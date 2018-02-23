DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
17:28, 23 Åžubat 2018 Cuma
DÄ±ÅŸ Politika
12:17, 23 Åžubat 2018 Cuma

  • PaylaÅŸ
ErdoÄŸan'dan Pentagon'un 'Afrin' iddiasÄ±na sert cevap
ErdoÄŸan'dan Pentagon'un 'Afrin' iddiasÄ±na sert cevap

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ White'Ä±n, Suriye rejimi yanlÄ±sÄ± terÃ¶ristlerin Afrin'e gelerek YPG/PKK'ya destek vermesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±yla ilgili "Be vicdansÄ±z, be ahlaksÄ±z, DoÄŸu Guta'da her gÃ¼n yÃ¼zlerce Ã§ocuÄŸun, kadÄ±nÄ±n, yaÅŸlÄ±nÄ±n, sivilin alÃ§akÃ§a katledilmesinden en kÃ¼Ã§Ã¼k bir rahatsÄ±zlÄ±k duymuyorsun, burada terÃ¶ristlere karÅŸÄ± verilen bu mÃ¼cadeleden rahatsÄ±zlÄ±k duyuyor ve yalan yanlÄ±ÅŸ haberler yayÄ±yorsunuz." diye konuÅŸtu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â partisinin genel merkezindeÂ GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸtu.

SEÃ‡Ä°M Ä°TTÄ°FAKI TEKLÄ°FÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmadaÂ seÃ§im ittifakÄ± teklifine iliÅŸkin, "Hedef oydaki zayiatÄ± minimize etmek, adeta yok etmektir." dedi.

ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Herhangi bir siyasi partinin lideri veya Ã¼yelerine, kendi partilerinden istifa etmeksizin bir baÅŸka partinin listesinden aday gÃ¶sterilebilme imkanÄ± saÄŸlandÄ±. Bu partiler seÃ§im pusulasÄ±ndaki ittifak bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yer almayacaklar ama aday listesinde bulunmak suretiyle dolaylÄ± bir ÅŸekilde bu oluÅŸumda temsil edilecekler.

BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi baÅŸta olmak Ã¼zere bu oluÅŸum iÃ§inde yer almak isteyen ancak oy daÄŸÄ±lÄ±mÄ± itibarÄ±yla kendi baÅŸÄ±na milletvekili Ã§Ä±karma imkanÄ± bulunmayan partiler ise ittifaktaki herhangi bir partinin listesinde seÃ§ime girebileceklerdir."

ZEYTÄ°N DALI HAREKATI

ErdoÄŸan,Â TSK'nÄ±nÂ Afrin'dekiÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu sabah itibarÄ±yla 1873 terÃ¶risti etkisiz hale getirerek 415 kilometrekare civarÄ±nda bir alanÄ± kontrol altÄ±na aldÄ±k. Afrin ÅŸehir merkezini bir an Ã¶nce kuÅŸatÄ±p terÃ¶ristlerin dÄ±ÅŸarÄ±yla temasÄ±nÄ± kestikten sonra yeni bir stratejiyle harekatÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz.

Kahraman askerlerimiz, Mehmet'imiz bÃ¼yÃ¼k bir fedakarlÄ±k ve cesaretle bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± iÃ§in Ã¶zenle hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± tahkimatlarÄ± terÃ¶ristlerin baÅŸÄ±na geÃ§irerek adÄ±m adÄ±m Afrin'e doÄŸru ilerliyor.

