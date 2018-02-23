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Netanyahu'nun yolsuzluk dosyasÄ±nda 5 farklÄ± senaryo
Netanyahu'nun yolsuzluk dosyasÄ±nda 5 farklÄ± senaryo

Netanyahu hakkÄ±nda yolsuzluk dosyalarÄ±na her geÃ§en gÃ¼n yenisi eklenirken, Netanyahu'nun istifasÄ±, hÃ¼kÃ¼metin dÃ¼ÅŸmesi, erken seÃ§im, yeni bir savaÅŸa giriÅŸilmesi gibi beÅŸ farklÄ± senaryodan bahsediliyor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin NetanyahuÂ hakkÄ±ndakiÂ yolsuzluk dosyalarÄ±na her gÃ¼n bir yenisi daha eklenirken, uzmanlar Netanyahu'nun istifasÄ±, koalisyonun daÄŸÄ±lmasÄ±, erken seÃ§im, Netanyahu olmadan yeni bir hÃ¼kÃ¼met ve bir savaÅŸa giriÅŸilmesi gibi ihtimallerinin tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± beÅŸ senaryodan bahsediyor.

Netanyahu hakkÄ±nda yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten polislerin "baÅŸbakanÄ±n yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin yeterli delil bulunduÄŸu" tavsiye kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n Ã¼zerinden bir hafta geÃ§medi. Ancak, baÅŸbakanÄ±n merkezinde yer aldÄ±ÄŸÄ± yeni iki yolsuzluk dosyasÄ± haberi daha Ä°srail'in gÃ¼ndemine bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼.

NETANYAHU HAKKINDA BU HAFTA Ä°KÄ° YENÄ° SORUÅžTURMA DAHA

Polis, Netanyahu hakkÄ±nda pazar gÃ¼nÃ¼ "lehte yayÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±, medya ÅŸirketine mali imtiyazlar saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle bir soruÅŸturma aÃ§tÄ±. BaÅŸbakanÄ±n eski basÄ±n danÄ±ÅŸmanÄ± Shlomo Filber'in, sÃ¶z konusu soruÅŸturmada itirafÃ§Ä± olarak savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n tanÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu haberi, Netanyahu'nun iÅŸini daha da zorlaÅŸtÄ±rdÄ±.

-Son soruÅŸturma dosyasÄ±na gÃ¶re, Netanyahu'nun baÅŸka bir basÄ±n danÄ±ÅŸmanÄ±, dÃ¶nemin bÃ¶lge mahkemesi baÅŸkanÄ±na, eÅŸi Sara Netanyahu hakkÄ±ndaki yolsuzluk dosyasÄ±nÄ± kapatmasÄ± iÃ§in baÅŸsavcÄ±lÄ±k teklif etti.

Ä°srail basÄ±nÄ±nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ± polis aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, Netanyahu'nun danÄ±ÅŸmanÄ±, dÃ¶nemin bÃ¶lge mahkemesi baÅŸkanÄ± Hila Gerstel'e, baÅŸbakanÄ±n eÅŸi Sara Netanyahu hakkÄ±ndaki "sahte fatura dÃ¼zenleme ve kamu kaynaÄŸÄ±nÄ± suistimal" suÃ§lamalarÄ±yla devam eden yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±nÄ± kapatmasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸsavcÄ±lÄ±k teklif etti. Netanyahu hakkÄ±ndaki bu haftanÄ±n ikinci soruÅŸturma dosyasÄ± da bu suÃ§lamayla aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ oldu.

Hafta baÅŸÄ±ndan itibaren iki yeni dosyada ortaya saÃ§Ä±lan bilgiler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda, Ä°srail kamuoyu, Netanyahu'nun baÅŸrolde olduÄŸu senaryolarÄ± tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.

Ä°srailli yazar ve araÅŸtÄ±rmacÄ± Antoine Shalhat, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Netanyahu'nun tercih edeceÄŸi ya da mecbur kalacaÄŸÄ± tÃ¼m seÃ§enekler masada. Ancak baÅŸbakanÄ±n boynundaki ip giderek daralÄ±yor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ä°srailli uzmanlar, Netanyahu "hakkÄ±nda mahkeme kararÄ± Ã§Ä±kana kadar koltukta kalmak, erken seÃ§ime gitmek, Likud liderliÄŸinde baÅŸka koalisyon, olasÄ± bir askeri Ã§atÄ±ÅŸmaya giderek siyasi atmosferi deÄŸiÅŸtirmek, istifa etmek veya koalisyondaki ortaklarÄ±nÄ±n kendisini terk ederek hÃ¼kÃ¼metin dÃ¼ÅŸmesi" olmak Ã¼zere beÅŸ senaryoyu tartÄ±ÅŸÄ±yor.

SENARYO 1: YOLSUZLUK SORUÅžTURMALARINA ERKEN SEÃ‡Ä°MLE CEVAP

Netanyahu'nun hakkÄ±ndaki yolsuzluk dosyalarÄ±nÄ±, erken seÃ§imle sandÄ±klardan galip Ã§Ä±karak aklamaya Ã§alÄ±ÅŸabileceÄŸi konuÅŸuluyor.

Ä°srail yasalarÄ±na gÃ¶re Netanyahu'nun, hakkÄ±ndaki yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ± sÃ¼rerken seÃ§imlerde yarÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in bir engel bulunmuyor.

Ä°srail gazetesi Yedioth Ahranot'a gÃ¶re, internet Ã¼zerinden yapÄ±lan anketlerde 120 sandalyeli Ä°srail Parlamentosu Knesset'te Netanyahu'nun Likud Partisi'nin mevcut 30 milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ± 34'e Ã§Ä±karabileceÄŸi belirtiliyor.

