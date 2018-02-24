GÃ¼ncelleme: 02:50, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

TÃ¼rkmen-Der eski BaÅŸkanÄ± Mehmet Ali Ã–ztÃ¼rk gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±





TÃ¼rkmen-Der eski baÅŸkanÄ±, Suriyeâ€™de ve Irakâ€™ta gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yardÄ±m faaliyetleriyle bilinen Mehmet Ali Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n eÅŸiyle birlikte Dubai'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°slam coÄŸrafyasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi insani yardÄ±m faaliyetleriyle bilenen Mehmet Ali Ã–ztÃ¼rk, ihracat fuarÄ±na gittiÄŸi Dubaiâ€™de elleri kelepÃ§elenerek ve gÃ¶zleri baÄŸlanarak eÅŸiyle birlikte gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bir sÃ¼re sonra Ã–ztÃ¼rkâ€™Ã¼n eÅŸi serbest bÄ±rakÄ±lan Mehmet Ali Ã–ztÃ¼rkâ€™Ã¼n neden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dair herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. Ä°slam coÄŸrafyasÄ±nÄ±n iÅŸ adamÄ±na Twitterâ€™dan #MehmetAliÃ–ztÃ¼rkeÃ–zgÃ¼rlÃ¼k etiketi altÄ±nda destek verdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.