BÃ¶lgedeki hakim tepeler ÅŸu anda bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de askerlerimiz tarafÄ±ndan terÃ¶ristlerden temizlendiÄŸi iÃ§in harekatÄ±n bundan sonraki kÄ±smÄ±nÄ±n inÅŸallah daha hÄ±zlÄ± ilerlemesini bekliyoruz."Â 

PENTAGON SÃ–ZCÃœSÃœÂ DANA WHÄ°TE'IN AÃ‡IKLAMALARI

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Dana White'Ä±n, Suriye rejimi yanlÄ±sÄ± terÃ¶ristlerin Afrin'e gelerek YPG/PKK'ya destek vermesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±yla ilgili "Bizi en Ã§ok Ã¼zen, mÃ¼ttefikimiz olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z, siyasi ve askeri alanda Ã§ok derin iliÅŸkilerimizin bulunduÄŸu kimi Ã¼lkelerin sergilediÄŸi riyakarlÄ±k, hatta ciddiyetsizliktir. Ä°ÅŸte dÃ¼n bu Ã¼lkelerden birinin gÃ¼ya savunma bakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã§Ä±kÄ±yor, yÃ¼zÃ¼ kÄ±zarmadan, utanmadan, sÄ±kÄ±lmadan Afrin'de sivillerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, insanlarÄ±n ÅŸiddet yÃ¼zÃ¼nden evine dÃ¶nemediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Be vicdansÄ±z, be ahlaksÄ±z, DoÄŸu Guta'da her gÃ¼n yÃ¼zlerce Ã§ocuÄŸun, kadÄ±nÄ±n, yaÅŸlÄ±nÄ±n, sivilin alÃ§akÃ§a katledilmesinden en kÃ¼Ã§Ã¼k bir rahatsÄ±zlÄ±k duymuyorsun, burada terÃ¶ristlere karÅŸÄ± verilen bu mÃ¼cadeleden rahatsÄ±zlÄ±k duyuyor ve yalan yanlÄ±ÅŸ haberler yayÄ±yorsunuz." diye konuÅŸtu.

"SENÄ°N ZATEN NEREYE GÄ°RMEYÄ° DOÄžRU BULDUÄžUNU BU MÄ°LLET ANLAMADI KÄ°..."

ErdoÄŸan, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu eleÅŸtirerek, "Biz Kemal Efendi'nin aÄŸzÄ±yla hareket etmeyiz. Afrin'e girmeyi doÄŸru bulmuyormuÅŸ. Senin zaten nereye girmeyi doÄŸru bulduÄŸunu bu millet anlamadÄ± ki... Ã–yle bir derdin yok ki... Ne Gabar'la ilgili ne Cudi'yle ilgili ne TendÃ¼rek'le ilgili ne Kandil'le ilgili bir derdin var. Onlarla sadece iÅŸbirliÄŸin var." ifadelerini kullandÄ±.

"BU YAZ HEM TERÃ–R Ã–RGÃœTÃœ HEM ONU DESTEKLEYENLER Ä°Ã‡Ä°N SICAK GEÃ‡ECEK"

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan "Bu yaz hem terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ iÃ§in hem onu destekleyenler iÃ§in sÄ±cak geÃ§ecek, Ã¶yle gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ã–nce MÃ¼nbiÃ§'i terÃ¶ristlerden temizleyecek, ardÄ±ndan FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunun tamamÄ±nÄ± kendimiz ve Suriyeli kardeÅŸlerimiz iÃ§in gÃ¼venli hale getirene kadar hiÃ§ durmadan yolumuza devam edeceÄŸiz." dedi.



Ä°lgili Konular Pentagon Afrin recep tayyip erdoÄŸan
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

DÄ±ÅŸ Politika Haberleri
gaste24 haber sitesi yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±
gaste24 haber sitesi yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±

Yepyeni bir haber sitesi yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±. gaste24 bugÃ¼n yeni ve hÄ±zlÄ± habercilik anlayÄ±ÅŸÄ±yla TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyadan haberlerle okuyucusunun karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±
Ä°ran-TÃ¼rkiye arasÄ±nda transit minibÃ¼s seferleri baÅŸladÄ±
Ä°ran-TÃ¼rkiye arasÄ±nda transit minibÃ¼s seferleri baÅŸladÄ±

