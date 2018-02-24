DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
05:27, 24 Åžubat 2018 Cumartesi
Avrupa
GÃ¼ncelleme: 23:45, 23 Åžubat 2018 Cuma

  • PaylaÅŸ
Macron ve Merkel'den Putin'e DoÄŸu Guta Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Macron ve Merkel'den Putin'e DoÄŸu Guta Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ±'na hitaben ortak mektup kaleme alan Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, BMGK'de oylanacak DoÄŸu Guta'da ateÅŸkes tasarÄ±sÄ±na destek ve sorumluluk bilinci Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'e hitaben ortak mektup kaleme alanÂ Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel MacronÂ veÂ Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinde (BMGK) oylanacakÂ DoÄŸu Guta'da ateÅŸkes tasarÄ±sÄ±na destek ve sorumluluk bilinci Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Fransa CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ± Elysee'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Macron ve Merkel'in, Rus lider Putin'e hitaben, Suriye'deki geliÅŸmeler ve DoÄŸu Guta'daki insani durumun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ortak mektup yazdÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, iki liderin Putin'e, BMGK'de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi Ã¼zere DoÄŸu Guta'ya insani yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, yaralÄ±larÄ±n sevk edilmesi iÃ§in ateÅŸkes ilan edilmesi ve saldÄ±rÄ±larÄ±n acilen durdurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

BMGK'de oylanacak karar tasarÄ±sÄ±na Rusya'nÄ±n desteÄŸini talep eden iki liderin, Fransa ve Almanya'nÄ±n Suriye'de uluslararasÄ± insan haklarÄ± hukukuna aykÄ±rÄ± ÅŸekilde sivillere, Ã§ocuklara ve hastanelere dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larÄ± en aÄŸÄ±r biÃ§imde kÄ±nadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca DoÄŸu Guta'daki sivillerin durumuna dikkat Ã§ekilerek, iki Ã¼lkenin Rusya'yÄ± sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.



Ä°lgili Konular macron Merkel putin
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
TÃ¼rkmen-Der eski BaÅŸkanÄ± Mehmet Ali Ã–ztÃ¼rk gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TÃ¼rkmen-Der eski BaÅŸkanÄ± Mehmet Ali Ã–ztÃ¼rk gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

TÃ¼rkmen-Der eski baÅŸkanÄ±, Suriyeâ€™de ve Irakâ€™ta gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yardÄ±m faaliyetleriyle bilinen Mehmet Ali Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n eÅŸiyle birlikte Dubai'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Filistin'den ABD'nin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±na tepki
Filistin'den ABD'nin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±na tepki

Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Rudeyne, ABD'nin Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±na iliÅŸkin, "Tek taraflÄ± adÄ±mlar, kimseye meÅŸruiyet kazandÄ±rmayacak ve bÃ¶lgede barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlama Ã§abalarÄ±na engel olacak." dedi.
BelÃ§ika'dan baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ iÃ§in doÄŸru karar
BelÃ§ika'dan baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ iÃ§in doÄŸru karar

BelÃ§ika'nÄ±n Maasmechelen bÃ¶lgesindeki Flaman okullarÄ±ndaki baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± 11 Ã¶ÄŸrencinin velisinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava bugÃ¼n Ã¶ÄŸrencilerin lehine sonuÃ§landÄ±.
Somali'de iki ayrÄ± bombalÄ± araÃ§la saldÄ±rÄ±da 21 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Somali'de iki ayrÄ± bombalÄ± araÃ§la saldÄ±rÄ±da 21 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da bombalÄ± araÃ§larla dÃ¼zenlenen iki saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 21 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Macron ve Merkel'den Putin'e DoÄŸu Guta Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Macron ve Merkel'den Putin'e DoÄŸu Guta Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ±'na hitaben ortak mektup kaleme alan Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, BMGK'de oylanacak DoÄŸu Guta'da ateÅŸkes tasarÄ±sÄ±na destek ve sorumluluk bilinci Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Myanmar'dan Arakan'Ä±n BangladeÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±na tel Ã¶rgÃ¼
Myanmar'dan Arakan'Ä±n BangladeÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±na tel Ã¶rgÃ¼

Myanmar parlamentosu, aÄŸustos ayÄ±ndan bu yana yaklaÅŸÄ±k 700 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'Ä±n ordunun zulmÃ¼nden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± Arakan eyaletinin BangladeÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±na tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekilmesi iÃ§in Ã¶nerilen bÃ¼tÃ§eyi onayladÄ±
Hamas'tan Ä°srail'e Gazze uyarÄ±sÄ±
Hamas'tan Ä°srail'e Gazze uyarÄ±sÄ±

Hamas yÃ¶neticilerinden Ä°smail RÄ±dvan, Ä°srail'in Gazze ablukasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmamasÄ± durumunda "iÅŸgal gÃ¼Ã§lerinin yÃ¼zÃ¼nde patlayacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.
Viyana'da 'DoÄŸu Guta'da katliamlar durdurulsun' gÃ¶sterisi
Viyana'da 'DoÄŸu Guta'da katliamlar durdurulsun' gÃ¶sterisi

