DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
05:27, 24 Åžubat 2018 Cumartesi
GÃ¼ncel
GÃ¼ncelleme: 19:52, 23 Åžubat 2018 Cuma

  • PaylaÅŸ
AÄ°HM'den Adnan Oktar kararÄ±
AÄ°HM'den Adnan Oktar kararÄ±

Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi, Oktar'Ä±n EkÅŸi SÃ¶zlÃ¼k Ã¼zerinde kiÅŸisel haklarÄ±na saldÄ±rÄ± iÃ§eren yazÄ±lar yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±yla ilgili dava hakkÄ±nda TÃ¼rkiye aleyhinde yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu reddetti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM),Â Adnan Oktar'Ä±n EkÅŸi SÃ¶zlÃ¼k Ã¼zerinde kiÅŸisel haklarÄ±na saldÄ±rÄ± iÃ§eren yazÄ±lar yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±yla ilgili dava hakkÄ±nda TÃ¼rkiye aleyhinde yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu geri Ã§evirdi.

AÄ°HM, kamuoyundaÂ "Adnan Hoca"Â olarak bilinen Oktar'Ä±n baÅŸvurusunu deÄŸerlendirdi.

BaÅŸvuru, TÃ¼rk yargÄ±sÄ±nÄ±n kararÄ± ve Oktar'Ä±n iddialarÄ±nÄ±n incelenmesinden sonra oy birliÄŸiyle kabul edilemez bulundu.

Ret kararÄ±nda, kullanÄ±cÄ±larÄ±n internet ortamÄ±nda fikir ve gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aÃ§Ä±klarken geleneksel basÄ±ndan daha hÄ±zlÄ± ve daha az kontrollÃ¼ olabildiÄŸi, basÄ±n organlarÄ±nÄ±n hakaret ve kiÅŸisel haklara saldÄ±rÄ± iÃ§eren iÃ§erikleri engellemek amacÄ±yla etkili Ã¶nlemler almalarÄ±na raÄŸmen, saniyelerle sÄ±nÄ±rlÄ± sÃ¼re zarfÄ±nda bazÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve gÃ¶rÃ¼ÅŸlerin okuyucuyla paylaÅŸÄ±labildiÄŸine vurgu yapÄ±ldÄ±.

Oktar'Ä±n iddia ettiÄŸi saldÄ±rÄ± ve hakaret iÃ§eren yazÄ±lar hakkÄ±nda mahkemece eriÅŸime geÃ§ici engelleme kararÄ± verildiÄŸi, daha sonra ise bu iÃ§eriklerin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÅŸvuran tarafÄ±ndan ispatlanamadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Adnan Oktar, 2005'te EkÅŸi SÃ¶zlÃ¼k aleyhinde TÃ¼rkiye'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± hukuki sÃ¼recin aleyhine sonuÃ§lanmasÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek, TÃ¼rk yargÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶zel hayatÄ±na saygÄ± Ã§erÃ§evesinde haklarÄ±nÄ± koruyamadÄ±ÄŸÄ±, geÃ§ici kapatma kararÄ± veren mahkemenin kararÄ±nÄ±n daha sonra deÄŸiÅŸtirildiÄŸi, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesi'nin yargÄ±lamada ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yasaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen 14. maddesinin ihlal edildiÄŸi ve EkÅŸi SÃ¶zlÃ¼k lehine karar verdiÄŸi iddiasÄ±yla AÄ°HM'e baÅŸvurmuÅŸtu.



