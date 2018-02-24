TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 24 Åžubat 2018

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, KahramanmaraÅŸ ve Osmaniye'de partisinin 6. olaÄŸan il kongrelerine katÄ±lacak.
(KahramanmaraÅŸ/12.00/Osmaniye/15.00)Â
2- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin 6. olaÄŸan il kongrelerine katÄ±lacak, Malatya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesini ve Kayseri ValiliÄŸini ziyaret edecek.
(Malatya/13.00/14.30/Kayseri/16.00/18.00)Â
3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, Valilik ve AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret ettikten sonra TÃ¼rkiye GenÃ§lik VakfÄ±'nÄ±n AtatÃ¼rk Ãœniversitesinde dÃ¼zenlediÄŸi "GenÃ§lerle BaÅŸbaÅŸa" programÄ±na iÅŸtirak edecek.
(Erzurum/11.00/14.00/20.00)Â
2- Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, AK Parti YumurtalÄ±k ve Ceyhan ilÃ§e kongrelerine katÄ±lacak.
(Adana/11.00/14.00)Â
3- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, AK Parti Pazar Ä°lÃ§e DanÄ±ÅŸma Meclisi ve AK Parti Rize Merkez Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ± DanÄ±ÅŸma Meclisi toplantÄ±larÄ±na iÅŸtirak edecek.
(Rize/11.00/14.00)Â
4- GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, Haliliye Ä°lÃ§e DanÄ±ÅŸma Meclisi ve TOKÄ° YeÅŸildirek Projesi TanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.
(ÅžanlÄ±urfa/10.30/15.00)Â
Â
EKONOMÄ°
1- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Denizli Ä°hracatÃ§Ä±lar BirliÄŸi (DENÄ°B) ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenecek Tekstil ve HazÄ±r Giyim SektÃ¶rÃ¼ Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±'na iÅŸtirak edecek.
(Denizli/15.30)Â
Â
SPOR
1- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 23. haftasÄ±nda Kayserispor-KasÄ±mpaÅŸa ve Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.
(Kayseri/16.00/Antalya/19.00)Â
2- Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasÄ±nda, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼-Gaziantepspor ve BalÄ±kesirspor Baltok-Samsunspor karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± oynanacak.
(Ankara/BalÄ±kesir/15.30)Â
3- 2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±, GÃ¼ney Kore'de devam ediyor.
(PyeongChang)
4- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. haftasÄ±, Galatasaray-Ã‡anakkale Belediyespor, Seramiksan-FenerbahÃ§e ve Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-VakÄ±fBank maÃ§larÄ±yla baÅŸlayacak.
(Ä°stanbul/Manisa/14.00/Bursa/17.30)Â
5- Efeler Ligi'nde normal sezon, 22. hafta maÃ§larÄ±yla tamamlanacak.Â
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Afrin'deki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor
AB Ã¼yesi Ã¼lkelerin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla AB Liderler Zirvesi dÃ¼zenlenecek. CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin genel merkezinde GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Cezayir DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Abdulkadir Mesahil, baÅŸ baÅŸa ve heyetlerarasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek. AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, AB bÃ¼yÃ¼kelÃ§ileri ile Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸinde bir araya gelecek. Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸluâ€‹, Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±â€™na iÅŸtirak edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde DEÄ°K YÃ¶netim Kurulu ToplantÄ±sÄ± ile BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde 11. KalkÄ±nma PlanÄ± TanÄ±tÄ±m ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'ne hitap edecek. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Makedonya CumhurbaÅŸkanÄ± Gyorge Ä°vanovâ€™u resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±layacak
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, 54. UluslararasÄ± GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda ''KÃ¶rfez'in GeniÅŸlemesi'' konulu tartÄ±ÅŸma platformuna katÄ±lacak.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± ana oturumunda katÄ±lÄ±mcÄ±lara hitap edecek. YÄ±ldÄ±rÄ±m, Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker, Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe, GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Giorgi KvirikaÅŸvili, Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi ve Polonya BaÅŸbakanÄ± Mateusz Morawiecki ile bir araya gelecek.
AB BakanÄ± Ã‡elik, AB DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Gayriresmi ToplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak ve "GÃ¼venlik ve Savunma AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi" baÅŸlÄ±klÄ± oturumda konuÅŸacak, ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere TÃ¼rkiye'ye gelecek ABD DÄ±ÅŸÄ±ÅŸleri BakanÄ± Tillerson'Ä± kabul edecek
Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, NATO KarargahÄ±'ndaki Kuzey Atlantik Konseyi ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n Savunma BakanlarÄ± Oturumu'na iÅŸtirak edecek.
AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Resmi Konut'ta Antarktika'ya 2. kez bilimsel sefere Ã§Ä±kacak heyeti kabul edecek.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile Moskovaâ€™da bir araya gelecek. CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Makedonya BaÅŸbakanÄ± Zoran Zaevâ€™i kabul edecek.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ± devam ediyor
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Afrin'i iÅŸgal eden PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler takip ediliyor. CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, partisinin Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stiÅŸare ve DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ± ile YÄ±ldÄ±z SarayÄ±'nda "VefatÄ±nÄ±n 100. YÄ±lÄ±nda Sultan AbdÃ¼lhamid'i Anlamak" programÄ±na iÅŸtirak edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu'nu kabul edecek