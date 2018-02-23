16:38, 23 Åžubat 2018 Cuma

Ä°ran-TÃ¼rkiye arasÄ±nda transit minibÃ¼s seferleri baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye ile Ä°ran arasÄ±nda imzalanan protokolle, AÄŸrÄ± ile komÅŸu Ã¼lkenin Urumiye ve Tebriz kentleri arasÄ±nda transit minibÃ¼s seferleri baÅŸlatÄ±ldÄ±.

AÄŸrÄ± ValiliÄŸi Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenen tÃ¶rende konuÅŸan Vali SÃ¼leyman Elban, AÄŸrÄ±'nÄ±n Ä°ran ile uzun bir sÄ±nÄ±r hattÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Bu sÄ±nÄ±rÄ±n yanÄ± sÄ±ra kÃ¼ltÃ¼r, inanÃ§ ve tarihi deÄŸerleriyle AÄŸrÄ±'nÄ±n Ä°ran'a Ã§ok yakÄ±n olduÄŸunu aktaran Elban, "Bu kadar yakÄ±n olmamÄ±za ve TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k karasal sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± da bizde olmasÄ±na raÄŸmen, bu ticaret ve iliÅŸkilerden hiÃ§ yararlanamÄ±yorduk. Hemen hemen hiÃ§ Ä°ranlÄ± misafirimiz yok, neredeyse havaalanÄ±mÄ±zÄ± kullanan hiÃ§ Ä°ranlÄ± kardeÅŸimiz yok. Bu insanlar bizim GÃ¼rbulak SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan transit geÃ§ip Erzurum, Trabzon gibi farklÄ± ÅŸehirlere gidiyorlardÄ±, ama bize bir tÃ¼rlÃ¼ gelmiyorlardÄ±." diye konuÅŸtu.

Kente Ä°ranlÄ± turist Ã§ekmek ve ekonomik katkÄ± saÄŸlayacak giriÅŸimlerin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§mak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini ifade eden Elban, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ä°ran'Ä±n sÄ±nÄ±r illeri valileriyle de gÃ¶rÃ¼ÅŸerek sefer dÃ¼zenlemeye karar verdik. Ä°nÅŸallah kÄ±sa sÃ¼rede biz Ä°ran'a gideceÄŸiz, onlardan da bol miktarda misafirin AÄŸrÄ±'ya gelmesini arzu ediyoruz. Bu iÅŸin en Ã¶nemli ayaklarÄ±ndan birinin, kara taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bu Ã§erÃ§evede bizim herhangi bir giriÅŸimciden bu iÅŸ iÃ§in paralarÄ±nÄ± riske etmelerini istememiz zor olacaktÄ±. Bu riski, maliyeti biz Ã¼stlenelim dedik ve dÃ¶rt aracÄ±, ÅŸofÃ¶r ve diÄŸer giderleriyle valilik olarak kiraladÄ±k. Buradan giden ve gelenler arasÄ±nda bir gÃ¼ven ortamÄ± oluÅŸsun istiyoruz. Bizim bÃ¶yle bir taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rekli yapma niyetimiz yok. Bu seferler gÃ¼ven ortamÄ±nda, seferleri destekleyen bir kurumun Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde olursa sistemin oturacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k."

SÄ°STEM OTURUNCA SEFERLERÄ° Ã–ZEL SEKTÃ–R DÃœZENLEYECEK

KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± seferlerden birinin Ä°ran'Ä±n Maku kenti Ã¼zerinden Tebriz'e, diÄŸerinin ise Hoy Ã¼zerinden Urumiye'ye yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Elban, sistemin oturmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan seferleri Ã¶zel sektÃ¶re bÄ±rakacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Elban, her iki tarafÄ±n gÃ¼mrÃ¼k yetkilileriyle yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸme gereÄŸince, araÃ§larÄ±n geÃ§iÅŸiyle ilgili ciddi anlamda kolaylÄ±klar saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, seferlerin iki Ã¼lke iÃ§in hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diledi.

AÄŸrÄ± Ä°l Ã–zel Ä°daresince kiralanan dÃ¶rt minibÃ¼sÃ¼n, 6 ay sÃ¼reyle belirlenen karÅŸÄ±lÄ±klÄ± seferleri yÃ¼rÃ¼teceÄŸi, ihtiyaca gÃ¶re bu sÃ¼renin uzatÄ±labileceÄŸi bildirildi.

Her iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaret ve turizmi geliÅŸtirmek amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan seferlerin, her gÃ¼n sabah saatlerinde Ä°ran'dan AÄŸrÄ±'ya, Ã¶ÄŸleden sonra ise AÄŸrÄ±'dan Ä°ran'a yapÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

TÃ¶ren, kurban kesimi, dualarÄ±n edilmesi ve ilk yolcularÄ±n uÄŸurlanmasÄ±yla son buldu.

Programa, AÄŸrÄ± Ä°l KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ebumuhsin Bulut, kurum mÃ¼dÃ¼rleri ve Ä°ran'a gidecek yolcular katÄ±ldÄ±.