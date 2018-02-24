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17:31, 24 Åžubat 2018 Cumartesi
DÄ±ÅŸ Politika
GÃ¼ncelleme: 09:54, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

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TÃ¼rkiye'den Somali'deki saldÄ±rÄ±lara kÄ±nama
TÃ¼rkiye'den Somali'deki saldÄ±rÄ±lara kÄ±nama

TÃ¼rkiye, Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da dÃ¼n Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine ve yaralanmasÄ±na yol aÃ§an terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye,Â Somali'nin baÅŸkentiÂ MogadiÅŸu'da dÃ¼n Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine ve yaralanmasÄ±na yol aÃ§an terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, baÅŸkent MogadiÅŸuâ€™da Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine ve yaralanmasÄ±na sebep olan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± ÅŸiddetle kÄ±nandÄ±.

SaldÄ±rÄ±larda hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±lara da acil ÅŸifalar dilenen aÃ§Ä±klamada, "Somaliâ€™de istikrarÄ± hedef alan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda, TÃ¼rkiye kardeÅŸ Somali halkÄ± ve hÃ¼kÃ¼metiyle gÃ¼Ã§lÃ¼ dayanÄ±ÅŸmasÄ±na devam edecektir." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular somali TÃ¼rkiye
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