ErdoÄŸan'dan Pentagon'un 'Afrin' iddiasÄ±na sert cevap

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â partisinin genel merkezindeÂ GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸtu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmadaÂ seÃ§im ittifakÄ± teklifine iliÅŸkin, "Hedef oydaki zayiatÄ± minimize etmek, adeta yok etmektir." dedi.
ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Herhangi bir siyasi partinin lideri veya Ã¼yelerine, kendi partilerinden istifa etmeksizin bir baÅŸka partinin listesinden aday gÃ¶sterilebilme imkanÄ± saÄŸlandÄ±. Bu partiler seÃ§im pusulasÄ±ndaki ittifak bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yer almayacaklar ama aday listesinde bulunmak suretiyle dolaylÄ± bir ÅŸekilde bu oluÅŸumda temsil edilecekler.
BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi baÅŸta olmak Ã¼zere bu oluÅŸum iÃ§inde yer almak isteyen ancak oy daÄŸÄ±lÄ±mÄ± itibarÄ±yla kendi baÅŸÄ±na milletvekili Ã§Ä±karma imkanÄ± bulunmayan partiler ise ittifaktaki herhangi bir partinin listesinde seÃ§ime girebileceklerdir."
ErdoÄŸan,Â TSK'nÄ±nÂ Afrin'dekiÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Bu sabah itibarÄ±yla 1873 terÃ¶risti etkisiz hale getirerek 415 kilometrekare civarÄ±nda bir alanÄ± kontrol altÄ±na aldÄ±k. Afrin ÅŸehir merkezini bir an Ã¶nce kuÅŸatÄ±p terÃ¶ristlerin dÄ±ÅŸarÄ±yla temasÄ±nÄ± kestikten sonra yeni bir stratejiyle harekatÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz.
Kahraman askerlerimiz, Mehmet'imiz bÃ¼yÃ¼k bir fedakarlÄ±k ve cesaretle bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± iÃ§in Ã¶zenle hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± tahkimatlarÄ± terÃ¶ristlerin baÅŸÄ±na geÃ§irerek adÄ±m adÄ±m Afrin'e doÄŸru ilerliyor.
BÃ¶lgedeki hakim tepeler ÅŸu anda bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de askerlerimiz tarafÄ±ndan terÃ¶ristlerden temizlendiÄŸi iÃ§in harekatÄ±n bundan sonraki kÄ±smÄ±nÄ±n inÅŸallah daha hÄ±zlÄ± ilerlemesini bekliyoruz."Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Dana White'Ä±n, Suriye rejimi yanlÄ±sÄ± terÃ¶ristlerin Afrin'e gelerek YPG/PKK'ya destek vermesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±yla ilgili "Bizi en Ã§ok Ã¼zen, mÃ¼ttefikimiz olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z, siyasi ve askeri alanda Ã§ok derin iliÅŸkilerimizin bulunduÄŸu kimi Ã¼lkelerin sergilediÄŸi riyakarlÄ±k, hatta ciddiyetsizliktir. Ä°ÅŸte dÃ¼n bu Ã¼lkelerden birinin gÃ¼ya savunma bakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã§Ä±kÄ±yor, yÃ¼zÃ¼ kÄ±zarmadan, utanmadan, sÄ±kÄ±lmadan Afrin'de sivillerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, insanlarÄ±n ÅŸiddet yÃ¼zÃ¼nden evine dÃ¶nemediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Be vicdansÄ±z, be ahlaksÄ±z, DoÄŸu Guta'da her gÃ¼n yÃ¼zlerce Ã§ocuÄŸun, kadÄ±nÄ±n, yaÅŸlÄ±nÄ±n, sivilin alÃ§akÃ§a katledilmesinden en kÃ¼Ã§Ã¼k bir rahatsÄ±zlÄ±k duymuyorsun, burada terÃ¶ristlere karÅŸÄ± verilen bu mÃ¼cadeleden rahatsÄ±zlÄ±k duyuyor ve yalan yanlÄ±ÅŸ haberler yayÄ±yorsunuz." diye konuÅŸtu.
ErdoÄŸan, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu eleÅŸtirerek, "Biz Kemal Efendi'nin aÄŸzÄ±yla hareket etmeyiz. Afrin'e girmeyi doÄŸru bulmuyormuÅŸ. Senin zaten nereye girmeyi doÄŸru bulduÄŸunu bu millet anlamadÄ± ki... Ã–yle bir derdin yok ki... Ne Gabar'la ilgili ne Cudi'yle ilgili ne TendÃ¼rek'le ilgili ne Kandil'le ilgili bir derdin var. Onlarla sadece iÅŸbirliÄŸin var." ifadelerini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan "Bu yaz hem terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ iÃ§in hem onu destekleyenler iÃ§in sÄ±cak geÃ§ecek, Ã¶yle gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ã–nce MÃ¼nbiÃ§'i terÃ¶ristlerden temizleyecek, ardÄ±ndan FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunun tamamÄ±nÄ± kendimiz ve Suriyeli kardeÅŸlerimiz iÃ§in gÃ¼venli hale getirene kadar hiÃ§ durmadan yolumuza devam edeceÄŸiz." dedi.
