AÄ°HM'den Adnan Oktar kararÄ±

Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM),Â Adnan Oktar'Ä±n EkÅŸi SÃ¶zlÃ¼k Ã¼zerinde kiÅŸisel haklarÄ±na saldÄ±rÄ± iÃ§eren yazÄ±lar yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±yla ilgili dava hakkÄ±nda TÃ¼rkiye aleyhinde yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu geri Ã§evirdi.
AÄ°HM, kamuoyundaÂ "Adnan Hoca"Â olarak bilinen Oktar'Ä±n baÅŸvurusunu deÄŸerlendirdi.
BaÅŸvuru, TÃ¼rk yargÄ±sÄ±nÄ±n kararÄ± ve Oktar'Ä±n iddialarÄ±nÄ±n incelenmesinden sonra oy birliÄŸiyle kabul edilemez bulundu.
Ret kararÄ±nda, kullanÄ±cÄ±larÄ±n internet ortamÄ±nda fikir ve gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aÃ§Ä±klarken geleneksel basÄ±ndan daha hÄ±zlÄ± ve daha az kontrollÃ¼ olabildiÄŸi, basÄ±n organlarÄ±nÄ±n hakaret ve kiÅŸisel haklara saldÄ±rÄ± iÃ§eren iÃ§erikleri engellemek amacÄ±yla etkili Ã¶nlemler almalarÄ±na raÄŸmen, saniyelerle sÄ±nÄ±rlÄ± sÃ¼re zarfÄ±nda bazÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve gÃ¶rÃ¼ÅŸlerin okuyucuyla paylaÅŸÄ±labildiÄŸine vurgu yapÄ±ldÄ±.
Oktar'Ä±n iddia ettiÄŸi saldÄ±rÄ± ve hakaret iÃ§eren yazÄ±lar hakkÄ±nda mahkemece eriÅŸime geÃ§ici engelleme kararÄ± verildiÄŸi, daha sonra ise bu iÃ§eriklerin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÅŸvuran tarafÄ±ndan ispatlanamadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Adnan Oktar, 2005'te EkÅŸi SÃ¶zlÃ¼k aleyhinde TÃ¼rkiye'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± hukuki sÃ¼recin aleyhine sonuÃ§lanmasÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek, TÃ¼rk yargÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶zel hayatÄ±na saygÄ± Ã§erÃ§evesinde haklarÄ±nÄ± koruyamadÄ±ÄŸÄ±, geÃ§ici kapatma kararÄ± veren mahkemenin kararÄ±nÄ±n daha sonra deÄŸiÅŸtirildiÄŸi, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesi'nin yargÄ±lamada ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yasaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen 14. maddesinin ihlal edildiÄŸi ve EkÅŸi SÃ¶zlÃ¼k lehine karar verdiÄŸi iddiasÄ±yla AÄ°HM'e baÅŸvurmuÅŸtu.
Emniyet personelinin Ã§alÄ±ÅŸma saatleri Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu'nun talimatÄ±yla 12/24 olarak deÄŸiÅŸtirildi.
Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi, Oktar'Ä±n EkÅŸi SÃ¶zlÃ¼k Ã¼zerinde kiÅŸisel haklarÄ±na saldÄ±rÄ± iÃ§eren yazÄ±lar yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±yla ilgili dava hakkÄ±nda TÃ¼rkiye aleyhinde yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu reddetti.
BeÅŸiktaÅŸ ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda 25 Åžubat'ta oynanacak maÃ§ nedeniyle Ä°stanbul'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapanacak.
Eski BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve AK Parti Van Milletvekili Atalay, 2010 yÄ±lÄ±nda Ä°mralÄ±â€™dan Selahattin DemirtaÅŸ'a mektup getirdiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±n gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu belirtti.
TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, "Hollanda Temsilciler Meclisinin 1915 yÄ±lÄ±nda OsmanlÄ± Devleti'nde yaÅŸanan olaylar ile ilgili asÄ±lsÄ±z iddialarÄ± esas alan haksÄ±z kararÄ±nÄ± TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi olarak kabul etmiyor, ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yor ve yok sayÄ±yoruz" dedi
VakÄ±f BaÅŸkanÄ± Kaleci, vakfÄ±n resmi kuruluÅŸunun tamamlanmasÄ±yla ilgili bilgileri MHP lideri BahÃ§eli'ye sundu
Yepyeni bir haber sitesi yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±. gaste24 bugÃ¼n yeni ve hÄ±zlÄ± habercilik anlayÄ±ÅŸÄ±yla TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyadan haberlerle okuyucusunun karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±
Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaret ve turizmi geliÅŸtirmek amacÄ±yla imzalanan protokol Ã§erÃ§evesinde, AÄŸrÄ±-Ä°ran arasÄ±nda dÃ¶rt minibÃ¼s ile transit sefer baÅŸlatÄ±ldÄ±
TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. AkgÃ¼n, "Maarif VakfÄ±'nÄ±n burada ÅŸube aÃ§masÄ±na izin verilmesini istiyoruz ve bekliyoruz. KÄ±rgÄ±zistan ile ortak iÅŸbirliÄŸi yol haritasÄ±nÄ±n belirlenmesini istiyoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Mardin merkezli 7 ilde FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na yÃ¶nelik operasyonda 61 rÃ¼tbeli asker gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ White'Ä±n, Suriye rejimi yanlÄ±sÄ± terÃ¶ristlerin Afrin'e gelerek YPG/PKK'ya destek vermesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±yla ilgili "Be vicdansÄ±z, be ahlaksÄ±z, DoÄŸu Guta'da her gÃ¼n yÃ¼zlerce Ã§ocuÄŸun, kadÄ±nÄ±n, yaÅŸlÄ±nÄ±n, sivilin alÃ§akÃ§a katledilmesinden en kÃ¼Ã§Ã¼k bir rahatsÄ±zlÄ±k duymuyorsun, burada terÃ¶ristlere karÅŸÄ± verilen bu mÃ¼cadeleden rahatsÄ±zlÄ±k duyuyor ve yalan yanlÄ±ÅŸ haberler yayÄ±yorsunuz." diye konuÅŸtu.
Hollanda'nÄ±n MaslahatgÃ¼zarÄ± Erik Westrate'nin, Hollanda Meclisinin 1915 olaylarÄ±nÄ± "soykÄ±rÄ±m" olarak tanÄ±yan kararÄ± dolayÄ±sÄ±yla DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Son dÃ¶nemde insansÄ±z hava araÃ§larÄ±nÄ± etkin ÅŸekilde kullanan TSK, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile birlikte insansÄ±z kara araÃ§larÄ±nÄ± da operasyonel anlamda kullanmaya baÅŸlayacak
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 1873 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
Milletvekillerinden oluÅŸan TÃ¼rk heyetinin, BM Genel Merkezi'nde, dÃ¼nyada en fazla mÃ¼lteciye ev sahibi olan TÃ¼rkiye ile yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸu bildirildi Milletvekillerinden oluÅŸan TÃ¼rk heyeti, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Merkezi'nde, dÃ¼nyada en fazla mÃ¼lteciye ev sahibi olan TÃ¼rkiye ile yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince dÃ¼zenlenen operasyonda, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan DHKP/C'nin Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinden olduÄŸu iddia edilen M.A,'nÄ±n Ä°stanbul'da yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.