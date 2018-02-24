GÃ¼ncelleme: 23:45, 23 Åžubat 2018 Cuma

Macron ve Merkel'den Putin'e DoÄŸu Guta Ã§aÄŸrÄ±sÄ±





Rusya Devlet BaÅŸkanÄ±'na hitaben ortak mektup kaleme alan Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, BMGK'de oylanacak DoÄŸu Guta'da ateÅŸkes tasarÄ±sÄ±na destek ve sorumluluk bilinci Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'e hitaben ortak mektup kaleme alanÂ Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel MacronÂ veÂ Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinde (BMGK) oylanacakÂ DoÄŸu Guta'da ateÅŸkes tasarÄ±sÄ±na destek ve sorumluluk bilinci Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Fransa CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ± Elysee'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Macron ve Merkel'in, Rus lider Putin'e hitaben, Suriye'deki geliÅŸmeler ve DoÄŸu Guta'daki insani durumun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ortak mektup yazdÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, iki liderin Putin'e, BMGK'de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi Ã¼zere DoÄŸu Guta'ya insani yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, yaralÄ±larÄ±n sevk edilmesi iÃ§in ateÅŸkes ilan edilmesi ve saldÄ±rÄ±larÄ±n acilen durdurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. BMGK'de oylanacak karar tasarÄ±sÄ±na Rusya'nÄ±n desteÄŸini talep eden iki liderin, Fransa ve Almanya'nÄ±n Suriye'de uluslararasÄ± insan haklarÄ± hukukuna aykÄ±rÄ± ÅŸekilde sivillere, Ã§ocuklara ve hastanelere dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larÄ± en aÄŸÄ±r biÃ§imde kÄ±nadÄ±ÄŸÄ± bildirildi. AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca DoÄŸu Guta'daki sivillerin durumuna dikkat Ã§ekilerek, iki Ã¼lkenin Rusya'yÄ± sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

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