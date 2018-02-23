19:14, 23 Åžubat 2018 Cuma

Trumpâ€™un Kuzey Koreâ€™ye en bÃ¼yÃ¼k yaptÄ±rÄ±m listesi yolda



Foto: ArÅŸiv

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Kuzey Kore rejimine yÃ¶nelik uygulanacak en geniÅŸ kapsamlÄ± yaptÄ±rÄ±mlar listesini aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trumpâ€™Ä±n Kuzey Kore yÃ¶netimine karÅŸÄ± bugÃ¼ne kadar uygulanan en geniÅŸ kapsamlÄ± yaptÄ±rÄ±mlar listesini aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ± bildirildi. Trumpâ€™Ä±n Gaylord Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenenÂ Muhafazakar Siyasi Eylem KonferansÄ±â€™nda yapacaÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nÄ±n satÄ±r baÅŸlarÄ± Beyaz Saray tarafÄ±ndan basÄ±nla paylaÅŸÄ±ldÄ±. BaÅŸkan Trump'Ä±n konuÅŸmasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer vermesi bekleniyor: â€œBugÃ¼n Kuzey Kore rejimine yÃ¶nelik en geniÅŸ yaptÄ±rÄ±mlar dizisini uygulayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± duyuruyorum. Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±, Kuzey Kore'yi yaptÄ±rÄ±mlardan kurtarmaya yardÄ±m eden 56 gemi, nakliye ÅŸirketi ve ticari ÅŸirketi hedef almak suretiyle, rejimin nÃ¼kleer programÄ±nÄ± fonladÄ±ÄŸÄ± gelir ve yakÄ±t kaynaklarÄ±na yÃ¶nelik yeni adÄ±mlarÄ±nÄ± Ã§ok yakÄ±nda aÃ§Ä±klayacak."Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.