Yepyeni bir haber sitesi yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±. gaste24 bugÃ¼n yeni ve hÄ±zlÄ± habercilik anlayÄ±ÅŸÄ±yla TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyadan haberlerle okuyucusunun karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±
Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaret ve turizmi geliÅŸtirmek amacÄ±yla imzalanan protokol Ã§erÃ§evesinde, AÄŸrÄ±-Ä°ran arasÄ±nda dÃ¶rt minibÃ¼s ile transit sefer baÅŸlatÄ±ldÄ±
TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. AkgÃ¼n, "Maarif VakfÄ±'nÄ±n burada ÅŸube aÃ§masÄ±na izin verilmesini istiyoruz ve bekliyoruz. KÄ±rgÄ±zistan ile ortak iÅŸbirliÄŸi yol haritasÄ±nÄ±n belirlenmesini istiyoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Mardin merkezli 7 ilde FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na yÃ¶nelik operasyonda 61 rÃ¼tbeli asker gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ White'Ä±n, Suriye rejimi yanlÄ±sÄ± terÃ¶ristlerin Afrin'e gelerek YPG/PKK'ya destek vermesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±yla ilgili "Be vicdansÄ±z, be ahlaksÄ±z, DoÄŸu Guta'da her gÃ¼n yÃ¼zlerce Ã§ocuÄŸun, kadÄ±nÄ±n, yaÅŸlÄ±nÄ±n, sivilin alÃ§akÃ§a katledilmesinden en kÃ¼Ã§Ã¼k bir rahatsÄ±zlÄ±k duymuyorsun, burada terÃ¶ristlere karÅŸÄ± verilen bu mÃ¼cadeleden rahatsÄ±zlÄ±k duyuyor ve yalan yanlÄ±ÅŸ haberler yayÄ±yorsunuz." diye konuÅŸtu.
Hollanda'nÄ±n MaslahatgÃ¼zarÄ± Erik Westrate'nin, Hollanda Meclisinin 1915 olaylarÄ±nÄ± "soykÄ±rÄ±m" olarak tanÄ±yan kararÄ± dolayÄ±sÄ±yla DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Son dÃ¶nemde insansÄ±z hava araÃ§larÄ±nÄ± etkin ÅŸekilde kullanan TSK, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile birlikte insansÄ±z kara araÃ§larÄ±nÄ± da operasyonel anlamda kullanmaya baÅŸlayacak
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 1873 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
Milletvekillerinden oluÅŸan TÃ¼rk heyetinin, BM Genel Merkezi'nde, dÃ¼nyada en fazla mÃ¼lteciye ev sahibi olan TÃ¼rkiye ile yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸu bildirildi Milletvekillerinden oluÅŸan TÃ¼rk heyeti, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Merkezi'nde, dÃ¼nyada en fazla mÃ¼lteciye ev sahibi olan TÃ¼rkiye ile yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince dÃ¼zenlenen operasyonda, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan DHKP/C'nin Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinden olduÄŸu iddia edilen M.A,'nÄ±n Ä°stanbul'da yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda yoÄŸun sisten kaynaklanan kÄ±sÄ±tlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ nedeniyle gemi geÃ§iÅŸleri Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarak askÄ±ya alÄ±ndÄ±
TSK'nÄ±n, Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž Ã¶rgÃ¼tlerine ait 30-40 araÃ§tan oluÅŸan konvoyu vurduÄŸu duyuruldu
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Hollanda Temsilciler Meclisinin bugÃ¼n 1915 olaylarÄ±nÄ± soykÄ±rÄ±m olarak tanÄ±yan kararlar almasÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz." ifadelerine yer verildi.
"YardÄ±mcÄ± doÃ§entlik" kadrosu yerine "doktor Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi" kadrosunun ihdas edilmesini Ã¶ngÃ¶ren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BasÌ§bakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MIÌ‡T MuÌˆstesÌ§arÄ± Fidan ve Genelkurmay BasÌ§kanÄ± Orgeneral Akar'Ä± ayrÄ± ayrÄ± kabul etti.
TBMM Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonunda, Vergi KanunlarÄ± ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun TasarÄ±sÄ± kabul edildi