12:34, 23 Åžubat 2018 Cuma

"Eski Ã–zbek Cumhuriyeti BaÅŸsavcÄ±sÄ± tutuklandÄ±" iddiasÄ±





Eski Ã–zbek Cumhuriyeti BaÅŸsavcÄ±sÄ± Rashidjon KadÄ±rov tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Eski Ã–zbekistan Cumhuriyeti BaÅŸsavcÄ±sÄ± Rashidjon KadÄ±rovâ€™un 22 Åžubat'ta TaÅŸkent'te gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ozodlik radyosunun haberine gÃ¶re, KadÄ±rov'un 42 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu AliÅŸer Kadirov ise 10 gÃ¼n Ã¶nce Ã–zbekistan'dan kaÃ§tÄ±. BaÅŸsavcÄ±lÄ±k basÄ±n servisi RaÅŸidjon KadÄ±rov'un 22 Åžubat'ta tutuklanmasÄ±nÄ±n "ÅŸimdilik teyit edilmeyen haber olduÄŸunu" aÃ§Ä±kladÄ±. BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ismi aÃ§Ä±klanmayan baÅŸka yetkilisi ise eski baÅŸsavcÄ±nÄ±n sorgulanmakta olduÄŸunu iddia etti. AynÄ± yetkiliye gÃ¶re, operasyonda Kadirovâ€™a yakÄ±n olan BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n iki yÃ¶neticisi de tutuklandÄ±. Daha Ã¶nce Ã–zbekistanâ€™da eski Ä°Ã§ Ä°ÅŸleri bakanÄ± Adham Ahmadbaev tutuklanmÄ±ÅŸ, Ä°stihbarat servisi ÅŸefi Rustam Ä°nayatov ise gÃ¶revinden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Â

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