Ä°lgili Konular Adnan Oktar AÄ°HM
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Polislerin Ã§alÄ±ÅŸma saatlerine dÃ¼zenleme
Polislerin Ã§alÄ±ÅŸma saatlerine dÃ¼zenleme

Emniyet personelinin Ã§alÄ±ÅŸma saatleri Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu'nun talimatÄ±yla 12/24 olarak deÄŸiÅŸtirildi.
AÄ°HM'den Adnan Oktar kararÄ±
AÄ°HM'den Adnan Oktar kararÄ±

Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi, Oktar'Ä±n EkÅŸi SÃ¶zlÃ¼k Ã¼zerinde kiÅŸisel haklarÄ±na saldÄ±rÄ± iÃ§eren yazÄ±lar yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±yla ilgili dava hakkÄ±nda TÃ¼rkiye aleyhinde yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu reddetti.
Ä°stanbul'da pazar gÃ¼nÃ¼ bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak
Ä°stanbul'da pazar gÃ¼nÃ¼ bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak

BeÅŸiktaÅŸ ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda 25 Åžubat'ta oynanacak maÃ§ nedeniyle Ä°stanbul'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapanacak.
Eski BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Atalay'dan 'mektup' iddiasÄ±na cevap
Eski BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Atalay'dan 'mektup' iddiasÄ±na cevap

Eski BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve AK Parti Van Milletvekili Atalay, 2010 yÄ±lÄ±nda Ä°mralÄ±â€™dan Selahattin DemirtaÅŸ'a mektup getirdiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±n gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu belirtti.
TBMM Hollanda Meclisinin 1915 kararÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
TBMM Hollanda Meclisinin 1915 kararÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±

TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, "Hollanda Temsilciler Meclisinin 1915 yÄ±lÄ±nda OsmanlÄ± Devleti'nde yaÅŸanan olaylar ile ilgili asÄ±lsÄ±z iddialarÄ± esas alan haksÄ±z kararÄ±nÄ± TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi olarak kabul etmiyor, ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yor ve yok sayÄ±yoruz" dedi
quot ÃœlkÃ¼ Evleri VakfÄ± quot kuruldu
"ÃœlkÃ¼ Evleri VakfÄ±" kuruldu

VakÄ±f BaÅŸkanÄ± Kaleci, vakfÄ±n resmi kuruluÅŸunun tamamlanmasÄ±yla ilgili bilgileri MHP lideri BahÃ§eli'ye sundu
gaste24 haber sitesi yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±
gaste24 haber sitesi yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±

Yepyeni bir haber sitesi yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±. gaste24 bugÃ¼n yeni ve hÄ±zlÄ± habercilik anlayÄ±ÅŸÄ±yla TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyadan haberlerle okuyucusunun karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±
Ä°ran-TÃ¼rkiye arasÄ±nda transit minibÃ¼s seferleri baÅŸladÄ±
Ä°ran-TÃ¼rkiye arasÄ±nda transit minibÃ¼s seferleri baÅŸladÄ±

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaret ve turizmi geliÅŸtirmek amacÄ±yla imzalanan protokol Ã§erÃ§evesinde, AÄŸrÄ±-Ä°ran arasÄ±nda dÃ¶rt minibÃ¼s ile transit sefer baÅŸlatÄ±ldÄ±
TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±'ndan KÄ±rgÄ±zistan'a Ã§aÄŸrÄ±
TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±'ndan, KÄ±rgÄ±zistan'a Ã§aÄŸrÄ±

TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. AkgÃ¼n, "Maarif VakfÄ±'nÄ±n burada ÅŸube aÃ§masÄ±na izin verilmesini istiyoruz ve bekliyoruz. KÄ±rgÄ±zistan ile ortak iÅŸbirliÄŸi yol haritasÄ±nÄ±n belirlenmesini istiyoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
7 ildeki FETÃ– operasyonunda 61 rÃ¼tbeli askere gÃ¶zaltÄ±
7 ildeki FETÃ– operasyonunda 61 rÃ¼tbeli askere gÃ¶zaltÄ±

Mardin merkezli 7 ilde FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na yÃ¶nelik operasyonda 61 rÃ¼tbeli asker gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
ErdoÄŸan'dan Pentagon'un 'Afrin' iddiasÄ±na sert cevap
ErdoÄŸan'dan Pentagon'un 'Afrin' iddiasÄ±na sert cevap

