GÃ¼ncelleme: 02:20, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

Filistin'den ABD'nin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±na tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Ä°srail bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini 14 MayÄ±s'ta KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±na sert tepki gÃ¶steren Filistinli liderler, Washington yÃ¶netiminin buÂ "tek taraflÄ± adÄ±mÄ±nÄ±n meÅŸru kabul edilemeyeceÄŸini"Â belirterek BaÅŸkan Donald Trump ve ekibinin dÃ¼nya tarafÄ±ndan "sorunun bir parÃ§asÄ±" olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

Filistin resmi haber ajansÄ±na WAFA'nÄ±n haberine gÃ¶re,Â Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nebil Ebu Rudeyne, ABD'nin Ä°srail bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini 14 MayÄ±s'ta KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±na iliÅŸkin, "Bu, kabul edilemez bir adÄ±m. Tek taraflÄ± adÄ±mlar, kimseye meÅŸruiyet kazandÄ±rmayacak ve bÃ¶lgede barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlama Ã§abalarÄ±na engel olacak. KapsamlÄ± ve adil bir barÄ±ÅŸ, uluslararasÄ± kararlar ve iki devletli bir Ã§Ã¶zÃ¼m ilkesi temelinde saÄŸlanabilir." ifadelerini kullandÄ±.

Ebu Rudeyne ayrÄ±ca,Â Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mamhud Abbas'Ä±n Ã¶nceki gÃ¼n BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'ndeki (BMGK) konuÅŸmasÄ±nda dile getirdiÄŸi "Ä°srail ile barÄ±ÅŸ sÃ¼recinin yeniden baÅŸlatÄ±lmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± bir konferans baÅŸlatÄ±lmasÄ±" teklifinin, "bÃ¶lgede ve dÃ¼nyada barÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmenin tek ve gerÃ§ekÃ§i yolu olduÄŸunu" kaydetti.

"DÃœNYA ARTIK ABD'YÄ° SORUNUN BÄ°R PARÃ‡ASI OLARAK GÃ–RÃœYOR"

Ã–te yandanÂ Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FKÃ–) Genel Sekreteri ve Filistin BaÅŸmÃ¼zakerecisi Saib UreykatÂ da ABD BaÅŸkanÄ± Trump ve ekibinin, Washington'Ä± Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n parÃ§asÄ± olmaktan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dÃ¼nyanÄ±n artÄ±k ABD'yi sorunun bir parÃ§asÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Ureykat, konuya iliÅŸkin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ä°srail'in kuruluÅŸ gÃ¼nÃ¼ 14 MayÄ±s'Ä±n aynÄ± zamanda Filistinlilerin Nekbe (Felaket) GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 70. yÄ±lÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

Nekbe GÃ¼nÃ¼'nde, "Filistin'de en az 418 kÃ¶yÃ¼n etnik temizliÄŸe maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Filistin nÃ¼fusunun Ã¼Ã§te ikisinin zorla yerlerinden edildiÄŸini" hatÄ±rlatan Ureykat, "ABD'nin uluslararasÄ± yasalarÄ± Ã§iÄŸneme, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ yok etme, Filistin halkÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra tÃ¼m Arap, MÃ¼slÃ¼man ve Hristiyan dÃ¼nyasÄ±nÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtma konusundaki kararlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor." ifadelerine yer verdi.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi taÅŸÄ±ma kararÄ±nÄ±n BMGK'nÄ±n 478 nolu kararÄ±nÄ±n "aÃ§Ä±kÃ§a ihlali" olduÄŸunu vurgulayan Ureykat, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BaÅŸkan Trump ve ekibi, ABD'yi Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n bir parÃ§asÄ± olmaktan Ã§Ä±kardÄ±. Bilakis, dÃ¼nya artÄ±k onlarÄ± sorunun bir parÃ§asÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yor."

"BÃ–LGE, Ä°ÅžGALCÄ° Ä°SRAÄ°L'Ä°N YÃœZÃœNE PATLAYACAK"

Hamas da ABD'nin Ä°srail bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini mayÄ±s ayÄ±nda KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±na sert tepki gÃ¶sterdi.

