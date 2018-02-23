TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±'ndan, KÄ±rgÄ±zistan'a Ã§aÄŸrÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Birol AkgÃ¼n, KÄ±rgÄ±zistan ile iÅŸbirliÄŸine hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± belirterek, "Maarif VakfÄ±'nÄ±n KÄ±rgÄ±zistan'da faaliyete baÅŸlamasÄ± iÃ§in KÄ±rgÄ±zistan devletinden ve hÃ¼kÃ¼metinden destek bekliyoruz." dedi.
AkgÃ¼n, KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkenti BiÅŸkek'teki resmi temaslarÄ±na iliÅŸkin AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, vakÄ±f olarak KÄ±rgÄ±zistan ile iÅŸbirliÄŸine hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± belirterek, "Maarif VakfÄ±'nÄ±n burada ÅŸube aÃ§masÄ±na izin verilmesini istiyoruz ve bekliyoruz. KÄ±rgÄ±zistan ile ortak iÅŸbirliÄŸi yol haritasÄ±nÄ±n belirlenmesini istiyoruz. KÄ±rgÄ±z yetkilileri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde tÃ¼m bu konularÄ± aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde dile getirdik." diye konuÅŸtu.
TÃ¼rkiye ile KÄ±rgÄ±zistan arasÄ±ndaki iliÅŸkileri, "son derece gÃ¼Ã§lÃ¼ ve derin" olarak tanÄ±mlayan AkgÃ¼n, bu iliÅŸkilerin, bir Ã§Ä±kar grubunun yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu Ã§alÄ±ÅŸmalarla sarsÄ±lamayacak kadar Ã¶nemli olduÄŸunu vurguladÄ±.
AkgÃ¼n, "15 Temmuz'da ÅŸiddete bulaÅŸmÄ±ÅŸ ve kendi Ã¼lkesine ihanet etmiÅŸ ve yine kendi halkÄ± Ã¼zerine F-16'larla bomba yaÄŸdÄ±rmÄ±ÅŸ olan bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden bahsediyoruz. FETÃ–, TÃ¼rkiye ve KÄ±rgÄ±zistan iliÅŸkilerinde sorun olmaya devam ediyor. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda bir gÃ¼vensizlik yaratÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla bu sorunun bir an Ã¶nce Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerekiyor." ifadelerini kullandÄ±.
"KIRGIZÄ°STAN Ä°LE Ä°LK TEMAS SAÄžLANDI"
AkgÃ¼n, KÄ±rgÄ±zistan ile iÅŸbirliÄŸine hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± belirterek, "Maarif VakfÄ±'nÄ±n KÄ±rgÄ±zistan'da faaliyete baÅŸlamasÄ± iÃ§in KÄ±rgÄ±zistan devletinden ve hÃ¼kÃ¼metinden destek bekliyoruz." dedi.
Egemen, dost ve kardeÅŸ KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n iÃ§ siyasetine karÄ±ÅŸmaktan uzak durduklarÄ±nÄ± kaydeden AkgÃ¼n, "KÄ±rgÄ±z halkÄ±nÄ±n derin bir TÃ¼rkiye ilgisi, gÃ¼veni ve sevgisi var. AynÄ± ÅŸey TÃ¼rkiye iÃ§in de geÃ§erlidir. Devletler arasÄ± gÃ¼venin yeniden tamir edilmesi, dÃ¼n olduÄŸu gibi yarÄ±n da bu iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi en bÃ¼yÃ¼k temennimizdir." diye konuÅŸtu.
AkgÃ¼n, TÃ¼rkiye ile KÄ±rgÄ±zistan arasÄ±ndaki iliÅŸkilerde 15 Temmuz sonrasÄ±nda yaÅŸanan sorunun bir an Ã¶nce giderilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.
Â Maarif VakfÄ±'nÄ±n, Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in araÃ§ ve fÄ±rsat olduÄŸunu ifade eden AkgÃ¼n, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"VakÄ±f olarak FETÃ– ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± bilinen okullara Ã§ocuÄŸunu gÃ¶nderen ailelere gÃ¼vence vermek istiyoruz. KÄ±rgÄ±zistan'da TÃ¼rk okullarÄ± adÄ± altÄ±nda kurulan eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ± istemiyoruz. Bu okullara Ã§ocuÄŸunu gÃ¶nderen ailelere gÃ¼vence vermek istiyoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu aileler TÃ¼rkiye'ye gÃ¼venen ailelerdir. Bu gÃ¼veni boÅŸa Ã§Ä±karmamak lazÄ±m. Buradaki Ã¶ÄŸrenciler bizim Ã¶ÄŸrencilerimizdir. Bu okullara Ã§ocuÄŸunu gÃ¶nderen ailelerin ve Ã§ocuklarÄ±n hiÃ§bir suÃ§u yoktur. Onlar TÃ¼rk devletine gÃ¼vendikleri iÃ§in ve bu okullar, TÃ¼rk okullarÄ± olduÄŸu iÃ§in Ã§ocuklarÄ±nÄ± gÃ¶nderdiler. Bunun iÃ§in bu okullarÄ±n tamamen kapatÄ±lmasÄ± sÃ¶z konusu deÄŸildir."
AkgÃ¼n, bu okullarda okuyan Ã¶ÄŸrencileri ve ailelerin yanÄ± sÄ±ra Ã¶ÄŸretmenleri de maÄŸdur etmeyecek ÅŸekilde bir Ã§Ã¶zÃ¼m mekanizmasÄ± geliÅŸtirilmesini arzuladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
Maarif VakfÄ± olarak, KÄ±rgÄ±zistan'daki sÃ¶z konusu okullarÄ±n, vakfa devir edilmesini istediklerini sÃ¶yleyen AkgÃ¼n, "KÄ±rgÄ±zistan tarafÄ±yla beraberce mÃ¼zakere ederek bir yol haritasÄ± geliÅŸtirebiliriz. Bir mutabakat anlaÅŸmasÄ± sonucu ortak komisyon kurulur. Ä°ki Ã¼lke yetkililerinin ilgisi ve bilgisi dahilinde bu sÃ¼reci iÅŸletecek bir formÃ¼l geliÅŸtirmeliyiz. Yeter ki ortak siyasi irade olsun." diye konuÅŸtu.
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TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. AkgÃ¼n, "Maarif VakfÄ±'nÄ±n burada ÅŸube aÃ§masÄ±na izin verilmesini istiyoruz ve bekliyoruz. KÄ±rgÄ±zistan ile ortak iÅŸbirliÄŸi yol haritasÄ±nÄ±n belirlenmesini istiyoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
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