16:03, 23 Åžubat 2018 Cuma

Rusya'ya 'kiliseler arasÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±k Ã§Ä±karacak' suÃ§lamasÄ±





Ukrayna GÃ¼venlik Servisi, Rus Ã¶zel kuvvetlerinin Ukraynaâ€™daki Kiev ile Moskova patrikhanelerine baÄŸlÄ± kiliseler arasÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±k Ã§Ä±karma planÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ukrayna istihbaratÄ±, Rus Ã¶zel kuvvetlerinin, Ukraynaâ€™da kiliseler arasÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±k Ã§Ä±karmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Ukrayna GÃ¼venlik Servisi (SBU) BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Viktor Kononenko, dÃ¼zenlenen brifingde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Rusya'nÄ±n istikrarÄ± bozmak ve Ukrayna'yÄ± dÃ¼nya nezdinde gÃ¶zden dÃ¼ÅŸÃ¼rmek amacÄ±yla faaliyetler yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. Rus Ã¶zel kuvvetlerinin, Ukrayna OrtodoksluÄŸuna karÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar dÃ¼zenlediÄŸini savunan Kononenko, bu yÃ¶ndeki Ã§abalarÄ±n yakÄ±nda artacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Kononenko, "Bunun iÃ§in Ruslar kilise ve kilise Ã¶rgÃ¼tlerinin kontrolÃ¼ndeki imkanlarÄ±, vatansever yapÄ±larÄ± kullanmayÄ± planlÄ±yor." dedi. Rus Ã¶zel kuvvetlerinin, Moskova Patrikhanesine baÄŸlÄ± Ukrayna Ortodoks kiliselerini provokasyon amaÃ§lÄ± kullanmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Kononenko, Ukraynaâ€™da Moskova ve Kiev patrikhanelerine baÄŸlÄ± kiliseler arasÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi amacÄ±yla Rus Ã¶zel kuvvetlerinin planlar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Â

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