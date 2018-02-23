GÃ¼ncelleme: 22:48, 23 Åžubat 2018 Cuma

Myanmar'dan Arakan'Ä±n BangladeÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±na tel Ã¶rgÃ¼





Myanmar parlamentosu, aÄŸustos ayÄ±ndan bu yana yaklaÅŸÄ±k 700 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'Ä±n ordunun zulmÃ¼nden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± Arakan eyaletinin BangladeÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±na tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekilmesi iÃ§in Ã¶nerilen bÃ¼tÃ§eyi onayladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Myanmar parlamentosu, son 7 ayda yaklaÅŸÄ±k 700 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'Ä±n ordunun zulmÃ¼nden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±ra tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekilmesi iÃ§in Ã¶nerilen 15 milyon dolarlÄ±k bÃ¼tÃ§eyi kabul etti.



MyanmarlÄ± Milletvekili Myo Zaw Aung, parlamentoda yapÄ±lan oylamada, ordunun kontrolÃ¼ndeki iÃ§iÅŸleri, savunma ve sÄ±nÄ±r iÅŸleri bakanlÄ±klarÄ± tarafÄ±ndan Ã¶nerilen 15 milyon dolarlÄ±k tel Ã¶rgÃ¼ bÃ¼tÃ§esinin kabul edildiÄŸini bildirdi. Ä°Ã§iÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± General Aung Soe de bÃ¼tÃ§enin onaylanmasÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan Arakan eyaletinin BangladeÅŸ ile 293 kilometrelik sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n 202 kilometresine tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekildiÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. Myanmar ordusu, geÃ§en ekim ayÄ±nÄ±n sonunda tel Ã¶rgÃ¼ inÅŸasÄ± iÃ§in ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ± hedef alan eylemlerine destek veren Budist baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±lardan 5 milyon dolar almÄ±ÅŸtÄ±. ARAKANLI MÃœSLÃœMANLARA ETNÄ°K TEMÄ°ZLÄ°K BM'nin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± son verilere gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l 25 AÄŸustos'tan bu yana Myanmar'daki ÅŸiddetten kaÃ§an 688 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. Arakan'da 1970'lerde yaklaÅŸÄ±k 2 milyon MÃ¼slÃ¼manÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tahmin edilirken sistematik saldÄ±rÄ±lardan kaÃ§Ä±ÅŸ nedeniyle bu sayÄ± 350 binin altÄ±na geriledi. UluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine gÃ¶re, bÃ¶lgede MÃ¼slÃ¼manlara ait 350'den fazla kÃ¶y yakÄ±ldÄ±.

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