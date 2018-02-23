21:21, 23 Åžubat 2018 Cuma

'ABD bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini 14 MayÄ±s'ta KudÃ¼s'e taÅŸÄ±yacak'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail UlaÅŸtÄ±rma ve Ä°stihbarat BakanÄ± Yisrael Katz, ABD yÃ¶netiminin aldÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini Tel Aviv'den KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±nÄ±, Ä°srail'in kuruluÅŸunun aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n olan 14 MayÄ±s tarihinde hayata geÃ§ireceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Katz, sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±, Ã¼lkesinin Ä°srail bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini, Ä°srail'in kuruluÅŸunun 70. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde baÅŸkentimize taÅŸÄ±ma kararÄ±ndan dolayÄ± tebrik ediyorum. Bundan daha bÃ¼yÃ¼k hediye yok. En adil ve en doÄŸru hamle. TeÅŸekkÃ¼rler dost." ifadelerine yer verdi.

ABD makamlarÄ±ndan ise henÃ¼z konuya iliÅŸkin herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

KUDÃœS'TEKÄ° YARIM ASIRLIK Ä°ÅžGAL

DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼ 5 Haziran 1967'de iÅŸgal eden Ä°srail, 1980'de tek taraflÄ± olarak kentin doÄŸusunu ve batÄ±sÄ±nÄ± "birleÅŸik baÅŸkenti" ilan etti.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiÄŸi 478 sayÄ±lÄ± kararla, Ä°srail'in ilhak ve baÅŸkent ilanÄ±nÄ± geÃ§ersiz saydÄ±.

BMGK kararÄ± Ã§erÃ§evesinde ABD dahil uluslararasÄ± toplum, DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n iÅŸgal altÄ±nda olduÄŸunu kabul ediyor. Ä°srail yÃ¶netimini tanÄ±yan tÃ¼m Ã¼lkelerin bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor. HiÃ§bir Ã¼lke, KudÃ¼s'Ã¼ ya da doÄŸu ve batÄ± bÃ¶lÃ¼mlerini baÅŸkent olarak kabul etmiyor.

ABD, 6 AralÄ±k 2017â€™deki Trump'Ä±n hamlesiyle KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±yan ilk Ã¼lke oldu.

UluslararasÄ± toplumun tepkisini Ã§eken Trump yÃ¶netimi, bÃ¶lgenin kaosa sÃ¼rÃ¼kleneceÄŸi ve Ä°srail-Arap ihtilafÄ±nÄ±n daha da Ã§Ã¶zÃ¼msÃ¼z hale geleceÄŸi uyarÄ±larÄ±nÄ± gÃ¶z ardÄ± etti. TÃ¼rkiye'nin giriÅŸimleriyle hazÄ±rlanan ve Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ± eleÅŸtiren karar tasarÄ±sÄ±, geÃ§en aralÄ±k ayÄ±nda BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine raÄŸmen 9'a karÅŸÄ± 128 oyla kabul edilmiÅŸti.Â