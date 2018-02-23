12:49, 23 Åžubat 2018 Cuma

BrÃ¼ksel'de 'Sahel YÃ¼ksek DÃ¼zeyli KonferansÄ±'



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BrÃ¼ksel'de AB, BM, Afrika BirliÄŸi ve G5 Sahel'in ortaklÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼zenlenen "Sahel YÃ¼ksek DÃ¼zeyli KonferansÄ±"na, AB Ã¼yesi bazÄ± devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ± ile G5 Sahel Ã¼lkeleri Devlet BaÅŸkanlarÄ± katÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de AB, BM, Afrika BirliÄŸi ve G5 Sahel'in ortaklÄ±ÄŸÄ±nda "Sahel YÃ¼ksek DÃ¼zeyli KonferansÄ±" dÃ¼zenlendi. Konferansa, AB Ã¼yesi bazÄ± devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ± ile G5 Sahel Ã¼lkeleri (Burkina Faso, Ã‡ad, Mali, Moritanya, Nijer) Devlet BaÅŸkanlarÄ± katÄ±ldÄ±. ToplantÄ± Ã¶ncesi Avrupa BirliÄŸi DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

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