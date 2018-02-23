GÃ¼ncelleme: 19:52, 23 Åžubat 2018 Cuma

AÄ°HM'den Adnan Oktar kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM),Â Adnan Oktar'Ä±n EkÅŸi SÃ¶zlÃ¼k Ã¼zerinde kiÅŸisel haklarÄ±na saldÄ±rÄ± iÃ§eren yazÄ±lar yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±yla ilgili dava hakkÄ±nda TÃ¼rkiye aleyhinde yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu geri Ã§evirdi.

AÄ°HM, kamuoyundaÂ "Adnan Hoca"Â olarak bilinen Oktar'Ä±n baÅŸvurusunu deÄŸerlendirdi.

BaÅŸvuru, TÃ¼rk yargÄ±sÄ±nÄ±n kararÄ± ve Oktar'Ä±n iddialarÄ±nÄ±n incelenmesinden sonra oy birliÄŸiyle kabul edilemez bulundu.

Ret kararÄ±nda, kullanÄ±cÄ±larÄ±n internet ortamÄ±nda fikir ve gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aÃ§Ä±klarken geleneksel basÄ±ndan daha hÄ±zlÄ± ve daha az kontrollÃ¼ olabildiÄŸi, basÄ±n organlarÄ±nÄ±n hakaret ve kiÅŸisel haklara saldÄ±rÄ± iÃ§eren iÃ§erikleri engellemek amacÄ±yla etkili Ã¶nlemler almalarÄ±na raÄŸmen, saniyelerle sÄ±nÄ±rlÄ± sÃ¼re zarfÄ±nda bazÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve gÃ¶rÃ¼ÅŸlerin okuyucuyla paylaÅŸÄ±labildiÄŸine vurgu yapÄ±ldÄ±.

Oktar'Ä±n iddia ettiÄŸi saldÄ±rÄ± ve hakaret iÃ§eren yazÄ±lar hakkÄ±nda mahkemece eriÅŸime geÃ§ici engelleme kararÄ± verildiÄŸi, daha sonra ise bu iÃ§eriklerin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÅŸvuran tarafÄ±ndan ispatlanamadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Adnan Oktar, 2005'te EkÅŸi SÃ¶zlÃ¼k aleyhinde TÃ¼rkiye'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± hukuki sÃ¼recin aleyhine sonuÃ§lanmasÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek, TÃ¼rk yargÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶zel hayatÄ±na saygÄ± Ã§erÃ§evesinde haklarÄ±nÄ± koruyamadÄ±ÄŸÄ±, geÃ§ici kapatma kararÄ± veren mahkemenin kararÄ±nÄ±n daha sonra deÄŸiÅŸtirildiÄŸi, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesi'nin yargÄ±lamada ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yasaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen 14. maddesinin ihlal edildiÄŸi ve EkÅŸi SÃ¶zlÃ¼k lehine karar verdiÄŸi iddiasÄ±yla AÄ°HM'e baÅŸvurmuÅŸtu.