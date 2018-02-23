19:04, 23 Åžubat 2018 Cuma

Ã–zbekistan'da muhalif siyasetÃ§i Haldarov 12 yÄ±l sonra serbest





Ã–zbekistan'da muhalif siyasetÃ§i Ä°srailcan Haldarov, 12 yÄ±llÄ±k mahkumiyetinin ardÄ±ndan serbest kaldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ãœlkede faaliyet gÃ¶sterenÂ "Apeliatsia"Â isimli insan haklarÄ± derneÄŸinin yetkilisiÂ Saidcahan Zaynabiddinov,Â yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Haldarov'un 12 yÄ±llÄ±k mahkumiyetinin ardÄ±ndan salÄ±verildiÄŸini duyurdu. Faaliyeti yasaklanan "Erk" isimli siyasi partinin Ã¼yesi Ä°srailcan Haldarov'un 2006 yÄ±lÄ±nda anayasal rejime muhalefet gerekÃ§esiyle 6 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Zaynabiddinov, Haldarov'un mahkumiyetinin "cezaevi disiplini ihlal ettiÄŸi" gerekÃ§esiyle 2 kez uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±. Ã–zbek makamlarÄ± ise Ä°srailcan Haldarov'un serbest bÄ±rakÄ±lma gerekÃ§esine iliÅŸkin henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±. Ãœlkede son bir yÄ±lda muhalif fikirleriyle bilinen ve cezaevinde bulunan Samandar Kukanov, CamÅŸid Karimov, Murad Jurayev, aktivistler Azam Farmonov ve Azam Turgunov ile gazeteciler Salican Abdurahmanov, Muhammed Bekcan ve Dilmurad Sayidov serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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