19:21, 23 Åžubat 2018 Cuma

Ä°stanbul'da pazar gÃ¼nÃ¼ bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak



Foto: ArÅŸiv

BeÅŸiktaÅŸ ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda 25 Åžubat'ta oynanacak maÃ§ nedeniyle Ä°stanbul'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapanacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°lhan Cavcav SezonuÂ Spor Toto SÃ¼per Lig'deÂ BeÅŸiktaÅŸÂ ileÂ FenerbahÃ§eÂ arasÄ±nda oynanacak maÃ§ nedeniyleÂ bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak. Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 25 Åžubat Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 19.00'da Vodafone Park StadÄ±'nda oynanacak maÃ§ ile ilgili tedbirler kapsamÄ±nda, saat 14.30'dan itibaren bazÄ± yollarÄ±n trafiÄŸe kapanacaÄŸÄ± bildirildi. AÃ§Ä±klamada, stat arkasÄ± Gazhane Caddesi SÃ¼zer Plaza gerisinden DolmabahÃ§e istikametine akÄ±m gÃ¶nderilmeyeceÄŸi, akÄ±mÄ±n Asker OcaÄŸÄ± Caddesi'ne verileceÄŸi, GÃ¼mÃ¼ÅŸsuyu MKE Ã¶nÃ¼nden kapama yapÄ±larak akÄ±mÄ±n, DolmabahÃ§e istikametine yÃ¶nlendirilmeyeceÄŸi belirtildi. DolmabahÃ§e TÃ¼nel Bomonti giriÅŸinden DolmabahÃ§e istikametinin araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±lacaÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, KadÄ±rgalar alt baÅŸtan stat civarÄ±na akÄ±m saÄŸlanamayacaÄŸÄ±, akÄ±mÄ±n KabataÅŸ'tan DolmabahÃ§e Meydan BeÅŸiktaÅŸ istikametine tek ÅŸeride dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lerek, KadÄ±rgalar Cadde baÅŸÄ±ndan, KabataÅŸ istikametine yÃ¶nlendirileceÄŸi ifade edildi. AÃ§Ä±klamada, DolmabahÃ§e'den gelen akÄ±mÄ±n iki yÃ¶nlÃ¼ saÄŸlanarak, stat yanÄ±ndaki KabataÅŸ istikametinin araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±lacaÄŸÄ± vurgulanarak, "BayÄ±ldÄ±m Caddesi ve KÃ¼Ã§Ã¼k Ã‡iftlik Caddesinden gelen akÄ±m, DolmabahÃ§e istikametine verilmeyecek, akÄ±m Asker OcaÄŸÄ± Caddesine yÃ¶nlendirilecek. Mete KavÅŸaÄŸÄ±ndan DolmabahÃ§e istikametine akÄ±m verilmeyecek, akÄ±m ÅžiÅŸli istikametine yÃ¶nlendirilecek. Gazhane Caddesi SÃ¼zer Plaza'dan Åžehitler Tepesi'ne kadar trafiÄŸe kapatÄ±lacak. Akaretler IÅŸÄ±klar SÃ¼leyman Seba Caddesi kesiÅŸiminden akÄ±m DolmabahÃ§e istikametine gÃ¶nderilmeyecek ve ViÅŸneli Tekke Sokak araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±lacak." denildi.

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