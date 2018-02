TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±'ndan, KÄ±rgÄ±zistan'a Ã§aÄŸrÄ±

Erdoğan'dan Pentagon'un 'Afrin' iddiasına sert cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pentagon Sözcüsü White'ın, Suriye rejimi yanlısı teröristlerin Afrin'e gelerek YPG/PKK'ya destek vermesine ilişkin açıklamasıyla ilgili "Be vicdansız, be ahlaksız, Doğu Guta'da her gün yüzlerce çocuğun, kadının, yaşlının, sivilin alçakça katledilmesinden en küçük bir rahatsızlık duymuyorsun, burada teröristlere karşı verilen bu mücadeleden rahatsızlık duyuyor ve yalan yanlış haberler yayıyorsunuz." diye konuştu.