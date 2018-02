ErdoÄŸan'dan Pentagon'un 'Afrin' iddiasÄ±na sert cevap

12:17, 23 Şubat 2018 Cuma

Erdoğan'dan Pentagon'un 'Afrin' iddiasına sert cevap

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

SEÇİM İTTİFAKI TEKLİFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada seçim ittifakı teklifine ilişkin, "Hedef oydaki zayiatı minimize etmek, adeta yok etmektir." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Herhangi bir siyasi partinin lideri veya üyelerine, kendi partilerinden istifa etmeksizin bir başka partinin listesinden aday gösterilebilme imkanı sağlandı. Bu partiler seçim pusulasındaki ittifak bölümünde yer almayacaklar ama aday listesinde bulunmak suretiyle dolaylı bir şekilde bu oluşumda temsil edilecekler.

Büyük Birlik Partisi başta olmak üzere bu oluşum içinde yer almak isteyen ancak oy dağılımı itibarıyla kendi başına milletvekili çıkarma imkanı bulunmayan partiler ise ittifaktaki herhangi bir partinin listesinde seçime girebileceklerdir."

ZEYTİN DALI HAREKATI

Erdoğan, TSK'nın Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin şunları kaydetti:

"Bu sabah itibarıyla 1873 teröristi etkisiz hale getirerek 415 kilometrekare civarında bir alanı kontrol altına aldık. Afrin şehir merkezini bir an önce kuşatıp teröristlerin dışarıyla temasını kestikten sonra yeni bir stratejiyle harekatı sürdüreceğiz.

Kahraman askerlerimiz, Mehmet'imiz büyük bir fedakarlık ve cesaretle bölücü terör örgütünün Türkiye'ye karşı saldırıları için özenle hazırladığı tahkimatları teröristlerin başına geçirerek adım adım Afrin'e doğru ilerliyor.

Bölgedeki hakim tepeler şu anda büyük ölçüde askerlerimiz tarafından teröristlerden temizlendiği için harekatın bundan sonraki kısmının inşallah daha hızlı ilerlemesini bekliyoruz."

PENTAGON SÖZCÜSÜ DANA WHİTE'IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White'ın, Suriye rejimi yanlısı teröristlerin Afrin'e gelerek YPG/PKK'ya destek vermesine ilişkin açıklamasıyla ilgili "Bizi en çok üzen, müttefikimiz olarak gördüğümüz, siyasi ve askeri alanda çok derin ilişkilerimizin bulunduğu kimi ülkelerin sergilediği riyakarlık, hatta ciddiyetsizliktir. İşte dün bu ülkelerden birinin güya savunma bakanlığı sözcüsü çıkıyor, yüzü kızarmadan, utanmadan, sıkılmadan Afrin'de sivillerin öldüğünü, insanların şiddet yüzünden evine dönemediğini söylüyor. Be vicdansız, be ahlaksız, Doğu Guta'da her gün yüzlerce çocuğun, kadının, yaşlının, sivilin alçakça katledilmesinden en küçük bir rahatsızlık duymuyorsun, burada teröristlere karşı verilen bu mücadeleden rahatsızlık duyuyor ve yalan yanlış haberler yayıyorsunuz." diye konuştu.

"SENİN ZATEN NEREYE GİRMEYİ DOĞRU BULDUĞUNU BU MİLLET ANLAMADI Kİ..."

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Biz Kemal Efendi'nin ağzıyla hareket etmeyiz. Afrin'e girmeyi doğru bulmuyormuş. Senin zaten nereye girmeyi doğru bulduğunu bu millet anlamadı ki... Öyle bir derdin yok ki... Ne Gabar'la ilgili ne Cudi'yle ilgili ne Tendürek'le ilgili ne Kandil'le ilgili bir derdin var. Onlarla sadece işbirliğin var." ifadelerini kullandı.

"BU YAZ HEM TERÖR ÖRGÜTÜ HEM ONU DESTEKLEYENLER İÇİN SICAK GEÇECEK"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan "Bu yaz hem terör örgütü için hem onu destekleyenler için sıcak geçecek, öyle görünüyor. Önce Münbiç'i teröristlerden temizleyecek, ardından Fırat'ın doğusunun tamamını kendimiz ve Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli hale getirene kadar hiç durmadan yolumuza devam edeceğiz." dedi.