'ABD bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini 14 MayÄ±s'ta KudÃ¼s'e taÅŸÄ±yacak'

Ä°srail UlaÅŸtÄ±rma ve Ä°stihbarat BakanÄ± Yisrael Katz, ABD yÃ¶netiminin aldÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini Tel Aviv'den KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±nÄ±, Ä°srail'in kuruluÅŸunun aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n olan 14 MayÄ±s tarihinde hayata geÃ§ireceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Katz, sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±, Ã¼lkesinin Ä°srail bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini, Ä°srail'in kuruluÅŸunun 70. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde baÅŸkentimize taÅŸÄ±ma kararÄ±ndan dolayÄ± tebrik ediyorum. Bundan daha bÃ¼yÃ¼k hediye yok. En adil ve en doÄŸru hamle. TeÅŸekkÃ¼rler dost." ifadelerine yer verdi.
ABD makamlarÄ±ndan ise henÃ¼z konuya iliÅŸkin herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.
DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼ 5 Haziran 1967'de iÅŸgal eden Ä°srail, 1980'de tek taraflÄ± olarak kentin doÄŸusunu ve batÄ±sÄ±nÄ± "birleÅŸik baÅŸkenti" ilan etti.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiÄŸi 478 sayÄ±lÄ± kararla, Ä°srail'in ilhak ve baÅŸkent ilanÄ±nÄ± geÃ§ersiz saydÄ±.
BMGK kararÄ± Ã§erÃ§evesinde ABD dahil uluslararasÄ± toplum, DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n iÅŸgal altÄ±nda olduÄŸunu kabul ediyor. Ä°srail yÃ¶netimini tanÄ±yan tÃ¼m Ã¼lkelerin bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor. HiÃ§bir Ã¼lke, KudÃ¼s'Ã¼ ya da doÄŸu ve batÄ± bÃ¶lÃ¼mlerini baÅŸkent olarak kabul etmiyor.
ABD, 6 AralÄ±k 2017â€™deki Trump'Ä±n hamlesiyle KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±yan ilk Ã¼lke oldu.
UluslararasÄ± toplumun tepkisini Ã§eken Trump yÃ¶netimi, bÃ¶lgenin kaosa sÃ¼rÃ¼kleneceÄŸi ve Ä°srail-Arap ihtilafÄ±nÄ±n daha da Ã§Ã¶zÃ¼msÃ¼z hale geleceÄŸi uyarÄ±larÄ±nÄ± gÃ¶z ardÄ± etti. TÃ¼rkiye'nin giriÅŸimleriyle hazÄ±rlanan ve Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ± eleÅŸtiren karar tasarÄ±sÄ±, geÃ§en aralÄ±k ayÄ±nda BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine raÄŸmen 9'a karÅŸÄ± 128 oyla kabul edilmiÅŸti.Â
TÃ¼rkmen-Der eski baÅŸkanÄ±, Suriyeâ€™de ve Irakâ€™ta gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yardÄ±m faaliyetleriyle bilinen Mehmet Ali Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n eÅŸiyle birlikte Dubai'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Rudeyne, ABD'nin Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±na iliÅŸkin, "Tek taraflÄ± adÄ±mlar, kimseye meÅŸruiyet kazandÄ±rmayacak ve bÃ¶lgede barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlama Ã§abalarÄ±na engel olacak." dedi.
BelÃ§ika'nÄ±n Maasmechelen bÃ¶lgesindeki Flaman okullarÄ±ndaki baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± 11 Ã¶ÄŸrencinin velisinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava bugÃ¼n Ã¶ÄŸrencilerin lehine sonuÃ§landÄ±.
Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da bombalÄ± araÃ§larla dÃ¼zenlenen iki saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 21 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ±'na hitaben ortak mektup kaleme alan Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, BMGK'de oylanacak DoÄŸu Guta'da ateÅŸkes tasarÄ±sÄ±na destek ve sorumluluk bilinci Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Myanmar parlamentosu, aÄŸustos ayÄ±ndan bu yana yaklaÅŸÄ±k 700 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'Ä±n ordunun zulmÃ¼nden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± Arakan eyaletinin BangladeÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±na tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekilmesi iÃ§in Ã¶nerilen bÃ¼tÃ§eyi onayladÄ±
Hamas yÃ¶neticilerinden Ä°smail RÄ±dvan, Ä°srail'in Gazze ablukasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmamasÄ± durumunda "iÅŸgal gÃ¼Ã§lerinin yÃ¼zÃ¼nde patlayacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.
Avusturya'nÄ±n baÅŸkenti Viyana'da, Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'da yapÄ±lan katliamlar protesto edildi.
Ä°srail UlaÅŸtÄ±rma ve Ä°stihbarat BakanÄ± Katz, ABD'nin Ä°srail bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini 14 MayÄ±s'ta KudÃ¼s'e taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
KÄ±brÄ±s'ta RumlarÄ±n tek yanlÄ± doÄŸalgaz arama giriÅŸimleri TÃ¼rk savaÅŸ gemileri tarafÄ±ndan bu sabah bir kez daha engellendi. Rumlar adÄ±na sondaja giden Ä°talyan gemisi bir kez daha geri Ã§ekilmek zorunda kaldÄ±
Suriye'deki Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 15 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Kuzey Kore rejimine yÃ¶nelik uygulanacak en geniÅŸ kapsamlÄ± yaptÄ±rÄ±mlar listesini aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Ã–zbekistan'da muhalif siyasetÃ§i Ä°srailcan Haldarov, 12 yÄ±llÄ±k mahkumiyetinin ardÄ±ndan serbest kaldÄ±
BaÅŸbakan Philippe, radikalleÅŸme ile mÃ¼cadele Ã§erÃ§evesinde, cezaevlerinde radikalleÅŸen tutuklularÄ± diÄŸerlerinden ayÄ±rmak iÃ§in 400'Ã¼ bu yÄ±lÄ±n sonunda olmak Ã¼zere bin 500 kiÅŸilik bir bÃ¶lÃ¼m oluÅŸturacaklarÄ±nÄ± duyurdu
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Bizim Ã¶nerimiz hem DoÄŸu Guta'daki hem de tÃ¼m dÄ±ÅŸ aktÃ¶rlerin vereceÄŸi garantiyle ateÅŸkesin uygulanmasÄ±nÄ± esas alÄ±yor" dedi
Resmi ziyaret iÃ§in SÄ±rbistan'a gider Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov Kosova'nÄ±n tanÄ±nmasÄ± konusunda fikirlerini deÄŸiÅŸtirmediklerini belirterek "KosovalÄ± siyasetÃ§iler kendi iÅŸine baksÄ±n" ifadesi kullandÄ±