Avusturya'nÄ±n baÅŸkenti Viyana'da, Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'da yapÄ±lan katliamlar protesto edildi.
ABD bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini 14 MayÄ±s'ta KudÃ¼s'e taÅŸÄ±yacak'
'ABD bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini 14 MayÄ±s'ta KudÃ¼s'e taÅŸÄ±yacak'

Ä°srail UlaÅŸtÄ±rma ve Ä°stihbarat BakanÄ± Katz, ABD'nin Ä°srail bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini 14 MayÄ±s'ta KudÃ¼s'e taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Akdeniz'deki doÄŸalgaz geriliminde sÄ±cak geliÅŸme
Akdeniz'deki doÄŸalgaz geriliminde sÄ±cak geliÅŸme

KÄ±brÄ±s'ta RumlarÄ±n tek yanlÄ± doÄŸalgaz arama giriÅŸimleri TÃ¼rk savaÅŸ gemileri tarafÄ±ndan bu sabah bir kez daha engellendi. Rumlar adÄ±na sondaja giden Ä°talyan gemisi bir kez daha geri Ã§ekilmek zorunda kaldÄ±
DoÄŸu Guta'da Esed rejiminin katliamÄ± sÃ¼rÃ¼yor
DoÄŸu Guta'da Esed rejiminin katliamÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Suriye'deki Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 15 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Trump un Kuzey Kore ye en bÃ¼yÃ¼k yaptÄ±rÄ±m listesi yolda
Trumpâ€™un Kuzey Koreâ€™ye en bÃ¼yÃ¼k yaptÄ±rÄ±m listesi yolda

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Kuzey Kore rejimine yÃ¶nelik uygulanacak en geniÅŸ kapsamlÄ± yaptÄ±rÄ±mlar listesini aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Ã–zbekistan'da muhalif siyasetÃ§i Haldarov 12 yÄ±l sonra serbest
Ã–zbekistan'da muhalif siyasetÃ§i Haldarov 12 yÄ±l sonra serbest

Ã–zbekistan'da muhalif siyasetÃ§i Ä°srailcan Haldarov, 12 yÄ±llÄ±k mahkumiyetinin ardÄ±ndan serbest kaldÄ±
Fransa radikalleÅŸmeyle mÃ¼cadele eylem planÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Fransa, radikalleÅŸmeyle mÃ¼cadele eylem planÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

BaÅŸbakan Philippe, radikalleÅŸme ile mÃ¼cadele Ã§erÃ§evesinde, cezaevlerinde radikalleÅŸen tutuklularÄ± diÄŸerlerinden ayÄ±rmak iÃ§in 400'Ã¼ bu yÄ±lÄ±n sonunda olmak Ã¼zere bin 500 kiÅŸilik bir bÃ¶lÃ¼m oluÅŸturacaklarÄ±nÄ± duyurdu
Rusya'dan BMGK'nin DoÄŸu Guta tasarÄ±sÄ±na quot ÅŸartlÄ± quot destek
Rusya'dan, BMGK'nin DoÄŸu Guta tasarÄ±sÄ±na "ÅŸartlÄ±" destek

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Bizim Ã¶nerimiz hem DoÄŸu Guta'daki hem de tÃ¼m dÄ±ÅŸ aktÃ¶rlerin vereceÄŸi garantiyle ateÅŸkesin uygulanmasÄ±nÄ± esas alÄ±yor" dedi
Lavrov'dan Kosova'ya umut yok
Lavrov'dan Kosova'ya umut yok

Resmi ziyaret iÃ§in SÄ±rbistan'a gider Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov Kosova'nÄ±n tanÄ±nmasÄ± konusunda fikirlerini deÄŸiÅŸtirmediklerini belirterek "KosovalÄ± siyasetÃ§iler kendi iÅŸine baksÄ±n" ifadesi kullandÄ±

Haberler

Putin ve ÃœrdÃ¼n KralÄ± Abdullah Moskova'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Putin ve ÃœrdÃ¼n KralÄ± Abdullah Moskova'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Abbas: ABDâ€™nin arabuluculuk rolÃ¼nÃ¼ artÄ±k kabul etmiyoruz
Abbas ABD nin arabuluculuk rolÃ¼nÃ¼ artÄ±k kabul etmiyoruz

BaÅŸkanlÄ±k seÃ§iminde Putin'in rakipleri belli oldu
BaÅŸkanlÄ±k seÃ§iminde Putin'in rakipleri belli oldu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Putin'le SoÃ§i ve Afrin'i gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Putin'le SoÃ§i ve Afrin'i gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

ABD Hazinesi, Putin'e yakÄ±n isimleri fiÅŸledi
ABD Hazinesi Putin'e yakÄ±n isimleri fiÅŸledi

Rusya'da seÃ§imleri protesto eden binlerce kiÅŸi sokaklarda
Rusya'da seÃ§imleri protesto eden binlerce kiÅŸi sokaklarda

Ã–zbek milyarderin eÅŸi Putin'in resmi temsilcisi oldu
Ã–zbek milyarderin eÅŸi Putin'in resmi temsilcisi oldu

Rusya 22 yÄ±l aradan sonra sÄ±nÄ±r politikasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiriyor
Rusya 22 yÄ±l aradan sonra sÄ±nÄ±r politikasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiriyor






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 