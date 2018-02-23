15:59, 23 Åžubat 2018 Cuma

Myanmar, katliam delillerini yok ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin, Ã¼lkede kendilerine yÃ¶nelik ÅŸiddet olaylarÄ±ndan kaÃ§an ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlardan geriye kalan ne varsa buldozerlerle yok ettiÄŸi bildirildi.

ABD merkezli DigitalGlobe ÅŸirketince Associated Press'e gÃ¶nderilen uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara ait onlarca boÅŸ kÃ¶y ve mezranÄ±n yetkililer tarafÄ±ndan son haftalarda tamamen dÃ¼mdÃ¼z edildiÄŸini ortaya koydu.

Myanmar ordusunun ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik toplu katliamlarÄ±na iliÅŸkin Ã¶nemli delillerin yok edildiÄŸini gÃ¶steren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, son Ã¼Ã§ ayda Maungdaw bÃ¶lgesinin yaklaÅŸÄ±k 50 kilometre civarÄ±nda 28'den fazla kÃ¶y veya mezranÄ±n, buldozerler ve diÄŸer iÅŸ makineleriyle yok edildiÄŸi gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serildi.

Uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde, temizlenen bazÄ± alanlara giren inÅŸaat ekiplerinin yeni binalar, yapÄ±lar ve helikopter pistleri inÅŸa ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (HRW) yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± benzer bir analizde, ÅŸimdiye kadar en az 55 kÃ¶yÃ¼n etkilendiÄŸi bildirilmiÅŸti.

Maungdaw'Ä±n gÃ¼neyinde buldozerlerle dÃ¼mdÃ¼z edilen kÃ¶ylere ait havadan Ã§ekilmiÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, Avrupa BirliÄŸi Myanmar BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Kristian Schmidt'in, 9 Åžubat'taki sosyal medya iletisiyle ilk kez kamuoyu ile paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

EVE DÃ–NÃœÅžLERÄ°NDEKÄ° SORU Ä°ÅžARETLERÄ°

Myanmar ve BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼metleri, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n topraklarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in 23 KasÄ±m 2017'de anlaÅŸma imzalamÄ±ÅŸtÄ±. AnlaÅŸmaya gÃ¶re Myanmar'a dÃ¶nmek isteyenler, BangladeÅŸ'e geÃ§meden Ã¶nce Myanmar'da yaÅŸadÄ±klarÄ±na dair belge sunmak zorunda ancak 1982'de vatandaÅŸlÄ±k haklarÄ± ellerinden alÄ±nan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Myanmar'da kayÄ±tlarÄ±nÄ±n bulunmamasÄ± ciddi sorun yaratÄ±yor. Myanmar yÃ¶netiminin Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± zorluklardan dolayÄ± da ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n eve dÃ¶nÃ¼ÅŸleri bir tÃ¼rlÃ¼ saÄŸlanamÄ±yor.

BM'nin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± son verilere gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l 25 AÄŸustos'tan bu yana Myanmar'daki ÅŸiddetten kaÃ§an 655 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. Arakan'da 1970'lerde yaklaÅŸÄ±k 2 milyon MÃ¼slÃ¼man'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tahmin edilirken, sistematik saldÄ±rÄ±lardan kaÃ§Ä±ÅŸ nedeniyle bu sayÄ± 350 binin altÄ±na geriledi.

BazÄ± uluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine gÃ¶re, bÃ¶lgede MÃ¼slÃ¼manlara ait 350'den fazla kÃ¶y yakÄ±ldÄ±.