Hamas SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Abdullatif el-Kanu, yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin taÅŸÄ±nmasÄ± adÄ±mÄ± iÅŸgalci Ä°srail'e herhangi bir meÅŸruiyet kazandÄ±rmayacaÄŸÄ± gibi KudÃ¼s'Ã¼n tarihi statÃ¼sÃ¼nÃ¼ ve kimliÄŸini de deÄŸiÅŸtirmeyecektir. Bu adÄ±mÄ±n atÄ±lmasÄ± durumunda bÃ¶lge, iÅŸgalci Ä°srail'in yÃ¼zÃ¼ne patlayacak."

ABD, ELÃ‡Ä°LÄ°ÄžÄ°N TAÅžINACAÄžINI TEYÄ°T ETTÄ°

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan adÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen Ã¼st dÃ¼zey bir yetkili, bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin taÅŸÄ±nmasÄ±yla ilgili AA muhabirinin yazÄ±lÄ± sorusuna yanÄ±t verdi.

Yetkili, "MayÄ±s ayÄ±nda KudÃ¼s'te yeni ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± planlÄ±yoruz. BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±, Ä°srail'in kuruluÅŸunun 70. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ne denk gelmektedir." ifadelerini kullandÄ±.

AynÄ± aÃ§Ä±klamada yeni bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik binasÄ±nÄ±n ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n, ABD'nin KudÃ¼s BaÅŸkonsolosluÄŸunun de bulunduÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Arnona bÃ¶lgesindeki bir yerleÅŸkede aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±, ABD'nin Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi David Friedman ve kÃ¼Ã§Ã¼k bir ekibin yeni binada Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayacaÄŸÄ± belirtildi.

Konuyla ilgili haberlerin medyaya dÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan ilk olarak Ä°srail UlaÅŸtÄ±rma ve Ä°stihbarat BakanÄ± Yisrael Katz, ABD yÃ¶netiminin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini 14 MayÄ±s'ta Tel Aviv'den KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Â KUDÃœS'TEKÄ° YARIM ASIRLIK Ä°ÅžGAL

DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼ 5 Haziran 1967'de iÅŸgal eden Ä°srail, 1980'de tek taraflÄ± olarak kentin doÄŸusunu ve batÄ±sÄ±nÄ± "birleÅŸik baÅŸkenti" ilan etti.

BGMK, 1980'de kabul ettiÄŸi 478 sayÄ±lÄ± kararla Ä°srail'in ilhak ve baÅŸkent ilanÄ±nÄ± geÃ§ersiz saydÄ±.

BMGK kararÄ± Ã§erÃ§evesinde ABD dahil uluslararasÄ± toplum, DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n iÅŸgal altÄ±nda olduÄŸunu kabul ediyor. Ä°srail yÃ¶netimini tanÄ±yan tÃ¼m Ã¼lkelerin bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor. HiÃ§bir Ã¼lke, KudÃ¼s'Ã¼ ya da doÄŸu ve batÄ± bÃ¶lÃ¼mlerini baÅŸkent olarak kabul etmiyor.

ABD, 6 AralÄ±k 2017â€™deki Trump'Ä±n hamlesiyle KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±yan ilk Ã¼lke oldu.

UluslararasÄ± toplumun tepkisini Ã§eken Trump yÃ¶netimi, bÃ¶lgenin kaosa sÃ¼rÃ¼kleneceÄŸi ve Ä°srail-Arap ihtilafÄ±nÄ±n daha da Ã§Ã¶zÃ¼msÃ¼z hale geleceÄŸi uyarÄ±larÄ±nÄ± gÃ¶z ardÄ± etti. TÃ¼rkiye'nin giriÅŸimleriyle hazÄ±rlanan ve Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ± eleÅŸtiren karar tasarÄ±sÄ±, geÃ§en aralÄ±k ayÄ±nda BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine raÄŸmen 9'a karÅŸÄ± 128 oyla kabul edilmiÅŸti.Â