MEB'den engelli Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ± duyurusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan (MEB), 2016 ve bu yÄ±l 22 Nisan'da yapÄ±lacak Engelli Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ±'na (EKPSS) katÄ±lan adaylar arasÄ±ndan puan Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re 500 engelli Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± duyuruldu.
EKPSS puanÄ± Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re 500 kontenjana engelli Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin duyuru, MEB'in internet sitesinde yer aldÄ±.
Adaylar, http://mebbis.meb.gov.trÂ veya http://ikgm.meb.gov.trÂ internet adreslerinde yer alan elektronik baÅŸvuru formunu doldurarak, istenen belgelerle birlikte il milli eÄŸitim mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine onaylattÄ±racak.
BaÅŸvuruda adaylardan, lisans diplomasÄ± veya geÃ§ici mezuniyet belgesi, pedagojik formasyon, 2016'da veya 2018'deki EKPSS sonuÃ§ belgesi ile Engelli SaÄŸlÄ±k Kurulu raporu istenecek.
AdaylarÄ±n ayrÄ±ca, halen herhangi bir kamu kurum ve kuruluÅŸunda devlet memuru olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±p Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±klarÄ±na iliÅŸkin beyanlarÄ± da alÄ±nacak.
AtamasÄ± yapÄ±lan engelli Ã¶ÄŸretmen adaylarÄ±nÄ±n gÃ¶reve baÅŸlama iÅŸlemleri esnasÄ±nda baÅŸvuruda istenilen belgeler ile Ã¶ÄŸretmenlik yapÄ±p yapamayacaklarÄ±na iliÅŸkin saÄŸlÄ±k kurulu raporunu ibraz etmeleri gerekiyor.
Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda gÃ¶rev yapan adaylardan baÅŸvuru esnasÄ±nda muvafakat belgesi istenmeyecek, ancak atamasÄ± yapÄ±lanlar gÃ¶reve baÅŸlama iÅŸlemleri esnasÄ±nda bu belgeyi ibraz edecek.
Ä°l ve alan bazlÄ± kontenjanlarÄ±n ilanÄ± 14 Haziran'da, baÅŸvurularÄ±n alÄ±nmasÄ± ve onaylanmasÄ± 18-22 Haziran'da, atamalarÄ±n yapÄ±lmasÄ± ise 27 Haziran'da olacak.
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MEB, EKPSS puanÄ± Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re 500 engelli Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
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Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, "Ä°lana Ã§Ä±kÄ±ldÄ±, 20 bin Ã¶ÄŸretmen alacaÄŸÄ±z. Bu alÄ±mla beraber inÅŸallah bir kanun teklifi daha var. Ãœcretli Ã¶ÄŸretmenler arasÄ±nda da bize 5 yÄ±l Ã¼cretli Ã¶ÄŸretmenlik yapmÄ±ÅŸ olmak kaydÄ±yla bir 5 bin Ã¶ÄŸretmen daha alacaÄŸÄ±z." dedi.
MEB, 20 bin sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ±na iliÅŸkin duyuru yayÄ±mladÄ±. Ã–n baÅŸvurular 2 Mart'ta alÄ±nacak, sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navlar 14 Nisan ve 8 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak.
YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±nÄ±n 2018 yÄ±lÄ± birinci dÃ¶nemine iliÅŸkin mÃ¼racaatlar 16 Åžubat'ta sona erdi. Toplam baÅŸvuru sayÄ±sÄ± 103 bin 629 oldu.
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