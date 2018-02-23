18:28, 23 Åžubat 2018 Cuma

Fransa, radikalleÅŸmeyle mÃ¼cadele eylem planÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe, radikalleÅŸme ile mÃ¼cadele Ã§erÃ§evesinde, cezaevlerinde radikalleÅŸen tutuklularÄ± diÄŸerlerinden ayÄ±rmak iÃ§in 400'Ã¼ bu yÄ±lÄ±n sonunda olmak Ã¼zere bin 500 kiÅŸilik bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼n oluÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Philippe, Fransa'nÄ±n Lille kentinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda hÃ¼kÃ¼metin radikalleÅŸmeye iliÅŸkin eylem planÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

RadikalleÅŸme ile mÃ¼cadele Ã§erÃ§evesinde EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olmayan Ã¶zel okullarÄ±n kontrollerini sÄ±klaÅŸtÄ±rmayÄ± hedeflediklerini ifade eden Philippe, okullarda laikliÄŸin ve Ã¶ÄŸretmenlerin eÄŸitimini daha da gÃ¼Ã§lendireceklerini kaydetti.

Philippe, cezaevlerinde radikalleÅŸen tutuklularÄ± diÄŸerlerinden ayÄ±rmak iÃ§in 400'Ã¼ bu yÄ±lÄ±n sonunda olmak Ã¼zere bin 500 kiÅŸilik bir bÃ¶lÃ¼m oluÅŸturacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Suriye ve Irak bÃ¶lgesinden Fransa'ya dÃ¶nen 18 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ±n topluma hÄ±zlÄ± ÅŸekilde entegre olabilmeleri iÃ§in psikolojik destek almalarÄ±nÄ± saÄŸlayacaklarÄ±nÄ± ifade eden Philippe, internet devleriyle iÅŸ birliÄŸi yaparak internette terÃ¶r propagandasÄ± yapanlarÄ± engellemeyi hedeflediklerini belirtti.

BaÅŸbakan Philippe, bu ÅŸekilde internet ÅŸirketlerinin, sanal ortamdaki terÃ¶r konulu iÃ§erikleri bir saatte internette silebileceklerini kaydederek, ÅŸirketlerin bunu yapmamasÄ± halinde Ã¼lkesinin mayÄ±s ayÄ±nda BrÃ¼ksel'de bazÄ± adÄ±mlar atacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

RadikalleÅŸme sÃ¼recine giren ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nda tarafsÄ±zlÄ±k ilkesini ihlal eden memurlarÄ±n gÃ¶revlerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine dikkati Ã§eken Philippe, radikalleÅŸmeyi Ã¶nleme hakkÄ±nda doktora tezi yapan Ã¶ÄŸrencilere de burs vereceklerini duyurdu.

Irak ve Suriye bÃ¶lgesinden Fransa'ya ÅŸu ana kadar 18 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k 68 Ã§ocuÄŸun dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve 500 Ã§ocuÄŸun hala o bÃ¶lgelerde bulunduÄŸunu anlattÄ±.

Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Gerard Collomb de geÃ§en yÄ±l yaz dÃ¶neminde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, radikalleÅŸerek terÃ¶r eylemi dÃ¼zenleme ihtimali bulunduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n son iki yÄ±lda yÃ¼zde 60 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸini kaydetmiÅŸti. Collomb, bu kapsamda "FiÅŸ S "olarak tabir edilen program Ã§erÃ§evesinde 18 bin 500'den fazla kiÅŸinin takip edildiÄŸi bilgisini paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Fransa ve Ä°ngiltere geÃ§en yÄ±l internetteki terÃ¶r iÃ§eriÄŸine karÅŸÄ± somut bir ortak eylem planÄ± baÅŸlatma konusunda anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Ãœlkede 13 KasÄ±m 2015'te 130 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§an terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±ndan sonra ilan edilen OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal (OHAL) uygulamasÄ± 1 KasÄ±m'da kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

OHAL'in sona ermesiyle terÃ¶rle mÃ¼cadele kanununda yapÄ±lan bazÄ± deÄŸiÅŸikliklerle OHAL'in kapsadÄ±ÄŸÄ± bazÄ± dÃ¼zenlemeler kalÄ±cÄ± hale getirilmiÅŸti. Yeni kanuna gÃ¶re, adli makamlarÄ±n birÃ§ok yetkisi valiliklere devredildi.