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ White'Ä±n, Suriye rejimi yanlÄ±sÄ± terÃ¶ristlerin Afrin'e gelerek YPG/PKK'ya destek vermesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±yla ilgili "Be vicdansÄ±z, be ahlaksÄ±z, DoÄŸu Guta'da her gÃ¼n yÃ¼zlerce Ã§ocuÄŸun, kadÄ±nÄ±n, yaÅŸlÄ±nÄ±n, sivilin alÃ§akÃ§a katledilmesinden en kÃ¼Ã§Ã¼k bir rahatsÄ±zlÄ±k duymuyorsun, burada terÃ¶ristlere karÅŸÄ± verilen bu mÃ¼cadeleden rahatsÄ±zlÄ±k duyuyor ve yalan yanlÄ±ÅŸ haberler yayÄ±yorsunuz." diye konuÅŸtu.
Hollanda MaslahatgÃ¼zarÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri'ne Ã§aÄŸÄ±rÄ±ldÄ±
Hollanda MaslahatgÃ¼zarÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri'ne Ã§aÄŸÄ±rÄ±ldÄ±

Hollanda'nÄ±n MaslahatgÃ¼zarÄ± Erik Westrate'nin, Hollanda Meclisinin 1915 olaylarÄ±nÄ± "soykÄ±rÄ±m" olarak tanÄ±yan kararÄ± dolayÄ±sÄ±yla DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
TSK'ya insansÄ±z kara aracÄ± takviyesi FOTO
TSK'ya insansÄ±z kara aracÄ± takviyesi | FOTO

Son dÃ¶nemde insansÄ±z hava araÃ§larÄ±nÄ± etkin ÅŸekilde kullanan TSK, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile birlikte insansÄ±z kara araÃ§larÄ±nÄ± da operasyonel anlamda kullanmaya baÅŸlayacak
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 1873 oldu
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 1873 oldu

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 1873 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
TÃ¼rk milletvekilleri BM'de mÃ¼lteci sorununu anlattÄ±
TÃ¼rk milletvekilleri BM'de mÃ¼lteci sorununu anlattÄ±

Milletvekillerinden oluÅŸan TÃ¼rk heyetinin, BM Genel Merkezi'nde, dÃ¼nyada en fazla mÃ¼lteciye ev sahibi olan TÃ¼rkiye ile yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸu bildirildi Milletvekillerinden oluÅŸan TÃ¼rk heyeti, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Merkezi'nde, dÃ¼nyada en fazla mÃ¼lteciye ev sahibi olan TÃ¼rkiye ile yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
DHKP C'nin Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisi Ä°stanbul'da yakalandÄ±
DHKP/C'nin Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisi Ä°stanbul'da yakalandÄ±

Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince dÃ¼zenlenen operasyonda, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan DHKP/C'nin Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinden olduÄŸu iddia edilen M.A,'nÄ±n Ä°stanbul'da yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Haberler

SaakaÅŸvili AÄ°HMâ€™ye baÅŸvuracak
SaakaÅŸvili AÄ°HM ye baÅŸvuracak

AÄ°HM, CHP'nin referandum baÅŸvurusunu reddetti
AÄ°HM CHP'nin referandum baÅŸvurusunu reddetti

AÄ°HM'den 25 bin '15 Temmuz' baÅŸvurusuna ret
AÄ°HM'den 25 bin '15 Temmuz' baÅŸvurusuna ret

AÄ°HMâ€™den Ä°talyaâ€™ya 'G8' mahkumiyeti
AÄ°HM den Ä°talya ya 'G8' mahkumiyeti

AÄ°HM 6 AralÄ±k'ta Ä°slam Miras Hukuku'nu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼cek
AÄ°HM 6 AralÄ±k'ta Ä°slam Miras Hukuku'nu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼cek

AÄ°HM'e 3 hakim adayÄ± seÃ§ilecek
AÄ°HM'e 3 hakim adayÄ± seÃ§ilecek

Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼, HDP davasÄ±na mÃ¼dahil oldu
Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼ HDP davasÄ±na mÃ¼dahil oldu

AÄ°HM'den FETÃ–'ye ret
AÄ°HM'den FETÃ–'ye ret






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 