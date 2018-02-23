18:13, 23 Åžubat 2018 Cuma

Rusya'dan, BMGK'nin DoÄŸu Guta tasarÄ±sÄ±na "ÅŸartlÄ±" destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nin (BMGK), DoÄŸu Gutaâ€™da 30 gÃ¼nlÃ¼k ateÅŸkes saÄŸlanmasÄ±na yÃ¶nelik tasarÄ±sÄ±nÄ± desteklediklerini belirterek, "Ancak tasarÄ±da ateÅŸkese uyulacaÄŸÄ±na dair tÃ¼m taraflarÄ±n garantisi gerekiyor." dedi.

Lavrov, Ã–zbekistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± AbdÃ¼laziz Kamilov ile Moskovaâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

BMGK'nin insani yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in DoÄŸu Guta'da 30 gÃ¼nlÃ¼k ateÅŸkes saÄŸlanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren karar tasarÄ±sÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Lavrov, "TasarÄ±yÄ± destekliyoruz ancak militanlarÄ±n ateÅŸkese uyacaklarÄ±na ve Åžam'a saldÄ±rmayacaklarÄ±na yÃ¶nelik bir garanti bulunmuyor." diye konuÅŸtu.

DoÄŸu Guta'daki durumun gerÃ§ekÃ§i ÅŸekilde Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in kendi formÃ¼llerini istiÅŸare etmeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± belirten Lavrov, "Bizim Ã¶nerimiz hem DoÄŸu Gutaâ€™daki hem de tÃ¼m dÄ±ÅŸ aktÃ¶rlerin vereceÄŸi garantiyle ateÅŸkesin uygulanmasÄ±nÄ± esas alÄ±yor. TasarÄ±nÄ±n uygulanabilir olmasÄ± iÃ§in buradaki militanlarÄ±n Ã¼zerinde nÃ¼fuzu olan aktÃ¶rlerin garantisi gerekiyor." ifadesini kullandÄ±.

Rusya, Ä°ran ve TÃ¼rkiyeâ€™nin garantÃ¶r Ã¼lkeler olduÄŸu Astana sÃ¼recine de deÄŸinen Lavrov, "Astana sÃ¼reci, ABD'nin Suriye'yi bÃ¶lmeye yÃ¶nelik planlarÄ±nÄ± bozuyor. Bu nedenle de AmerikalÄ±lar bu sÃ¼reci kÃ¼Ã§Ã¼msemek iÃ§in ellerinden geleni yapÄ±yorlar." dedi.

400 BÄ°N SÄ°VÄ°L ABLUKA ALTINDA

Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da 400 bin sivil bulunuyor.

DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi ilan edilmiÅŸti ancak Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi Esed rejimi, geÃ§en yÄ±l nisan ayÄ±ndan itibaren bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ± ve son aylarda saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetlendirdi.

Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, yÃ¼zlercesi acil durumda olan hasta binlerce sivil tahliye edilmeyi bekliyor. BunlarÄ±n birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanser vakalarÄ±. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ile Ã§ocuk aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Son gÃ¼nlerdeki hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 22 hastane hedef olurken, Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 300'Ã¼ geÃ§ti.