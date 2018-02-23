gaste24 haber sitesi yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
gaste24 haber sitesi bugÃ¼n yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±.
GÃ¼ncel haberlerden ekonomiye kÃ¼ltÃ¼r sanattan spora kadar geniÅŸ bir yelpazede yayÄ±na baÅŸlayan gaste24 genÃ§ ve dinamik ekibiyle TÃ¼rk okuyucularÄ±yla buluÅŸtu.
DÃ¼nya BÃ¼lteni olarak Bilimevi BasÄ±n YayÄ±n A.Åž. Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda TÃ¼rk basÄ±n dÃ¼nyasÄ±na katÄ±lan gaste24'e baÅŸarÄ±lar dileriz.
Yepyeni bir haber sitesi yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±. gaste24 bugÃ¼n yeni ve hÄ±zlÄ± habercilik anlayÄ±ÅŸÄ±yla TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyadan haberlerle okuyucusunun karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±
Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaret ve turizmi geliÅŸtirmek amacÄ±yla imzalanan protokol Ã§erÃ§evesinde, AÄŸrÄ±-Ä°ran arasÄ±nda dÃ¶rt minibÃ¼s ile transit sefer baÅŸlatÄ±ldÄ±
TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. AkgÃ¼n, "Maarif VakfÄ±'nÄ±n burada ÅŸube aÃ§masÄ±na izin verilmesini istiyoruz ve bekliyoruz. KÄ±rgÄ±zistan ile ortak iÅŸbirliÄŸi yol haritasÄ±nÄ±n belirlenmesini istiyoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Mardin merkezli 7 ilde FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na yÃ¶nelik operasyonda 61 rÃ¼tbeli asker gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ White'Ä±n, Suriye rejimi yanlÄ±sÄ± terÃ¶ristlerin Afrin'e gelerek YPG/PKK'ya destek vermesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±yla ilgili "Be vicdansÄ±z, be ahlaksÄ±z, DoÄŸu Guta'da her gÃ¼n yÃ¼zlerce Ã§ocuÄŸun, kadÄ±nÄ±n, yaÅŸlÄ±nÄ±n, sivilin alÃ§akÃ§a katledilmesinden en kÃ¼Ã§Ã¼k bir rahatsÄ±zlÄ±k duymuyorsun, burada terÃ¶ristlere karÅŸÄ± verilen bu mÃ¼cadeleden rahatsÄ±zlÄ±k duyuyor ve yalan yanlÄ±ÅŸ haberler yayÄ±yorsunuz." diye konuÅŸtu.
Hollanda'nÄ±n MaslahatgÃ¼zarÄ± Erik Westrate'nin, Hollanda Meclisinin 1915 olaylarÄ±nÄ± "soykÄ±rÄ±m" olarak tanÄ±yan kararÄ± dolayÄ±sÄ±yla DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Son dÃ¶nemde insansÄ±z hava araÃ§larÄ±nÄ± etkin ÅŸekilde kullanan TSK, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile birlikte insansÄ±z kara araÃ§larÄ±nÄ± da operasyonel anlamda kullanmaya baÅŸlayacak
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 1873 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
Milletvekillerinden oluÅŸan TÃ¼rk heyetinin, BM Genel Merkezi'nde, dÃ¼nyada en fazla mÃ¼lteciye ev sahibi olan TÃ¼rkiye ile yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸu bildirildi Milletvekillerinden oluÅŸan TÃ¼rk heyeti, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Merkezi'nde, dÃ¼nyada en fazla mÃ¼lteciye ev sahibi olan TÃ¼rkiye ile yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince dÃ¼zenlenen operasyonda, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan DHKP/C'nin Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinden olduÄŸu iddia edilen M.A,'nÄ±n Ä°stanbul'da yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda yoÄŸun sisten kaynaklanan kÄ±sÄ±tlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ nedeniyle gemi geÃ§iÅŸleri Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarak askÄ±ya alÄ±ndÄ±
TSK'nÄ±n, Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž Ã¶rgÃ¼tlerine ait 30-40 araÃ§tan oluÅŸan konvoyu vurduÄŸu duyuruldu
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Hollanda Temsilciler Meclisinin bugÃ¼n 1915 olaylarÄ±nÄ± soykÄ±rÄ±m olarak tanÄ±yan kararlar almasÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz." ifadelerine yer verildi.
"YardÄ±mcÄ± doÃ§entlik" kadrosu yerine "doktor Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi" kadrosunun ihdas edilmesini Ã¶ngÃ¶ren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BasÌ§bakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MIÌ‡T MuÌˆstesÌ§arÄ± Fidan ve Genelkurmay BasÌ§kanÄ± Orgeneral Akar'Ä± ayrÄ± ayrÄ± kabul etti.
TBMM Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonunda, Vergi KanunlarÄ± ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun TasarÄ±sÄ± kabul edildi