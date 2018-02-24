GÃ¼ncelleme: 09:45, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 24 Åžubat 2018





TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Afrin'deki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi 1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, KahramanmaraÅŸ ve Osmaniye'de partisinin 6. olaÄŸan il kongrelerine katÄ±lacak. (KahramanmaraÅŸ/12.00/Osmaniye/15.00)Â 2- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin 6. olaÄŸan il kongrelerine katÄ±lacak, Malatya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesini ve Kayseri ValiliÄŸini ziyaret edecek. (Malatya/13.00/14.30/Kayseri/16.00/18.00)Â 3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor. (Ä°dlib/Azez/Afrin)Â Â YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET 1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, Valilik ve AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret ettikten sonra TÃ¼rkiye GenÃ§lik VakfÄ±'nÄ±n AtatÃ¼rk Ãœniversitesinde dÃ¼zenlediÄŸi "GenÃ§lerle BaÅŸbaÅŸa" programÄ±na iÅŸtirak edecek. (Erzurum/11.00/14.00/20.00)Â 2- Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, AK Parti YumurtalÄ±k ve Ceyhan ilÃ§e kongrelerine katÄ±lacak. (Adana/11.00/14.00)Â 3- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, AK Parti Pazar Ä°lÃ§e DanÄ±ÅŸma Meclisi ve AK Parti Rize Merkez Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ± DanÄ±ÅŸma Meclisi toplantÄ±larÄ±na iÅŸtirak edecek. (Rize/11.00/14.00)Â 4- GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, Haliliye Ä°lÃ§e DanÄ±ÅŸma Meclisi ve TOKÄ° YeÅŸildirek Projesi TanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak. (ÅžanlÄ±urfa/10.30/15.00)Â Â EKONOMÄ° 1- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Denizli Ä°hracatÃ§Ä±lar BirliÄŸi (DENÄ°B) ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenecek Tekstil ve HazÄ±r Giyim SektÃ¶rÃ¼ Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±'na iÅŸtirak edecek. (Denizli/15.30)Â Â SPOR 1- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 23. haftasÄ±nda Kayserispor-KasÄ±mpaÅŸa ve Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maÃ§larÄ± yapÄ±lacak. (Kayseri/16.00/Antalya/19.00)Â 2- Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasÄ±nda, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼-Gaziantepspor ve BalÄ±kesirspor Baltok-Samsunspor karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± oynanacak. (Ankara/BalÄ±kesir/15.30)Â 3- 2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±, GÃ¼ney Kore'de devam ediyor. (PyeongChang) 4- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. haftasÄ±, Galatasaray-Ã‡anakkale Belediyespor, Seramiksan-FenerbahÃ§e ve Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-VakÄ±fBank maÃ§larÄ±yla baÅŸlayacak. (Ä°stanbul/Manisa/14.00/Bursa/17.30)Â 5- Efeler Ligi'nde normal sezon, 22. hafta maÃ§larÄ±yla tamamlanacak.Â

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