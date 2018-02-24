GÃ¼ncelleme: 01:45, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

BelÃ§ika'dan baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ iÃ§in doÄŸru karar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BelÃ§ika'da Tongeren Birinci Asliye Mahkemesi, Maasmechelen bÃ¶lgesindeki okul kurallarÄ± gereÄŸi baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±nÄ±n dini Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klere aykÄ±rÄ± olduÄŸunu hÃ¼kmetti.

Tongeren Birinci Asliye Mahkemesi, "Mahkeme, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesi'nin hÃ¼kÃ¼mlerini gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurarak, Avrupa Ã¼lkelerinin vatandaÅŸlarÄ±na dinlerini yaÅŸamalarÄ±na hak tanÄ±malarÄ± gerektiÄŸine hÃ¼kmetmiÅŸtir. Okulun Ã¶ÄŸrencilere yÃ¶nelik yasaÄŸÄ± dini Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klere aykÄ±rÄ±dÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Mahkeme kararÄ± bÃ¶lgedeki Flaman okullarÄ±ndaki genel yasaÄŸÄ± kapsamamakla birlikte, davayÄ± aÃ§an 11 Ã¶ÄŸrenci 30 gÃ¼n sonra bulunduklarÄ± okulda baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takabilecek.

Konuya iliÅŸkin konuÅŸanÂ BelÃ§ika Diyanet VakfÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve Ä°slam Koordinasyon Kurulu Ã¼yesi CoÅŸkun BeyazgÃ¼l, Ã¶ÄŸrenci velilerinin aÃ§tÄ±klarÄ± davaya destek vermek iÃ§in mÃ¼dahil olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°slam Koordinasyon Kurulu olarak okul idaresinin baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±yla ilgili uygulamasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren BeyazgÃ¼l, "Bu bizim iÃ§in Ã¶rnek teÅŸkil edecek bir karar. Bundan sonra artÄ±k mahkemelere bireysel baÅŸvurular yaparak Ã¶rnek karardan hareketle herkes dini Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerine aykÄ±rÄ± olan bu uygulamayÄ± kendi lehine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek iÃ§in hukuk mÃ¼cadelesi verebilecek." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

BelÃ§ikaâ€™daki Flaman Toplumu EÄŸitim Konseyi (GO) 2014'te Ã¼lkenin Flaman kesiminde ve kendi bÃ¼nyesindeki tÃ¼m resmi okullarda baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ yasaklama kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â