃ‡Ä°M Ä°TTÄ°FAKI TEKLÄ°FÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmadaÂ seÃ§im ittifakÄ± teklifine iliÅŸkin, "Hedef oydaki zayiatÄ± minimize etmek, adeta yok etmektir." dedi.

ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Herhangi bir siyasi partinin lideri veya Ã¼yelerine, kendi partilerinden istifa etmeksizin bir baÅŸka partinin listesinden aday gÃ¶sterilebilme imkanÄ± saÄŸlandÄ±. Bu partiler seÃ§im pusulasÄ±ndaki ittifak bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yer almayacaklar ama aday listesinde bulunmak suretiyle dolaylÄ± bir ÅŸekilde bu oluÅŸumda temsil edilecekler.

BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi baÅŸta olmak Ã¼zere bu oluÅŸum iÃ§inde yer almak isteyen ancak oy daÄŸÄ±lÄ±mÄ± itibarÄ±yla kendi baÅŸÄ±na milletvekili Ã§Ä±karma imkanÄ± bulunmayan partiler ise ittifaktaki herhangi bir partinin listesinde seÃ§ime girebileceklerdir."

ZEYTÄ°N DALI HAREKATI

ErdoÄŸan,Â TSK'nÄ±nÂ Afrin'dekiÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu sabah itibarÄ±yla 1873 terÃ¶risti etkisiz hale getirerek 415 kilometrekare civarÄ±nda bir alanÄ± kontrol altÄ±na aldÄ±k. Afrin ÅŸehir merkezini bir an Ã¶nce kuÅŸatÄ±p terÃ¶ristlerin dÄ±ÅŸarÄ±yla temasÄ±nÄ± kestikten sonra yeni bir stratejiyle harekatÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz.

Kahraman askerlerimiz, Mehmet'imiz bÃ¼yÃ¼k bir fedakarlÄ±k ve cesaretle bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± iÃ§in Ã¶zenle hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± tahkimatlarÄ± terÃ¶ristlerin baÅŸÄ±na geÃ§irerek adÄ±m adÄ±m Afrin'e doÄŸru ilerliyor.

BÃ¶lgedeki hakim tepeler ÅŸu anda bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de askerlerimiz tarafÄ±ndan terÃ¶ristlerden temizlendiÄŸi iÃ§in harekatÄ±n bundan sonraki kÄ±smÄ±nÄ±n inÅŸallah daha hÄ±zlÄ± ilerlemesini bekliyoruz."Â

PENTAGON SÃ–ZCÃœSÃœÂ DANA WHÄ°TE'IN AÃ‡IKLAMALARI

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Dana White'Ä±n, Suriye rejimi yanlÄ±sÄ± terÃ¶ristlerin Afrin'e gelerek YPG/PKK'ya destek vermesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±yla ilgili "Bizi en Ã§ok Ã¼zen, mÃ¼ttefikimiz olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z, siyasi ve askeri alanda Ã§ok derin iliÅŸkilerimizin bulunduÄŸu kimi Ã¼lkelerin sergilediÄŸi riyakarlÄ±k, hatta ciddiyetsizliktir. Ä°ÅŸte dÃ¼n bu Ã¼lkelerden birinin gÃ¼ya savunma bakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã§Ä±kÄ±yor, yÃ¼zÃ¼ kÄ±zarmadan, utanmadan, sÄ±kÄ±lmadan Afrin'de sivillerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, insanlarÄ±n ÅŸiddet yÃ¼zÃ¼nden evine dÃ¶nemediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Be vicdansÄ±z, be ahlaksÄ±z, DoÄŸu Guta'da her gÃ¼n yÃ¼zlerce Ã§ocuÄŸun, kadÄ±nÄ±n, yaÅŸlÄ±nÄ±n, sivilin alÃ§akÃ§a katledilmesinden en kÃ¼Ã§Ã¼k bir rahatsÄ±zlÄ±k duymuyorsun, burada terÃ¶ristlere karÅŸÄ± verilen bu mÃ¼cadeleden rahatsÄ±zlÄ±k duyuyor ve yalan yanlÄ±ÅŸ haberler yayÄ±yorsunuz." diye konuÅŸtu.

"SENÄ°N ZATEN NEREYE GÄ°RMEYÄ° DOÄžRU BULDUÄžUNU BU MÄ°LLET ANLAMADI KÄ°..."

ErdoÄŸan, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu eleÅŸtirerek, "Biz Kemal Efendi'nin aÄŸzÄ±yla hareket etmeyiz. Afrin'e girmeyi doÄŸru bulmuyormuÅŸ. Senin zaten nereye girmeyi doÄŸru bulduÄŸunu bu millet anlamadÄ± ki... Ã–yle bir derdin yok ki... Ne Gabar'la ilgili ne Cudi'yle ilgili ne TendÃ¼rek'le ilgili ne Kandil'le ilgili bir derdin var. Onlarla sadece iÅŸbirliÄŸin var." ifadelerini kullandÄ±.

"BU YAZ HEM TERÃ–R Ã–RGÃœTÃœ HEM ONU DESTEKLEYENLER Ä°Ã‡Ä°N SICAK GEÃ‡ECEK"

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan "Bu yaz hem terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ iÃ§in hem onu destekleyenler iÃ§in sÄ±cak geÃ§ecek, Ã¶yle gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ã–nce MÃ¼nbiÃ§'i terÃ¶ristlerden temizleyecek, ardÄ±ndan FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunun tamamÄ±nÄ± kendimiz ve Suriyeli kardeÅŸlerimiz iÃ§in gÃ¼venli hale getirene kadar hiÃ§ durmadan yolumuza devam edeceÄŸiz." dedi.