Ã–te yandan, Netanyahu'nun seÃ§imlerde galip Ã§Ä±kmasÄ± hakkÄ±ndaki yargÄ± sÃ¼recinin ilerleyiÅŸini durdurmuyor.

AyrÄ±ca, Kneset'in ikinci en bÃ¼yÃ¼k ve muhalefet partisi Siyonist Birlik Partisi BaÅŸkanÄ± Avi Gabbay'Ä±n milletvekillerine gÃ¶nderdiÄŸi, "Netanyahu devri kapandÄ±. YakÄ±nda seÃ§imlere hazÄ±rlanmalÄ±yÄ±z." ÅŸeklindeki mesajÄ± erken seÃ§imin iÅŸaretÃ§ileri arasÄ±nda gÃ¶steriliyor.

SENARYO 2: TAM SAHA SAVUNMA BAÅžBAKANLIÄžA DEVAMÂ 

Netanyahu, hakkÄ±nda aksi ispat edilene kadar masumiyetini koruyor ve baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revine devam etme hakkÄ±na sahip.

Shalhat, Ä°srail yasalarÄ±na gÃ¶re baÅŸbakanÄ±n hakkÄ±nda bir iddianame hazÄ±rlansa da mahkemede hÃ¼kÃ¼m giyene dek gÃ¶revine devam edebileceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor.

Muhalefet, iddianame hazÄ±rlanmasÄ± halinde baÅŸbakanÄ±n gÃ¶revi bÄ±rakmasÄ± gerektiÄŸini savunurken, Netanyahu ve destekÃ§ileri ise bÃ¶yle bir zaruret olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

SENARYO 3: LÄ°KUD LÄ°DERLÄ°ÄžÄ°NDE YENÄ° BAÅžBAKANLA AYNI KOALÄ°SYON

Netanyahu'nun gÃ¶revinden istifa etmesi veya izne ayrÄ±lmasÄ±yla, Likud liderliÄŸinde koalisyondaki daÄŸÄ±lÄ±mÄ±n deÄŸiÅŸmediÄŸi yeni bir hÃ¼kÃ¼met kurulmasÄ± da senaryolar arasÄ±nda.

Bu durumda erken seÃ§imlere gidilmeyecek ancak Netanyahu gÃ¶revinden ayrÄ±larak hakkÄ±ndaki soruÅŸturmalara odaklanacak.

Likud Milletvekili Oren Hazan, Ä°srail Radyosu'na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Netanyahu'nun "bir sÃ¼re gÃ¶revinden izin kullanarak", Likud Partisi'nin liderliÄŸinde koalisyonun devam edebileceÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

Hazan, baÅŸbakanÄ±n bu sayede hakkÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± partisi Likud'dan uzak tutabileceÄŸine iÅŸaret etti.

SENARYO 4: YENÄ° BÄ°R SAVAÅž

Netanyahu'nun hakkÄ±ndaki yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±nda siyasi atmosferi deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in Gazze veya LÃ¼bnan'da yeni bir savaÅŸ macerasÄ±na atÄ±labileceÄŸi yorumu yapÄ±lÄ±yor.

Shalhat, Netanyahu'nun bÃ¶yle bir dÃ¶nemde Gazze ya da LÃ¼bnan'da giriÅŸeceÄŸi silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n Ä°srail kamuoyu tarafÄ±ndan sorgulanacaÄŸÄ±nÄ± dile getiriyor.

Haaretz gazetesi yazarÄ± Zvi Bar'el, baÅŸbakanÄ±n olasÄ± bir savaÅŸa kalkÄ±ÅŸmasÄ± halinde, "savaÅŸta evlatlarÄ±nÄ± kaybeden ailelerin bunun ulusal gÃ¼venlik tehdidi karÅŸÄ±sÄ±nda mÄ± yoksa baÅŸbakanÄ±n yolsuzluk dosyalarÄ±nÄ±n aklanmasÄ± iÃ§in mi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" soracaÄŸÄ±na yer veriyor.

SENARYO 5: KOALÄ°SYON DAÄžILIR, HÃœKÃœMET DÃœÅžER

Netanyahu iÃ§in olasÄ± diÄŸer bir senaryo da bir veya daha fazla partinin koalisyondan ayrÄ±larak hÃ¼kÃ¼meti dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi.

Hepimiz Partisi lideri Maliye BakanÄ± Moshe Kahlon baÅŸta olmak Ã¼zere koalisyondaki partilerin soruÅŸturmalar karÅŸÄ±sÄ±ndaki pozisyonunun merak konusu olduÄŸuna iÅŸaret eden Shalhat, "koalisyon ortaklarÄ± yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±nda ortaya saÃ§Ä±lanlara daha fazla duyarsÄ±z kalamazsa" hÃ¼kÃ¼metin dÃ¼ÅŸmesi ve erken seÃ§imin yakÄ±n olduÄŸuna iÅŸaret ediyor.

Haaretz gazetesi yazarÄ± Allison Kaplan Sommer ise makalesinde, koalisyonun daÄŸÄ±lmasÄ± olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± aktarÄ±yor:

"En dramatik senaryo, muhtemelen baÅŸbakanlÄ±k koltuÄŸunda gÃ¶zÃ¼ olan liderlerden birisi, Netanyahu'nun koalisyonundan ayrÄ±lmayÄ± planlarsa gerÃ§ekleÅŸir. Bu siyasi atmosferde, muhalefetteki partilerden birisinin koalisyona katÄ±larak hÃ¼kÃ¼meti kurtarmayÄ± istemesi, Ã§ok zor. O zaman, hÃ¼kÃ¼met dÃ¼ÅŸer. Bu durumda, gelecek bahar ya da yaza, bir erken seÃ§ime gidilebilir."



Ä°lgili Konular Ä°srail filistin netanyahu
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