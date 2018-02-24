GÃ¼ncelleme: 10:11, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

Netanyahu'dan Trump'a, KudÃ¼s BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi iÃ§in Ã¶vgÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail'de hakkÄ±nda Ã§Ä±kan yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±yla boÄŸuÅŸanÂ Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, ABD'nin 14 MayÄ±s'ta bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±nÄ±Â "Ä°srail halkÄ± iÃ§in harika bir gÃ¼n"Â olarak nitelendirdi.

BaÅŸbakanlÄ±k basÄ±n ofisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Netanyahu'nun "Bu Ä°srail halkÄ± iÃ§in harika bir gÃ¼n. BaÅŸkan Trump'Ä±n ABD bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini Ä°srail'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k gÃ¼nÃ¼nde KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±, AralÄ±k ayÄ±nda KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliyor. Bu karar, Ä°srail'in 70. baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k gÃ¼nÃ¼nÃ¼ daha da bÃ¼yÃ¼k bir kutlamaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼recek. LiderliÄŸin ve dostluÄŸun iÃ§in teÅŸekkÃ¼rler BaÅŸkan Trump." ifadelerine yer verildi.

Ä°srail'in kuruluÅŸ gÃ¼nÃ¼ 14 MayÄ±s, aynÄ± zamanda, zorunlu gÃ¶Ã§e maruz kalan ve topraklarÄ±ndan edilen Filistinliler tarafÄ±ndan Nekbe (Felaket) GÃ¼nÃ¼ olarak anÄ±lÄ±yor.

Ã–te yandan, son beÅŸ gÃ¼nde hakkÄ±nda Ã¼st Ã¼ste iki yeni yolsuzluk dosyasÄ± daha aÃ§Ä±lan Netanyahu, ABD'nin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±yla da iÃ§eride rahat bir nefes aldÄ±.

Polis, Netanyahu hakkÄ±nda pazar gÃ¼nÃ¼ "lehte yayÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±, medya ÅŸirketine mali imtiyazlar saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle bir soruÅŸturma aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. BaÅŸbakanÄ±n eski basÄ±n danÄ±ÅŸmanÄ± Shlomo Filber'in, sÃ¶z konusu soruÅŸturmada itirafÃ§Ä± olarak savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n tanÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu haberi, Netanyahu'nun iÅŸini daha da zorlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

DiÄŸer bir soruÅŸturma dosyasÄ±na gÃ¶re, Netanyahu'nun baÅŸka bir basÄ±n danÄ±ÅŸmanÄ±nÄ±n, dÃ¶nemin bÃ¶lge mahkemesi baÅŸkanÄ±na, eÅŸi Sara Netanyahu hakkÄ±ndaki yolsuzluk dosyasÄ±nÄ± kapatmasÄ± iÃ§in baÅŸsavcÄ±lÄ±k teklif ettiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

ABD, ELÃ‡Ä°LÄ°ÄžÄ°N TAÅžINACAÄžINI TEYÄ°T ETTÄ°

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan adÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen Ã¼st dÃ¼zey bir yetkili, bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin taÅŸÄ±nmasÄ±yla ilgili bir soruya yazÄ±lÄ± cevap verdi.

Yetkili, "MayÄ±s ayÄ±nda KudÃ¼s'te yeni ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± planlÄ±yoruz. BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±, Ä°srail'in kuruluÅŸunun 70. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ne denk gelmektedir." ifadelerini kullandÄ±.

AynÄ± aÃ§Ä±klamada yeni bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik binasÄ±nÄ±n ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n, ABD'nin KudÃ¼s BaÅŸkonsolosluÄŸunun da bulunduÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Arnona bÃ¶lgesindeki bir yerleÅŸkede aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±, ABD'nin Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi David Friedman ve kÃ¼Ã§Ã¼k bir ekibin yeni binada Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayacaÄŸÄ± belirtildi.

Konuyla ilgili haberlerin medyaya dÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan ilk olarak Ä°srail UlaÅŸtÄ±rma ve Ä°stihbarat BakanÄ± Yisrael Katz, ABD yÃ¶netiminin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini 14 MayÄ±s'ta Tel Aviv'den KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

KUDÃœS'TEKÄ° YARIM ASIRLIK Ä°ÅžGAL

DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼ 5 Haziran 1967'de iÅŸgal eden Ä°srail, 1980'de tek taraflÄ± olarak kentin doÄŸusunu ve batÄ±sÄ±nÄ± "birleÅŸik baÅŸkenti" ilan etti.

BGMK, 1980'de kabul ettiÄŸi 478 sayÄ±lÄ± kararla Ä°srail'in ilhak ve baÅŸkent ilanÄ±nÄ± geÃ§ersiz saydÄ±.

BMGK kararÄ± Ã§erÃ§evesinde ABD dahil uluslararasÄ± toplum, DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n iÅŸgal altÄ±nda olduÄŸunu kabul ediyor. Ä°srail yÃ¶netimini tanÄ±yan tÃ¼m Ã¼lkelerin bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor. HiÃ§bir Ã¼lke, KudÃ¼s'Ã¼ ya da doÄŸu ve batÄ± bÃ¶lÃ¼mlerini baÅŸkent olarak kabul etmiyor.

ABD, 6 AralÄ±k 2017â€™deki Trump'Ä±n hamlesiyle KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±yan ilk Ã¼lke oldu.

UluslararasÄ± toplumun tepkisini Ã§eken Trump yÃ¶netimi, bÃ¶lgenin kaosa sÃ¼rÃ¼kleneceÄŸi ve Ä°srail-Arap ihtilafÄ±nÄ±n daha da Ã§Ã¶zÃ¼msÃ¼z hale geleceÄŸi uyarÄ±larÄ±nÄ± gÃ¶z ardÄ± etti. TÃ¼rkiye'nin giriÅŸimleriyle hazÄ±rlanan ve Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ± eleÅŸtiren karar tasarÄ±sÄ±, geÃ§en aralÄ±k ayÄ±nda BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine raÄŸmen 9'a karÅŸÄ± 128 oyla kabul edilmiÅŸti.Â