Macron ve Merkel'den Putin'e DoÄŸu Guta Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'e hitaben ortak mektup kaleme alanÂ Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel MacronÂ veÂ Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinde (BMGK) oylanacakÂ DoÄŸu Guta'da ateÅŸkes tasarÄ±sÄ±na destek ve sorumluluk bilinci Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Fransa CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ± Elysee'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Macron ve Merkel'in, Rus lider Putin'e hitaben, Suriye'deki geliÅŸmeler ve DoÄŸu Guta'daki insani durumun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ortak mektup yazdÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, iki liderin Putin'e, BMGK'de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi Ã¼zere DoÄŸu Guta'ya insani yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, yaralÄ±larÄ±n sevk edilmesi iÃ§in ateÅŸkes ilan edilmesi ve saldÄ±rÄ±larÄ±n acilen durdurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
BMGK'de oylanacak karar tasarÄ±sÄ±na Rusya'nÄ±n desteÄŸini talep eden iki liderin, Fransa ve Almanya'nÄ±n Suriye'de uluslararasÄ± insan haklarÄ± hukukuna aykÄ±rÄ± ÅŸekilde sivillere, Ã§ocuklara ve hastanelere dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larÄ± en aÄŸÄ±r biÃ§imde kÄ±nadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca DoÄŸu Guta'daki sivillerin durumuna dikkat Ã§ekilerek, iki Ã¼lkenin Rusya'yÄ± sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
TÃ¼rkmen-Der eski baÅŸkanÄ±, Suriyeâ€™de ve Irakâ€™ta gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yardÄ±m faaliyetleriyle bilinen Mehmet Ali Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n eÅŸiyle birlikte Dubai'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Rudeyne, ABD'nin Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±na iliÅŸkin, "Tek taraflÄ± adÄ±mlar, kimseye meÅŸruiyet kazandÄ±rmayacak ve bÃ¶lgede barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlama Ã§abalarÄ±na engel olacak." dedi.
BelÃ§ika'nÄ±n Maasmechelen bÃ¶lgesindeki Flaman okullarÄ±ndaki baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± 11 Ã¶ÄŸrencinin velisinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava bugÃ¼n Ã¶ÄŸrencilerin lehine sonuÃ§landÄ±.
Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da bombalÄ± araÃ§larla dÃ¼zenlenen iki saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 21 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ±'na hitaben ortak mektup kaleme alan Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, BMGK'de oylanacak DoÄŸu Guta'da ateÅŸkes tasarÄ±sÄ±na destek ve sorumluluk bilinci Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Myanmar parlamentosu, aÄŸustos ayÄ±ndan bu yana yaklaÅŸÄ±k 700 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'Ä±n ordunun zulmÃ¼nden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± Arakan eyaletinin BangladeÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±na tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekilmesi iÃ§in Ã¶nerilen bÃ¼tÃ§eyi onayladÄ±
Hamas yÃ¶neticilerinden Ä°smail RÄ±dvan, Ä°srail'in Gazze ablukasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmamasÄ± durumunda "iÅŸgal gÃ¼Ã§lerinin yÃ¼zÃ¼nde patlayacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.
Avusturya'nÄ±n baÅŸkenti Viyana'da, Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'da yapÄ±lan katliamlar protesto edildi.
Ä°srail UlaÅŸtÄ±rma ve Ä°stihbarat BakanÄ± Katz, ABD'nin Ä°srail bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini 14 MayÄ±s'ta KudÃ¼s'e taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
KÄ±brÄ±s'ta RumlarÄ±n tek yanlÄ± doÄŸalgaz arama giriÅŸimleri TÃ¼rk savaÅŸ gemileri tarafÄ±ndan bu sabah bir kez daha engellendi. Rumlar adÄ±na sondaja giden Ä°talyan gemisi bir kez daha geri Ã§ekilmek zorunda kaldÄ±
Suriye'deki Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 15 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Kuzey Kore rejimine yÃ¶nelik uygulanacak en geniÅŸ kapsamlÄ± yaptÄ±rÄ±mlar listesini aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Ã–zbekistan'da muhalif siyasetÃ§i Ä°srailcan Haldarov, 12 yÄ±llÄ±k mahkumiyetinin ardÄ±ndan serbest kaldÄ±
BaÅŸbakan Philippe, radikalleÅŸme ile mÃ¼cadele Ã§erÃ§evesinde, cezaevlerinde radikalleÅŸen tutuklularÄ± diÄŸerlerinden ayÄ±rmak iÃ§in 400'Ã¼ bu yÄ±lÄ±n sonunda olmak Ã¼zere bin 500 kiÅŸilik bir bÃ¶lÃ¼m oluÅŸturacaklarÄ±nÄ± duyurdu
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Bizim Ã¶nerimiz hem DoÄŸu Guta'daki hem de tÃ¼m dÄ±ÅŸ aktÃ¶rlerin vereceÄŸi garantiyle ateÅŸkesin uygulanmasÄ±nÄ± esas alÄ±yor" dedi
Resmi ziyaret iÃ§in SÄ±rbistan'a gider Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov Kosova'nÄ±n tanÄ±nmasÄ± konusunda fikirlerini deÄŸiÅŸtirmediklerini belirterek "KosovalÄ± siyasetÃ§iler kendi iÅŸine baksÄ±n" ifadesi kullandÄ±