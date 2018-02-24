GÃ¼ncelleme: 10:23, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

Kabil'deki intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 Ã¶lÃ¼, 6 yaralÄ±



Foto: ArÅŸiv

Kabil'de dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 6 kiÅŸi de yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 6 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nacib DaniÅŸ, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rganÄ±nÄ±n Ã¼zerindeki bombayÄ± Kabil'in 9. bÃ¶lgesindeki polis karakola yakÄ±nÄ±nda patlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. DanuÅŸ, saldÄ±rÄ±da 1 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 2'si aÄŸÄ±r 6 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. SaldÄ±rÄ±yÄ± henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n olduÄŸu bÃ¶lgede birÃ§ok yabancÄ± kuruluÅŸun merkezi bulunuyor.

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