14:49, 23 Åžubat 2018 Cuma

Suudi Arabistan'dan Almanya'ya silah resti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil Bin Ahmed el-Cubeyr,Â Almanya'nÄ±nÂ Yemen'deki savaÅŸa taraf olan Ã¼lkelere silah satmama kararÄ± almasÄ±na iliÅŸkin, "Sizin silahlarÄ±nÄ±za ihtiyacÄ±mÄ±z yok. OnlarÄ± baÅŸka yerden temin ederiz.'' dedi.

Alman Haber AjansÄ± DPA'ya konuÅŸan El Cubeyr, son dÃ¶nemde gerilen Almanya - Suudi Arabistan iliÅŸkileri Ã¼zerine aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Almanya ile Suudi Arabistan'Ä±n sÄ±kÄ± baÄŸlarÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatan el-Cubeyr, "Bunlar siyasi, ekonomik ve gÃ¼venlik politikalarÄ± baÄŸlarÄ±. Ama kendimizi oyun topu olacaÄŸÄ±mÄ±z duruma dÃ¼ÅŸÃ¼rmeyiz. Ya Almanya gÃ¼venilir bir askeri teÃ§hizat saÄŸlayÄ±cÄ±sÄ± olur ya da olmaz. EÄŸer Almanya'nÄ±n Suudi Arabistan'a silah satma konusunda bir problemi varsa bu konuda zorlayacak deÄŸiliz. Sizin silahlarÄ±nÄ±za ihtiyacÄ±mÄ±z yok. BaÅŸka yerden temin ederiz.'' ifadelerini kullandÄ±.

"SAVUNMA AMAÃ‡LI BÄ°R SAVAÅž. BURADA YANLIÅž BÄ°R DURUM YOK"

El Cubeyr, Almanya ile olan iliÅŸkilerin dÃ¼zelebilmesi iÃ§in Suudi Arabistan'a futbol topu muamelesi yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±ndan emin olmak istediklerini vurguladÄ±.

Yemen savaÅŸÄ±nÄ±n meÅŸru bir savaÅŸ olduÄŸunu ve meÅŸru hÃ¼kÃ¼metin talebiyle mÃ¼dahale ettiklerini ifade eden El Cubeyr, ''Savunma amaÃ§lÄ± bir savaÅŸ. Burada yanlÄ±ÅŸ bir durum yok.'' deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Suudi Bakan, ''Almanya'nÄ±nÂ DEAÅžÂ ileÂ Suriye'de veÂ Irak'ta mÃ¼cadele eden Ã¼lkelere de silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± durduracak mÄ±?Â Afganistan'daÂ Taliban'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele eden tÃ¼m Ã¼lkelere silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± durduracak mÄ±?'' sorularÄ±nÄ± yÃ¶nelterek bÃ¶yle bir ÅŸeyin vuku bulmasÄ±nÄ±n tuhaf bir durum olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Yemen savaÅŸÄ±nÄ±n olmasÄ±nÄ± istemediklerini ifade eden el-Cubeyr, ''Bu bize dayatÄ±lan bir savaÅŸ. Husilerin meÅŸru bir hÃ¼kÃ¼mete darbe giriÅŸiminde bulunarak onlarÄ± devirmek istemesinden oluÅŸan bir savaÅŸ. Hizbullah ile benzer olan ve Ä°ran'a yakÄ±n olan Husiler'in Ã¼lkeyi ele geÃ§irip balistik fÃ¼ze gÃ¼cÃ¼ ve hava kuvvetlerine sahip olmasÄ± durumuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Bu olmayacak. Bunun olmasÄ±na izin veremeyiz.'' dedi.