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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
17:30, 23 Åžubat 2018 Cuma
GÃ¼ncel
17:07, 23 Åžubat 2018 Cuma

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gaste24 haber sitesi yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±
gaste24 haber sitesi yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±

Yepyeni bir haber sitesi yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±. gaste24 bugÃ¼n yeni ve hÄ±zlÄ± habercilik anlayÄ±ÅŸÄ±yla TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyadan haberlerle okuyucusunun karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

gaste24 haber sitesi bugÃ¼n yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±.

GÃ¼ncel haberlerden ekonomiye kÃ¼ltÃ¼r sanattan spora kadar geniÅŸ bir yelpazede yayÄ±na baÅŸlayan gaste24 genÃ§ ve dinamik ekibiyle TÃ¼rk okuyucularÄ±yla buluÅŸtu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni olarak Bilimevi BasÄ±n YayÄ±n A.Åž. Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda TÃ¼rk basÄ±n dÃ¼nyasÄ±na katÄ±lan gaste24'e baÅŸarÄ±lar dileriz.



Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

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GÃ¼ncel Haberleri
gaste24 haber sitesi yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±
gaste24 haber sitesi yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±

Yepyeni bir haber sitesi yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±. gaste24 bugÃ¼n yeni ve hÄ±zlÄ± habercilik anlayÄ±ÅŸÄ±yla TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyadan haberlerle okuyucusunun karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±
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