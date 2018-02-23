17:47, 23 Åžubat 2018 Cuma

"ÃœlkÃ¼ Evleri VakfÄ±" kuruldu





VakÄ±f BaÅŸkanÄ± Kaleci, vakfÄ±n resmi kuruluÅŸunun tamamlanmasÄ±yla ilgili bilgileri MHP lideri BahÃ§eli'ye sundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'nin himayesinde Ä°stanbul'da "ÃœlkÃ¼ Evleri VakfÄ±" kuruldu. VakÄ±f BaÅŸkanÄ± Sonay Tahmaz Kaleci, vakfÄ±n resmi kuruluÅŸunun tamamlanmasÄ± ile ilgili bilgileri bugÃ¼n BahÃ§eli'ye sundu. "TÃ¼rklÃ¼k gurur ve ÅŸuuru ile Ä°slam ahlak ve faziletine sahip, vicdanlÄ±, izanlÄ±, ferasetli, ilim irfan ehli, kavi imanlÄ±, vatanÄ±na ve milletine muhabbetli nesiller yetiÅŸtirmek" amacÄ±yla kurulduÄŸu ifade edilen vakÄ±f, ortaÃ¶ÄŸretimden baÅŸlayarak doktora yapan tÃ¼m TÃ¼rk Ã¶ÄŸrencilere, akademik ve mesleki yardÄ±mÄ±n yanÄ± sÄ±ra kalacak yer ve burs imkanÄ± saÄŸlamayÄ± hedefliyor.

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