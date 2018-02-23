17:25, 23 Åžubat 2018 Cuma

MEB'den engelli Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ± duyurusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan (MEB), 2016 ve bu yÄ±l 22 Nisan'da yapÄ±lacak Engelli Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ±'na (EKPSS) katÄ±lan adaylar arasÄ±ndan puan Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re 500 engelli Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± duyuruldu.

EKPSS puanÄ± Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re 500 kontenjana engelli Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin duyuru, MEB'in internet sitesinde yer aldÄ±.

Adaylar, http://mebbis.meb.gov.trÂ veya http://ikgm.meb.gov.trÂ internet adreslerinde yer alan elektronik baÅŸvuru formunu doldurarak, istenen belgelerle birlikte il milli eÄŸitim mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine onaylattÄ±racak.

BaÅŸvuruda adaylardan, lisans diplomasÄ± veya geÃ§ici mezuniyet belgesi, pedagojik formasyon, 2016'da veya 2018'deki EKPSS sonuÃ§ belgesi ile Engelli SaÄŸlÄ±k Kurulu raporu istenecek.

AdaylarÄ±n ayrÄ±ca, halen herhangi bir kamu kurum ve kuruluÅŸunda devlet memuru olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±p Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±klarÄ±na iliÅŸkin beyanlarÄ± da alÄ±nacak.

AtamasÄ± yapÄ±lan engelli Ã¶ÄŸretmen adaylarÄ±nÄ±n gÃ¶reve baÅŸlama iÅŸlemleri esnasÄ±nda baÅŸvuruda istenilen belgeler ile Ã¶ÄŸretmenlik yapÄ±p yapamayacaklarÄ±na iliÅŸkin saÄŸlÄ±k kurulu raporunu ibraz etmeleri gerekiyor.

Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda gÃ¶rev yapan adaylardan baÅŸvuru esnasÄ±nda muvafakat belgesi istenmeyecek, ancak atamasÄ± yapÄ±lanlar gÃ¶reve baÅŸlama iÅŸlemleri esnasÄ±nda bu belgeyi ibraz edecek.

Ä°l ve alan bazlÄ± kontenjanlarÄ±n ilanÄ± 14 Haziran'da, baÅŸvurularÄ±n alÄ±nmasÄ± ve onaylanmasÄ± 18-22 Haziran'da, atamalarÄ±n yapÄ±lmasÄ± ise 27 Haziran'da olacak.

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