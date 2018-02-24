GÃ¼ncelleme: 09:51, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

BMGK'de Suriye'de 'insani ateÅŸkes' tasarÄ±sÄ± bugÃ¼ne ertelendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de bir ayÂ "insani ateÅŸkes"Â talep edenÂ BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK)Â karar tasarÄ±nÄ±n kabul edilmesi iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde uzlaÅŸma saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in oylama ertelendi.

Ä°sveÃ§ ile BMGK ÅŸubat ayÄ± dÃ¶nem baÅŸkanÄ± Kuveyt tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan tasarÄ±nÄ±n oylanmasÄ± kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda tÃ¼m gÃ¼n sÃ¼ren pazarlÄ±klar nedeniyle birkaÃ§ kez tehir edildi.

Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Mansour Al-Otaibi, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ''ÅŸimdiye kadar bir uzlaÅŸÄ± saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±'', gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam ettiÄŸini ve tasarÄ±yÄ± bugÃ¼n yerel saatle 12.00'de (TSÄ° 20.00) oylamaya sunmayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rusya'yÄ± oylamayÄ± geciktirmekle suÃ§layarak, ''GÃ¼venlik Konseyi oylama Ã¼zerinde uzlaÅŸana dek kaÃ§ insan daha Ã¶lecek? Suriye halkÄ± bekleyemez.'' ifadelerini kullandÄ±.

TasarÄ±, Suriye'ye insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±labilmesi ve Ã¶zellikle rejimin kuÅŸatmasÄ± altÄ±nda bulunan DoÄŸu Guta'daki 700 kiÅŸinin tÄ±bbi tahliyesi iÃ§in bir ay insani ateÅŸkes talep ediyor.

Ä°nsani ateÅŸkesin Ã¼lke genelini kapsadÄ±ÄŸÄ± belirtilen tasarÄ±da, Ã¶zellikle rejimin kuÅŸatmasÄ± altÄ±nda olan insani durumun ''alarm verdiÄŸi'' DoÄŸu Guta dahil 4 bÃ¶lgede kuÅŸatmanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve tÃ¼m askeri operasyonlarÄ±n durdurulmasÄ± isteniyor.

"Ãœzerinde uzlaÅŸmaya varÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±", bu haliyle desteklemeyeceklerini ve bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler Ã¶nerdiklerini aÃ§Ä±klayan Rusya'nÄ±n ise nasÄ±l bir tutum sergileyeceÄŸi henÃ¼z bilinmiyor.

BMGK'de bir tasarÄ±nÄ±n kabul edilmesi iÃ§in 15 Ã¼yeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi Ã¼yeler ABD, Rusya, Ã‡in, Ä°ngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmamasÄ± gerekiyor.Â