14:37, 23 Åžubat 2018 Cuma

Kuzey Kore'den Guterres'e 'UÅŸak' suÃ§lamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey KoreÂ BM Misyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, geÃ§en hafta MÃ¼nih'te dÃ¼zenlenen 54. UluslararasÄ± GÃ¼venlik KonferansÄ±'ndaÂ Antonio Guterres'in konuÅŸmasÄ±nda Kuzey Kore'ye baskÄ± yapmak iÃ§in BM GÃ¼venlik Konseyi tarafÄ±ndan uygulanan sert yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n "sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesinin kesinlikle ÅŸart olduÄŸunu" belirten sÃ¶zlerine tepki gÃ¶sterildi. AÃ§Ä±klamada, Guterres'in, ABD'yi temsil eden bir "uÅŸak gibi hareket ediyor gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼" ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

NÃ¼kleer sorunun ABD'nin "dÃ¼ÅŸmanca politikasÄ±ndan" kaynaklandÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, Guterres'in sÃ¶zleri iÃ§in "pervasÄ±zca, tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± dikkate almayan ve aÅŸÄ±rÄ± Ã¶n yargÄ±ya dayanan kÃ¶tÃ¼ niyetli davranÄ±ÅŸ" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Guterres'in, "mevcut durumun kÃ¶tÃ¼leÅŸmesinde asÄ±l suÃ§lu olan ABD'ye tek bir sÃ¶z etmediÄŸinin" vurgulandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, BM Genel Sekreteri'nden "bir uyurgezer gibi davranÄ±ÅŸlar sergilemekten kaÃ§Ä±nmasÄ±" ve "nÃ¼kleer tehdidin, Ã§ok daha sofistike nÃ¼kleer silahlar geliÅŸtiren ABD'den geldiÄŸini anlamasÄ±" istendi.

AÃ§Ä±klamada, Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer gÃ¼Ã§lerinin, "ABD'den gelecek olasÄ± pervasÄ±z ve riskli askeri provokasyonlar ile herhangi bir nÃ¼kleer tehdide karÅŸÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir caydÄ±rÄ±cÄ±" olduÄŸu savunuldu.