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaret ve turizmi geliÅŸtirmek amacÄ±yla imzalanan protokol Ã§erÃ§evesinde, AÄŸrÄ±-Ä°ran arasÄ±nda dÃ¶rt minibÃ¼s ile transit sefer baÅŸlatÄ±ldÄ±
TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±'ndan KÄ±rgÄ±zistan'a Ã§aÄŸrÄ±
TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±'ndan, KÄ±rgÄ±zistan'a Ã§aÄŸrÄ±

TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. AkgÃ¼n, "Maarif VakfÄ±'nÄ±n burada ÅŸube aÃ§masÄ±na izin verilmesini istiyoruz ve bekliyoruz. KÄ±rgÄ±zistan ile ortak iÅŸbirliÄŸi yol haritasÄ±nÄ±n belirlenmesini istiyoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
7 ildeki FETÃ– operasyonunda 61 rÃ¼tbeli askere gÃ¶zaltÄ±
7 ildeki FETÃ– operasyonunda 61 rÃ¼tbeli askere gÃ¶zaltÄ±

Mardin merkezli 7 ilde FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na yÃ¶nelik operasyonda 61 rÃ¼tbeli asker gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
ErdoÄŸan'dan Pentagon'un 'Afrin' iddiasÄ±na sert cevap
ErdoÄŸan'dan Pentagon'un 'Afrin' iddiasÄ±na sert cevap

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ White'Ä±n, Suriye rejimi yanlÄ±sÄ± terÃ¶ristlerin Afrin'e gelerek YPG/PKK'ya destek vermesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±yla ilgili "Be vicdansÄ±z, be ahlaksÄ±z, DoÄŸu Guta'da her gÃ¼n yÃ¼zlerce Ã§ocuÄŸun, kadÄ±nÄ±n, yaÅŸlÄ±nÄ±n, sivilin alÃ§akÃ§a katledilmesinden en kÃ¼Ã§Ã¼k bir rahatsÄ±zlÄ±k duymuyorsun, burada terÃ¶ristlere karÅŸÄ± verilen bu mÃ¼cadeleden rahatsÄ±zlÄ±k duyuyor ve yalan yanlÄ±ÅŸ haberler yayÄ±yorsunuz." diye konuÅŸtu.
Hollanda MaslahatgÃ¼zarÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri'ne Ã§aÄŸÄ±rÄ±ldÄ±
Hollanda MaslahatgÃ¼zarÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri'ne Ã§aÄŸÄ±rÄ±ldÄ±

Hollanda'nÄ±n MaslahatgÃ¼zarÄ± Erik Westrate'nin, Hollanda Meclisinin 1915 olaylarÄ±nÄ± "soykÄ±rÄ±m" olarak tanÄ±yan kararÄ± dolayÄ±sÄ±yla DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
TSK'ya insansÄ±z kara aracÄ± takviyesi FOTO
TSK'ya insansÄ±z kara aracÄ± takviyesi | FOTO

Son dÃ¶nemde insansÄ±z hava araÃ§larÄ±nÄ± etkin ÅŸekilde kullanan TSK, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile birlikte insansÄ±z kara araÃ§larÄ±nÄ± da operasyonel anlamda kullanmaya baÅŸlayacak
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 1873 oldu
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 1873 oldu

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 1873 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
TÃ¼rk milletvekilleri BM'de mÃ¼lteci sorununu anlattÄ±
TÃ¼rk milletvekilleri BM'de mÃ¼lteci sorununu anlattÄ±

Milletvekillerinden oluÅŸan TÃ¼rk heyetinin, BM Genel Merkezi'nde, dÃ¼nyada en fazla mÃ¼lteciye ev sahibi olan TÃ¼rkiye ile yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸu bildirildi Milletvekillerinden oluÅŸan TÃ¼rk heyeti, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Merkezi'nde, dÃ¼nyada en fazla mÃ¼lteciye ev sahibi olan TÃ¼rkiye ile yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
DHKP C'nin Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisi Ä°stanbul'da yakalandÄ±
DHKP/C'nin Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisi Ä°stanbul'da yakalandÄ±

Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince dÃ¼zenlenen operasyonda, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan DHKP/C'nin Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinden olduÄŸu iddia edilen M.A,'nÄ±n Ä°stanbul'da yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°stanbul BoÄŸazÄ± yoÄŸun sis nedeniyle gemi geÃ§iÅŸlerine kapatÄ±ldÄ±
Ä°stanbul BoÄŸazÄ± yoÄŸun sis nedeniyle gemi geÃ§iÅŸlerine kapatÄ±ldÄ±

Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda yoÄŸun sisten kaynaklanan kÄ±sÄ±tlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ nedeniyle gemi geÃ§iÅŸleri Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarak askÄ±ya alÄ±ndÄ±
TSK Afrin'e ilerleyen terÃ¶r konvoyunu vurdu
TSK, Afrin'e ilerleyen terÃ¶r konvoyunu vurdu

TSK'nÄ±n, Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž Ã¶rgÃ¼tlerine ait 30-40 araÃ§tan oluÅŸan konvoyu vurduÄŸu duyuruldu
TÃ¼rkiye'den Hollanda'nÄ±n skandal '1915' kararÄ±na ilk tepki
TÃ¼rkiye'den Hollanda'nÄ±n skandal '1915' kararÄ±na ilk tepki

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Hollanda Temsilciler Meclisinin bugÃ¼n 1915 olaylarÄ±nÄ± soykÄ±rÄ±m olarak tanÄ±yan kararlar almasÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz." ifadelerine yer verildi.
YardÄ±mcÄ± doÃ§entlik' kadrosunu kaldÄ±ran teklif kanunlaÅŸtÄ±
'YardÄ±mcÄ± doÃ§entlik' kadrosunu kaldÄ±ran teklif kanunlaÅŸtÄ±

"YardÄ±mcÄ± doÃ§entlik" kadrosu yerine "doktor Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi" kadrosunun ihdas edilmesini Ã¶ngÃ¶ren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m Fidan ve Akar ile ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, YÄ±ldÄ±rÄ±m, Fidan ve Akar ile ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BasÌ§bakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MIÌ‡T MuÌˆstesÌ§arÄ± Fidan ve Genelkurmay BasÌ§kanÄ± Orgeneral Akar'Ä± ayrÄ± ayrÄ± kabul etti.
Torba tasarÄ±' Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonunda kabul edildi
'Torba tasarÄ±' Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonunda kabul edildi

TBMM Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonunda, Vergi KanunlarÄ± ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun TasarÄ±sÄ± kabul edildi

Haberler

ABD Suriyeâ€™ye silah yÄ±ÄŸmaya devam edecek
ABD Suriye ye silah yÄ±ÄŸmaya devam edecek

Pentagon'dan savunma bÃ¼tÃ§esiyle ilgili Ã§eliÅŸkili ifadeler
Pentagon'dan savunma bÃ¼tÃ§esiyle ilgili Ã§eliÅŸkili ifadeler

ABD'den PYD/PKK'ya 550 milyon dolar bÃ¼tÃ§e
ABD'den PYD PKK'ya 550 milyon dolar bÃ¼tÃ§e

Pentagon: Afrin'de sivil kaybÄ± yok
Pentagon Afrin'de sivil kaybÄ± yok

ABD'den PYD/YPG'ye Afrin uyarÄ±sÄ±!
ABD'den PYD YPG'ye Afrin uyarÄ±sÄ±

Pentagon'dan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±
Pentagon'dan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±

ABD'den 'Tel Abyad'a yÄ±ÄŸÄ±nak' aÃ§Ä±klamasÄ±
ABD'den 'Tel Abyad'a yÄ±ÄŸÄ±nak' aÃ§Ä±klamasÄ±

Pentagon'dan PYD/PKK aÃ§Ä±klamasÄ±
Pentagon'dan PYD PKK aÃ§Ä±klamasÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 