Fransa, radikalleÅŸmeyle mÃ¼cadele eylem planÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe, radikalleÅŸme ile mÃ¼cadele Ã§erÃ§evesinde, cezaevlerinde radikalleÅŸen tutuklularÄ± diÄŸerlerinden ayÄ±rmak iÃ§in 400'Ã¼ bu yÄ±lÄ±n sonunda olmak Ã¼zere bin 500 kiÅŸilik bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼n oluÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Philippe, Fransa'nÄ±n Lille kentinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda hÃ¼kÃ¼metin radikalleÅŸmeye iliÅŸkin eylem planÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
RadikalleÅŸme ile mÃ¼cadele Ã§erÃ§evesinde EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olmayan Ã¶zel okullarÄ±n kontrollerini sÄ±klaÅŸtÄ±rmayÄ± hedeflediklerini ifade eden Philippe, okullarda laikliÄŸin ve Ã¶ÄŸretmenlerin eÄŸitimini daha da gÃ¼Ã§lendireceklerini kaydetti.
Philippe, cezaevlerinde radikalleÅŸen tutuklularÄ± diÄŸerlerinden ayÄ±rmak iÃ§in 400'Ã¼ bu yÄ±lÄ±n sonunda olmak Ã¼zere bin 500 kiÅŸilik bir bÃ¶lÃ¼m oluÅŸturacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Suriye ve Irak bÃ¶lgesinden Fransa'ya dÃ¶nen 18 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ±n topluma hÄ±zlÄ± ÅŸekilde entegre olabilmeleri iÃ§in psikolojik destek almalarÄ±nÄ± saÄŸlayacaklarÄ±nÄ± ifade eden Philippe, internet devleriyle iÅŸ birliÄŸi yaparak internette terÃ¶r propagandasÄ± yapanlarÄ± engellemeyi hedeflediklerini belirtti.
BaÅŸbakan Philippe, bu ÅŸekilde internet ÅŸirketlerinin, sanal ortamdaki terÃ¶r konulu iÃ§erikleri bir saatte internette silebileceklerini kaydederek, ÅŸirketlerin bunu yapmamasÄ± halinde Ã¼lkesinin mayÄ±s ayÄ±nda BrÃ¼ksel'de bazÄ± adÄ±mlar atacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
RadikalleÅŸme sÃ¼recine giren ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nda tarafsÄ±zlÄ±k ilkesini ihlal eden memurlarÄ±n gÃ¶revlerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine dikkati Ã§eken Philippe, radikalleÅŸmeyi Ã¶nleme hakkÄ±nda doktora tezi yapan Ã¶ÄŸrencilere de burs vereceklerini duyurdu.
Irak ve Suriye bÃ¶lgesinden Fransa'ya ÅŸu ana kadar 18 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k 68 Ã§ocuÄŸun dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve 500 Ã§ocuÄŸun hala o bÃ¶lgelerde bulunduÄŸunu anlattÄ±.
Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Gerard Collomb de geÃ§en yÄ±l yaz dÃ¶neminde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, radikalleÅŸerek terÃ¶r eylemi dÃ¼zenleme ihtimali bulunduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n son iki yÄ±lda yÃ¼zde 60 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸini kaydetmiÅŸti. Collomb, bu kapsamda "FiÅŸ S "olarak tabir edilen program Ã§erÃ§evesinde 18 bin 500'den fazla kiÅŸinin takip edildiÄŸi bilgisini paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.
Fransa ve Ä°ngiltere geÃ§en yÄ±l internetteki terÃ¶r iÃ§eriÄŸine karÅŸÄ± somut bir ortak eylem planÄ± baÅŸlatma konusunda anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.
Ãœlkede 13 KasÄ±m 2015'te 130 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§an terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±ndan sonra ilan edilen OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal (OHAL) uygulamasÄ± 1 KasÄ±m'da kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
OHAL'in sona ermesiyle terÃ¶rle mÃ¼cadele kanununda yapÄ±lan bazÄ± deÄŸiÅŸikliklerle OHAL'in kapsadÄ±ÄŸÄ± bazÄ± dÃ¼zenlemeler kalÄ±cÄ± hale getirilmiÅŸti. Yeni kanuna gÃ¶re, adli makamlarÄ±n birÃ§ok yetkisi valiliklere devredildi.
