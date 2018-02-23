Viyana'da 'DoÄŸu Guta'da katliamlar durdurulsun' gÃ¶sterisi

Avusturya'nÄ±n baÅŸkentiÂ Viyana'da, Suriye'de BeÅŸÅŸarÂ Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸuÂ DoÄŸu Guta'da yapÄ±lan katliamlar protesto edildi.
Rusya'nÄ±n Viyana BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde toplanan Ã§ok sayÄ±da gÃ¶sterici, Esed rejimi ve Rusya karÅŸÄ±tÄ± sloganlar atarak, DoÄŸu Guta'da katliamlarÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± istedi.
Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusunu (Ã–SO) simgeleyen bayraklar ve "Ã‡ocuk katili Esed ve Putin" yazÄ±lÄ± pankartlar taÅŸÄ±yan gÃ¶stericiler, Ä°dlib ve DoÄŸu Guta'da yaÅŸanan insanlÄ±k dramÄ±na dÃ¼nyanÄ±n sessiz kalmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.
Eylemcilerden Michael PrÃ¶bsting, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kendisi gibi birÃ§ok kiÅŸinin Suriye halkÄ±nÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in gÃ¶sterilere katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "BugÃ¼n burada Esed ve Putin tarafÄ±ndan bombalanan Guta'daki kardeÅŸlerimizin yalnÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya duyurmak iÃ§in toplandÄ±k." dedi.
PrÃ¶bsting, BatÄ±lÄ± siyasetÃ§ilerin Suriye'de muhalefeti desteklemesi durumunda bu katliamlarÄ±n yaÅŸanmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Suriye halkÄ± Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸana kadar gÃ¶sterilerin sÃ¼receÄŸini vurgulayan PrÃ¶bsting, Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yesi Ã¼lkelerin Suriye konusunda iki yÃ¼zlÃ¼ tutum sergilediklerini sÃ¶zlerine ekledi.
Polisin gÃ¶steri sÄ±rasÄ±nda geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri almasÄ± dikkati Ã§ekti.
TÃ¼rkmen-Der eski baÅŸkanÄ±, Suriyeâ€™de ve Irakâ€™ta gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yardÄ±m faaliyetleriyle bilinen Mehmet Ali Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n eÅŸiyle birlikte Dubai'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Rudeyne, ABD'nin Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±na iliÅŸkin, "Tek taraflÄ± adÄ±mlar, kimseye meÅŸruiyet kazandÄ±rmayacak ve bÃ¶lgede barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlama Ã§abalarÄ±na engel olacak." dedi.
BelÃ§ika'nÄ±n Maasmechelen bÃ¶lgesindeki Flaman okullarÄ±ndaki baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± 11 Ã¶ÄŸrencinin velisinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava bugÃ¼n Ã¶ÄŸrencilerin lehine sonuÃ§landÄ±.
Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da bombalÄ± araÃ§larla dÃ¼zenlenen iki saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 21 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ±'na hitaben ortak mektup kaleme alan Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, BMGK'de oylanacak DoÄŸu Guta'da ateÅŸkes tasarÄ±sÄ±na destek ve sorumluluk bilinci Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Myanmar parlamentosu, aÄŸustos ayÄ±ndan bu yana yaklaÅŸÄ±k 700 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'Ä±n ordunun zulmÃ¼nden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± Arakan eyaletinin BangladeÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±na tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekilmesi iÃ§in Ã¶nerilen bÃ¼tÃ§eyi onayladÄ±
Hamas yÃ¶neticilerinden Ä°smail RÄ±dvan, Ä°srail'in Gazze ablukasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmamasÄ± durumunda "iÅŸgal gÃ¼Ã§lerinin yÃ¼zÃ¼nde patlayacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.
Avusturya'nÄ±n baÅŸkenti Viyana'da, Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'da yapÄ±lan katliamlar protesto edildi.
Ä°srail UlaÅŸtÄ±rma ve Ä°stihbarat BakanÄ± Katz, ABD'nin Ä°srail bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini 14 MayÄ±s'ta KudÃ¼s'e taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
KÄ±brÄ±s'ta RumlarÄ±n tek yanlÄ± doÄŸalgaz arama giriÅŸimleri TÃ¼rk savaÅŸ gemileri tarafÄ±ndan bu sabah bir kez daha engellendi. Rumlar adÄ±na sondaja giden Ä°talyan gemisi bir kez daha geri Ã§ekilmek zorunda kaldÄ±
Suriye'deki Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 15 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Kuzey Kore rejimine yÃ¶nelik uygulanacak en geniÅŸ kapsamlÄ± yaptÄ±rÄ±mlar listesini aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Ã–zbekistan'da muhalif siyasetÃ§i Ä°srailcan Haldarov, 12 yÄ±llÄ±k mahkumiyetinin ardÄ±ndan serbest kaldÄ±
BaÅŸbakan Philippe, radikalleÅŸme ile mÃ¼cadele Ã§erÃ§evesinde, cezaevlerinde radikalleÅŸen tutuklularÄ± diÄŸerlerinden ayÄ±rmak iÃ§in 400'Ã¼ bu yÄ±lÄ±n sonunda olmak Ã¼zere bin 500 kiÅŸilik bir bÃ¶lÃ¼m oluÅŸturacaklarÄ±nÄ± duyurdu
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Bizim Ã¶nerimiz hem DoÄŸu Guta'daki hem de tÃ¼m dÄ±ÅŸ aktÃ¶rlerin vereceÄŸi garantiyle ateÅŸkesin uygulanmasÄ±nÄ± esas alÄ±yor" dedi
Resmi ziyaret iÃ§in SÄ±rbistan'a gider Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov Kosova'nÄ±n tanÄ±nmasÄ± konusunda fikirlerini deÄŸiÅŸtirmediklerini belirterek "KosovalÄ± siyasetÃ§iler kendi iÅŸine baksÄ±n" ifadesi kullandÄ±