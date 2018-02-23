GÃ¼ncelleme: 22:18, 23 Åžubat 2018 Cuma

Hamas'tan Ä°srail'e Gazze uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HamasÂ yÃ¶neticilerindenÂ Ä°smail RÄ±dvan,Â Ä°srail'in Gazze ablukasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmamasÄ± durumunda "iÅŸgal gÃ¼Ã§lerinin yÃ¼zÃ¼nde patlayacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.

RÄ±dvan, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ± ve Filistin'e yardÄ±mlarÄ±nÄ± askÄ±ya almasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki kararlarÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in Gazze'de dÃ¼zenlenen yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸte yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Gazze'ye hala ablukayÄ± dayatan iÅŸgalcilere diyoruz ki; Bu son mesajÄ± almanÄ±z gerek, ya abluka kalkacak ya da iÅŸgalin yÃ¼zÃ¼ne patlayacak." ifadesini kullandÄ±.

"Ä°nsani ve ekonomik krizler ile Gazze'ye kapÄ±larÄ±n kapatÄ±lmasÄ± Filistin halkÄ±nÄ±n iradesini kÄ±rmayacaktÄ±r." diyen RÄ±dvan, Filistin halkÄ±na karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§larÄ±n sorumlusunun Ä°srail olduÄŸunu vurguladÄ±.

RÄ±dvan ayrÄ±ca, Ä°srail'in KudÃ¼s'teki yerleÅŸim birimleri siyasetini devam ettirmemesi uyarÄ±sÄ±nda bulunarak, bu durumun KudÃ¼s'Ã¼n tarihi ve demografik yapÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeyi hedeflediÄŸini ve karÅŸÄ±sÄ±nda direniÅŸi bulacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±n KudÃ¼s'Ã¼n YahudileÅŸtirilmesi ya da Filistin halkÄ±nÄ±n hedef alÄ±nmasÄ± konusunda bir meÅŸruiyet saÄŸlamayacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden RÄ±dvan, Filistin yÃ¶netimine de "Ä°srail ile mÃ¼zakerelere dÃ¶nÃ¼lmemesi" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n 6 AralÄ±k 2017'de KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert da 16 Ocak'ta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mÄ±n 65 milyon dolarlÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n tekrar gÃ¶zden geÃ§irmek Ã¼zere" askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.