TÃ¼rkmen-Der eski baÅŸkanÄ±, Suriyeâ€™de ve Irakâ€™ta gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yardÄ±m faaliyetleriyle bilinen Mehmet Ali Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n eÅŸiyle birlikte Dubai'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Rudeyne, ABD'nin Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±na iliÅŸkin, "Tek taraflÄ± adÄ±mlar, kimseye meÅŸruiyet kazandÄ±rmayacak ve bÃ¶lgede barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlama Ã§abalarÄ±na engel olacak." dedi.
BelÃ§ika'nÄ±n Maasmechelen bÃ¶lgesindeki Flaman okullarÄ±ndaki baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± 11 Ã¶ÄŸrencinin velisinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava bugÃ¼n Ã¶ÄŸrencilerin lehine sonuÃ§landÄ±.
Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da bombalÄ± araÃ§larla dÃ¼zenlenen iki saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 21 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ±'na hitaben ortak mektup kaleme alan Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, BMGK'de oylanacak DoÄŸu Guta'da ateÅŸkes tasarÄ±sÄ±na destek ve sorumluluk bilinci Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Myanmar parlamentosu, aÄŸustos ayÄ±ndan bu yana yaklaÅŸÄ±k 700 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'Ä±n ordunun zulmÃ¼nden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± Arakan eyaletinin BangladeÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±na tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekilmesi iÃ§in Ã¶nerilen bÃ¼tÃ§eyi onayladÄ±
Hamas yÃ¶neticilerinden Ä°smail RÄ±dvan, Ä°srail'in Gazze ablukasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmamasÄ± durumunda "iÅŸgal gÃ¼Ã§lerinin yÃ¼zÃ¼nde patlayacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.
Avusturya'nÄ±n baÅŸkenti Viyana'da, Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'da yapÄ±lan katliamlar protesto edildi.
Ä°srail UlaÅŸtÄ±rma ve Ä°stihbarat BakanÄ± Katz, ABD'nin Ä°srail bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini 14 MayÄ±s'ta KudÃ¼s'e taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
KÄ±brÄ±s'ta RumlarÄ±n tek yanlÄ± doÄŸalgaz arama giriÅŸimleri TÃ¼rk savaÅŸ gemileri tarafÄ±ndan bu sabah bir kez daha engellendi. Rumlar adÄ±na sondaja giden Ä°talyan gemisi bir kez daha geri Ã§ekilmek zorunda kaldÄ±
Suriye'deki Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 15 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Kuzey Kore rejimine yÃ¶nelik uygulanacak en geniÅŸ kapsamlÄ± yaptÄ±rÄ±mlar listesini aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Ã–zbekistan'da muhalif siyasetÃ§i Ä°srailcan Haldarov, 12 yÄ±llÄ±k mahkumiyetinin ardÄ±ndan serbest kaldÄ±
BaÅŸbakan Philippe, radikalleÅŸme ile mÃ¼cadele Ã§erÃ§evesinde, cezaevlerinde radikalleÅŸen tutuklularÄ± diÄŸerlerinden ayÄ±rmak iÃ§in 400'Ã¼ bu yÄ±lÄ±n sonunda olmak Ã¼zere bin 500 kiÅŸilik bir bÃ¶lÃ¼m oluÅŸturacaklarÄ±nÄ± duyurdu
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Bizim Ã¶nerimiz hem DoÄŸu Guta'daki hem de tÃ¼m dÄ±ÅŸ aktÃ¶rlerin vereceÄŸi garantiyle ateÅŸkesin uygulanmasÄ±nÄ± esas alÄ±yor" dedi
Resmi ziyaret iÃ§in SÄ±rbistan'a gider Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov Kosova'nÄ±n tanÄ±nmasÄ± konusunda fikirlerini deÄŸiÅŸtirmediklerini belirterek "KosovalÄ± siyasetÃ§iler kendi iÅŸine baksÄ±n" ifadesi kullandÄ±