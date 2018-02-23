GÃ¼ncelleme: 21:49, 23 Åžubat 2018 Cuma

Viyana'da 'DoÄŸu Guta'da katliamlar durdurulsun' gÃ¶sterisi





Avusturya'nÄ±n baÅŸkenti Viyana'da, Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'da yapÄ±lan katliamlar protesto edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avusturya'nÄ±n baÅŸkentiÂ Viyana'da, Suriye'de BeÅŸÅŸarÂ Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸuÂ DoÄŸu Guta'da yapÄ±lan katliamlar protesto edildi. Rusya'nÄ±n Viyana BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde toplanan Ã§ok sayÄ±da gÃ¶sterici, Esed rejimi ve Rusya karÅŸÄ±tÄ± sloganlar atarak, DoÄŸu Guta'da katliamlarÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± istedi. Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusunu (Ã–SO) simgeleyen bayraklar ve "Ã‡ocuk katili Esed ve Putin" yazÄ±lÄ± pankartlar taÅŸÄ±yan gÃ¶stericiler, Ä°dlib ve DoÄŸu Guta'da yaÅŸanan insanlÄ±k dramÄ±na dÃ¼nyanÄ±n sessiz kalmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi. Eylemcilerden Michael PrÃ¶bsting, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kendisi gibi birÃ§ok kiÅŸinin Suriye halkÄ±nÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in gÃ¶sterilere katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "BugÃ¼n burada Esed ve Putin tarafÄ±ndan bombalanan Guta'daki kardeÅŸlerimizin yalnÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya duyurmak iÃ§in toplandÄ±k." dedi. PrÃ¶bsting, BatÄ±lÄ± siyasetÃ§ilerin Suriye'de muhalefeti desteklemesi durumunda bu katliamlarÄ±n yaÅŸanmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Suriye halkÄ± Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸana kadar gÃ¶sterilerin sÃ¼receÄŸini vurgulayan PrÃ¶bsting, Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yesi Ã¼lkelerin Suriye konusunda iki yÃ¼zlÃ¼ tutum sergilediklerini sÃ¶zlerine ekledi. Polisin gÃ¶steri sÄ±rasÄ±nda geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri almasÄ± dikkati Ã§ekti.

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