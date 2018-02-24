Ã–SYM'den '15 dakika' uyarÄ±sÄ±

25 bin Ã¶ÄŸretmen alÄ±nacak

Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, "Ä°lana Ã§Ä±kÄ±ldÄ±, 20 bin Ã¶ÄŸretmen alacaÄŸÄ±z. Bu alÄ±mla beraber inÅŸallah bir kanun teklifi daha var. Ãœcretli Ã¶ÄŸretmenler arasÄ±nda da bize 5 yÄ±l Ã¼cretli Ã¶ÄŸretmenlik yapmÄ±ÅŸ olmak kaydÄ±yla bir 5 bin Ã¶ÄŸretmen daha alacaÄŸÄ±z." dedi.