GÃ¼ncelleme: 20:27, 23 Åžubat 2018 Cuma

Akdeniz'deki doÄŸalgaz geriliminde sÄ±cak geliÅŸme





KÄ±brÄ±s'ta RumlarÄ±n tek yanlÄ± doÄŸalgaz arama giriÅŸimleri TÃ¼rk savaÅŸ gemileri tarafÄ±ndan bu sabah bir kez daha engellendi. Rumlar adÄ±na sondaja giden Ä°talyan gemisi bir kez daha geri Ã§ekilmek zorunda kaldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nin (GKRY) Akdeniz'de tek taraflÄ± doÄŸalgaz arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda faaliyet gÃ¶steren Ä°talyan enerji ÅŸirketi ENI'ye ait sondaj gemisinin KÄ±brÄ±s aÃ§Ä±klarÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. GKRY HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nikos Hristodulidis, Rum RIK Radyosuna yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sondaj gemisinin, arama yapacaÄŸÄ± bÃ¶lgeye TÃ¼rk donanmasÄ±nÄ±n engellemesi sebebiyle ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, geminin demirlediÄŸi noktadan Limasol LimanÄ±'na doÄŸru hareket ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Hristodulidis, ENI'nin bÃ¶lgedeki sondaj planlarÄ±nÄ±n ertelendiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Ä°talyan sondaj gemisi bÃ¶lgeden ayrÄ±larak Limasol'a geldi. Ancak, KÄ±brÄ±s Cumhuriyeti enerji planlarÄ±nÄ± iptal etmeyecek." diye konuÅŸtu. SÃ¶zcÃ¼ Hristodulidis ayrÄ±ca Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis'in BrÃ¼ksel'deki AB Zirvesi'nde liderlerle bir araya gelerek bÃ¶lgedeki geliÅŸmeler konusunda bilgilendireceÄŸini, AB'den TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± gerekli tepkiyi gÃ¶stermesini beklediklerini kaydetti. Rum HÃ¼kÃ¼meti SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Viktoras Papadopoulos da bugÃ¼n bir kez daha sondaj gemisinin TÃ¼rk donanmasÄ± tarafÄ±ndan engellendiÄŸini iddia ederek, geminin bÃ¶lgeden ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Rum basÄ±nÄ±na gÃ¶re, ENI'ye ait "SAIPEM 12000" isimli sondaj gemisi Limasol LimanÄ±'nda 2-4 gÃ¼n arasÄ±nda demirleyerek, yeni bir arama yapmak Ã¼zere Fas'a doÄŸru hareket edecek.Â

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