TÃ¼rkiye'den Somali'deki saldÄ±rÄ±lara kÄ±nama

TÃ¼rkiye,Â Somali'nin baÅŸkentiÂ MogadiÅŸu'da dÃ¼n Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine ve yaralanmasÄ±na yol aÃ§an terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, baÅŸkent MogadiÅŸuâ€™da Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine ve yaralanmasÄ±na sebep olan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± ÅŸiddetle kÄ±nandÄ±.
SaldÄ±rÄ±larda hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±lara da acil ÅŸifalar dilenen aÃ§Ä±klamada, "Somaliâ€™de istikrarÄ± hedef alan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda, TÃ¼rkiye kardeÅŸ Somali halkÄ± ve hÃ¼kÃ¼metiyle gÃ¼Ã§lÃ¼ dayanÄ±ÅŸmasÄ±na devam edecektir." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
DÃ¼nyanÄ±n en fazla Ã¼lkesine uÃ§an TÃ¼rk Hava YollarÄ±, 121. Ã¼lke olarak Sierra Leone'yi uÃ§uÅŸ aÄŸÄ±na baÄŸladÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Afrin'de sivillerin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± iÃ§in ABD'ye tepki gÃ¶sterdi ve "Sizin kanÄ±nÄ±zda sivilleri vurmak var, bizde yok." dedi
TÃ¼rkiye, Riyad'da dÃ¼zenlenecek 4. SilahlÄ± Kuvvetler-Yerli Ãœretimi Destekleme FuarÄ±'na (AFED 2018) "ÅŸeref konuÄŸu" olarak davet edildi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 1931 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¼neÅŸ, Avrupa'da soÄŸuk hava ve yer yer kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlara sebep olmasÄ± beklenen Sibirya yÃ¼ksek basÄ±ncÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'ye etkilerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yap-sat mÃ¼teahhitlik firmalarÄ±na yÃ¶nelik 2017'de yapÄ±lan denetimlerde, ruhsata aykÄ±rÄ± iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 900 firmanÄ±n yetki belgesi iptal edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 26 Åžubat-2 Mart tarihleri arasÄ±nda Afrika turu kapsamÄ±nda Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'ye gidecek
Bitlis'te PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemelerle Ã§eÅŸitli yaÅŸam malzemeleri ele geÃ§irildi
TÃ¼rkiye, Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da dÃ¼n Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine ve yaralanmasÄ±na yol aÃ§an terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±.
Emniyet personelinin Ã§alÄ±ÅŸma saatleri Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu'nun talimatÄ±yla 12/24 olarak deÄŸiÅŸtirildi.
Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi, Oktar'Ä±n EkÅŸi SÃ¶zlÃ¼k Ã¼zerinde kiÅŸisel haklarÄ±na saldÄ±rÄ± iÃ§eren yazÄ±lar yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±yla ilgili dava hakkÄ±nda TÃ¼rkiye aleyhinde yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu reddetti.
BeÅŸiktaÅŸ ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda 25 Åžubat'ta oynanacak maÃ§ nedeniyle Ä°stanbul'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapanacak.
Eski BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve AK Parti Van Milletvekili Atalay, 2010 yÄ±lÄ±nda Ä°mralÄ±â€™dan Selahattin DemirtaÅŸ'a mektup getirdiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±n gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu belirtti.
TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, "Hollanda Temsilciler Meclisinin 1915 yÄ±lÄ±nda OsmanlÄ± Devleti'nde yaÅŸanan olaylar ile ilgili asÄ±lsÄ±z iddialarÄ± esas alan haksÄ±z kararÄ±nÄ± TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi olarak kabul etmiyor, ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yor ve yok sayÄ±yoruz" dedi
VakÄ±f BaÅŸkanÄ± Kaleci, vakfÄ±n resmi kuruluÅŸunun tamamlanmasÄ±yla ilgili bilgileri MHP lideri BahÃ§eli'ye sundu
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