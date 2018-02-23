18:26, 23 Åžubat 2018 Cuma

TBMM Hollanda Meclisinin 1915 kararÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, Hollanda Meclisinin 1915 olaylarÄ±yla ilgili kararÄ±nÄ±n kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± ve yok sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirdi.

TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, Hollanda Meclisinin 1915 olaylarÄ±yla ilgili kararÄ±na iliÅŸkin bir bildiri yayÄ±mlandÄ±.

Bildiride, "Hollanda Temsilciler Meclisinin 1915 yÄ±lÄ±nda OsmanlÄ± Devleti'nde yaÅŸanan olaylar ile ilgili asÄ±lsÄ±z iddialarÄ± esas alan haksÄ±z kararÄ±nÄ± TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi olarak kabul etmiyor, ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yor ve yok sayÄ±yoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Tarihi ve hukuki mesnetlerden yoksun, tek taraflÄ± ve asÄ±lsÄ±z iddialarÄ± esas alan bu kararÄ±n, uluslararasÄ± iliÅŸkiler ve uluslararasÄ± hukuk aÃ§Ä±sÄ±ndan kara bir leke olduÄŸu belirtildi.

Hollanda Temsilciler Meclisinin bu kararÄ±yla kendini uluslararasÄ± mahkemelerin yerine koyduÄŸu, gerÃ§ekleri yok sayÄ±p aslÄ± olmayan bir tarih yazmaya kalktÄ±ÄŸÄ± vurgulanan bildiride, ÅŸunlar kaydedildi:

"Avrupa'nÄ±n merkezinde Srebrenitsaâ€™da gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde yaÅŸanan soykÄ±rÄ±ma gÃ¶z yuman bir Ã¼lkenin, aramÄ±zdaki dostane iliÅŸkilerle ve kendi hÃ¼kÃ¼metlerinin beyanlarÄ± ile Ã§eliÅŸen bu kararÄ±nÄ±n bÃ¶lge ve dÃ¼nya barÄ±ÅŸÄ±na hiÃ§bir katkÄ±sÄ± olmayacaktÄ±r. Tarihinde gittiÄŸi her yere medeniyet ve merhamet gÃ¶tÃ¼ren ecdadÄ±mÄ±z, hiÃ§bir zaman zulmÃ¼n tarafÄ± olmamÄ±ÅŸtÄ±r.

TÃ¼rkiye, binlerce belge ve bilginin bulunduÄŸu arÅŸivlerimizin tarihÃ§iler ve araÅŸtÄ±rmacÄ±lar tarafÄ±ndan incelenebileceÄŸini defalarca dÃ¼nya kamuoyuna aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±r. TÃ¼rkiye'nin tutumu tarihi olgulara ve hukuki normlara dayanmaktadÄ±r. AsÄ±lsÄ±z soykÄ±rÄ±m iddialarÄ±nÄ± meÅŸrulaÅŸtÄ±rmayÄ± hedefleyen kararlarÄ±n, aÃ§Ä±klamalarÄ±n, yasalarÄ±n ve benzeri tasarruflarÄ±n; gerÃ§eklerin ve uluslararasÄ± hukukun aÃ§Ä±k bir ihlali olduÄŸunu, tarafÄ±mÄ±zca asla kabul edilemeyeceÄŸini ve teessÃ¼flerimizi dÃ¼nya kamuoyuna bildiririz."

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