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05:27, 24 Åžubat 2018 Cumartesi
Afrika
GÃ¼ncelleme: 01:16, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

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Somali'de iki ayrÄ± bombalÄ± araÃ§la saldÄ±rÄ±da 21 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Somali'de iki ayrÄ± bombalÄ± araÃ§la saldÄ±rÄ±da 21 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Foto: ArÅŸiv

Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da bombalÄ± araÃ§larla dÃ¼zenlenen iki saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 21 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Somali'nin baÅŸkentiÂ MogadiÅŸu'da bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§larla dÃ¼zenlenen iki saldÄ±rÄ±da 21 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 20 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Somali Amin Ambulans Servisi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dr. Abdulkadir Aden,Â  yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, MogadiÅŸu'da dÃ¼zenlenen iki saldÄ±rÄ±da en az 21 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, 20 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Aden, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe edildiÄŸini kaydetti.

Yerel yetkililer, MogadiÅŸu'daki ilk saldÄ±rÄ±nÄ±n,Somali Ulusal Ä°stihbarat Servisi (NÄ°SA) binasÄ± yakÄ±nÄ±nda, yeni aÃ§Ä±lan bir otelin Ã¶nÃ¼nde, ikincisinin de cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sarayÄ± yakÄ±nÄ±ndaki bir gÃ¼venlik kontrol noktasÄ±nda dÃ¼zenlendiÄŸini bildirdi.

Bu arada gÃ¼venlik yetkilileri, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sarayÄ±nÄ± hedef alan iki saldÄ±rÄ±nÄ±n da geri pÃ¼skÃ¼rtÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, polis Ã¼niformalÄ± 5 militanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

EÅŸ-Åžebab, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yayÄ±n organlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla saldÄ±rÄ±larÄ± Ã¼stlendiÄŸini duyurdu.



Ä°lgili Konular somali MogadiÅŸu
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