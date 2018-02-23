19:09, 23 Åžubat 2018 Cuma

Eski BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Atalay'dan 'mektup' iddiasÄ±na cevap

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve AK Parti Van Milletvekili BeÅŸir Atalay, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, son gÃ¼nlerde Ã§eÅŸitli kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ± ve yorumlarda 2010 yÄ±lÄ±nda HDP'liÂ Selahattin DemirtaÅŸ'a mektup getirdiÄŸi imalarÄ±na yer verildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Bu iddialarÄ±n gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu vurgulayan Atalay, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Son gÃ¼nlerde Ã§eÅŸitli kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ± ve yorumlarda HDP'li Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n savunmasÄ±ndaki, 'bakanÄ±n kendisi Ä°mralÄ±'dan bana yazÄ± getirdi.' ÅŸeklindeki ifadesinden hareketle ÅŸahsÄ±mÄ±n 2010 yÄ±lÄ±nda Ä°mralÄ±'dan DemirtaÅŸ'a mektup getirdiÄŸim ima ve iddia edilmektedir. Bu ima ve iddialarÄ±n tÃ¼mÃ¼ gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. Ben DemirtaÅŸ'a hiÃ§bir zaman bir yazÄ± veya mektup vermedim. DiÄŸer taraftan hÃ¼kÃ¼metimizden ne ben ne de siyasi konumdaki bir kiÅŸi Ä°mralÄ±'ya gitmiÅŸ veya Ä°mralÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r. O iÅŸleri devletimizin ilgili kurumlarÄ± yÃ¼rÃ¼tmÃ¼ÅŸtÃ¼r."