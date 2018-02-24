BMGK'de Suriye'de 'insani ateÅŸkes' tasarÄ±sÄ± bugÃ¼ne ertelendi

Suriye'de bir ayÂ "insani ateÅŸkes"Â talep edenÂ BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK)Â karar tasarÄ±nÄ±n kabul edilmesi iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde uzlaÅŸma saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in oylama ertelendi.
Ä°sveÃ§ ile BMGK ÅŸubat ayÄ± dÃ¶nem baÅŸkanÄ± Kuveyt tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan tasarÄ±nÄ±n oylanmasÄ± kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda tÃ¼m gÃ¼n sÃ¼ren pazarlÄ±klar nedeniyle birkaÃ§ kez tehir edildi.
Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Mansour Al-Otaibi, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ''ÅŸimdiye kadar bir uzlaÅŸÄ± saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±'', gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam ettiÄŸini ve tasarÄ±yÄ± bugÃ¼n yerel saatle 12.00'de (TSÄ° 20.00) oylamaya sunmayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rusya'yÄ± oylamayÄ± geciktirmekle suÃ§layarak, ''GÃ¼venlik Konseyi oylama Ã¼zerinde uzlaÅŸana dek kaÃ§ insan daha Ã¶lecek? Suriye halkÄ± bekleyemez.'' ifadelerini kullandÄ±.
TasarÄ±, Suriye'ye insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±labilmesi ve Ã¶zellikle rejimin kuÅŸatmasÄ± altÄ±nda bulunan DoÄŸu Guta'daki 700 kiÅŸinin tÄ±bbi tahliyesi iÃ§in bir ay insani ateÅŸkes talep ediyor.
Ä°nsani ateÅŸkesin Ã¼lke genelini kapsadÄ±ÄŸÄ± belirtilen tasarÄ±da, Ã¶zellikle rejimin kuÅŸatmasÄ± altÄ±nda olan insani durumun ''alarm verdiÄŸi'' DoÄŸu Guta dahil 4 bÃ¶lgede kuÅŸatmanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve tÃ¼m askeri operasyonlarÄ±n durdurulmasÄ± isteniyor.
"Ãœzerinde uzlaÅŸmaya varÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±", bu haliyle desteklemeyeceklerini ve bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler Ã¶nerdiklerini aÃ§Ä±klayan Rusya'nÄ±n ise nasÄ±l bir tutum sergileyeceÄŸi henÃ¼z bilinmiyor.
BMGK'de bir tasarÄ±nÄ±n kabul edilmesi iÃ§in 15 Ã¼yeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi Ã¼yeler ABD, Rusya, Ã‡in, Ä°ngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmamasÄ± gerekiyor.Â
HocalÄ± katliamÄ± kurbanlarÄ±nÄ±n KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkenti BiÅŸkek'te anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Arakan eyaletinin baÅŸkenti Sittwe'de meydana gelen patlamalarda 1 kiÅŸi yaralandÄ±
Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 38 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Taliban militanlarÄ±nÄ±n, Afganistan'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Farah vilayetinin Balabuluk ilÃ§esindeki askeri Ã¼sse saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 18 askerin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bildirildi.
Ä°RAM BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. Uygur, "Bir sÃ¼redir farklÄ± halk kesimleri artan biÃ§imde sokakta haklarÄ±nÄ± aramaya baÅŸladÄ±. TarikatlarÄ±n da sokaÄŸa inmesi Ä°ran rejimi aÃ§Ä±sÄ±ndan alarm verici bir durumdur." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n seÃ§im dÃ¶nemindeki kampanya danÄ±ÅŸmanÄ± Richard Gates'in, Rusya soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda kendisine yÃ¶neltilen suÃ§lamalarÄ± kabul ettiÄŸi bildirildi.
Ã–zbekistan hÃ¼kÃ¼meti,tarafÄ±ndan imzalanan kararla, Ã–zbekistan ile Tacikistan arasÄ±nda 8 otoyol ve 1 demiryolu ile 1 yaya geÃ§iÅŸ sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± yeniden faaliyete geÃ§ecek.
ABD'nin Maryland eyaletinde eÅŸine ÅŸiddet uygulayan komÅŸusuna mÃ¼dahale etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken silahla vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len polis memuru Remziddin topraÄŸa verildi.
Kabil'de dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 6 kiÅŸi de yaralandÄ±
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, ABD'nin Ä°srail bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini 14 MayÄ±s'ta KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±nÄ± "Ä°srail halkÄ± iÃ§in harika bir gÃ¼n" olarak nitelendirdi.
Suriye'de bir ay insani ateÅŸkes talep eden BMGK karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n kabul edilmesi iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde uzlaÅŸma saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in oylama yapÄ±lamadÄ±. Ertelenen oylamanÄ±n bugÃ¼n TSÄ° ile 20.00'de yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.
TÃ¼rkmen-Der eski baÅŸkanÄ±, Suriyeâ€™de ve Irakâ€™ta gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yardÄ±m faaliyetleriyle bilinen Mehmet Ali Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n eÅŸiyle birlikte Dubai'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Rudeyne, ABD'nin Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±na iliÅŸkin, "Tek taraflÄ± adÄ±mlar, kimseye meÅŸruiyet kazandÄ±rmayacak ve bÃ¶lgede barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlama Ã§abalarÄ±na engel olacak." dedi.
BelÃ§ika'nÄ±n Maasmechelen bÃ¶lgesindeki Flaman okullarÄ±ndaki baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± 11 Ã¶ÄŸrencinin velisinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava bugÃ¼n Ã¶ÄŸrencilerin lehine sonuÃ§landÄ±.
Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da bombalÄ± araÃ§larla dÃ¼zenlenen iki saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 21 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ±'na hitaben ortak mektup kaleme alan Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, BMGK'de oylanacak DoÄŸu Guta'da ateÅŸkes tasarÄ±sÄ±na destek ve sorumluluk bilinci Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.