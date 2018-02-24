Kabil'deki intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 Ã¶lÃ¼, 6 yaralÄ±

Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 6 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nacib DaniÅŸ, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rganÄ±nÄ±n Ã¼zerindeki bombayÄ± Kabil'in 9. bÃ¶lgesindeki polis karakola yakÄ±nÄ±nda patlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
DanuÅŸ, saldÄ±rÄ±da 1 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 2'si aÄŸÄ±r 6 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
SaldÄ±rÄ±yÄ± henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±.
SaldÄ±rÄ±nÄ±n olduÄŸu bÃ¶lgede birÃ§ok yabancÄ± kuruluÅŸun merkezi bulunuyor.
Murzuk kentine baÄŸlÄ± Ummul Erneb beldesinde dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da UMH'nÄ±n iki askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
HocalÄ± katliamÄ± kurbanlarÄ±nÄ±n KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkenti BiÅŸkek'te anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Arakan eyaletinin baÅŸkenti Sittwe'de meydana gelen patlamalarda 1 kiÅŸi yaralandÄ±
Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 38 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Taliban militanlarÄ±nÄ±n, Afganistan'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Farah vilayetinin Balabuluk ilÃ§esindeki askeri Ã¼sse saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 18 askerin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bildirildi.
Ä°RAM BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. Uygur, "Bir sÃ¼redir farklÄ± halk kesimleri artan biÃ§imde sokakta haklarÄ±nÄ± aramaya baÅŸladÄ±. TarikatlarÄ±n da sokaÄŸa inmesi Ä°ran rejimi aÃ§Ä±sÄ±ndan alarm verici bir durumdur." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n seÃ§im dÃ¶nemindeki kampanya danÄ±ÅŸmanÄ± Richard Gates'in, Rusya soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda kendisine yÃ¶neltilen suÃ§lamalarÄ± kabul ettiÄŸi bildirildi.
Ã–zbekistan hÃ¼kÃ¼meti,tarafÄ±ndan imzalanan kararla, Ã–zbekistan ile Tacikistan arasÄ±nda 8 otoyol ve 1 demiryolu ile 1 yaya geÃ§iÅŸ sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± yeniden faaliyete geÃ§ecek.
ABD'nin Maryland eyaletinde eÅŸine ÅŸiddet uygulayan komÅŸusuna mÃ¼dahale etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken silahla vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len polis memuru Remziddin topraÄŸa verildi.
Kabil'de dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 6 kiÅŸi de yaralandÄ±
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, ABD'nin Ä°srail bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini 14 MayÄ±s'ta KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±nÄ± "Ä°srail halkÄ± iÃ§in harika bir gÃ¼n" olarak nitelendirdi.
Suriye'de bir ay insani ateÅŸkes talep eden BMGK karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n kabul edilmesi iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde uzlaÅŸma saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in oylama yapÄ±lamadÄ±. Ertelenen oylamanÄ±n bugÃ¼n TSÄ° ile 20.00'de yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.
TÃ¼rkmen-Der eski baÅŸkanÄ±, Suriyeâ€™de ve Irakâ€™ta gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yardÄ±m faaliyetleriyle bilinen Mehmet Ali Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n eÅŸiyle birlikte Dubai'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Rudeyne, ABD'nin Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±na iliÅŸkin, "Tek taraflÄ± adÄ±mlar, kimseye meÅŸruiyet kazandÄ±rmayacak ve bÃ¶lgede barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlama Ã§abalarÄ±na engel olacak." dedi.
BelÃ§ika'nÄ±n Maasmechelen bÃ¶lgesindeki Flaman okullarÄ±ndaki baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± 11 Ã¶ÄŸrencinin velisinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava bugÃ¼n Ã¶ÄŸrencilerin lehine sonuÃ§landÄ±.
Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da bombalÄ± araÃ§larla dÃ¼zenlenen iki saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 21 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti