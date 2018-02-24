Ã–SYM'den '15 dakika' uyarÄ±sÄ±

Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezinden (Ã–SYM), yarÄ±n yapÄ±lacak 2018-TÄ±pta UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± (TUS) 1'inci DÃ¶nem ile 2018-TÄ±p DoktorluÄŸu AlanÄ±nda Seviye Tespit SÄ±navÄ± (STSÂ TÄ±p DoktorluÄŸu) 1'inci DÃ¶nem oturumlarÄ±na girecek adaylarÄ±n binalara alÄ±nma iÅŸleminin, sÄ±navÄ±n baÅŸlama saatinden 15 dakika Ã¶nce tamamlanacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
Ã–SYM'nin Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden yapÄ±lan paylaÅŸÄ±ma gÃ¶re, 2018-TUS 1'inci DÃ¶nem Temel TÄ±p Bilimleri Testi ve 2018-STS TÄ±p DoktorluÄŸu 1'inci AÅŸama saat 10.15'te baÅŸlayacak.
AdaylarÄ±n sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nma iÅŸlemleri, sÄ±navÄ±n baÅŸlama saatinden 15 dakika Ã¶nce tamamlanacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nmayacak.
2018-TUS 1'inci DÃ¶nem Klinik Bilimleri Testi ve 2018-STS TÄ±p DoktorluÄŸu 2'nci AÅŸama ise saat 14.45'te baÅŸlayacak. SÄ±navÄ±n baÅŸlama saatinden 15 dakika Ã¶nce adaylarÄ±n sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nma iÅŸlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nmayacak.
Ã–SYM, TUS ve STS adaylarÄ±na yarÄ±n yapÄ±lacak sÄ±navlarÄ±n baÅŸlama saatinden 15 dakika Ã¶nce sÄ±nav binalarÄ±na giriÅŸ yapmalarÄ± gerektiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
MEB, EKPSS puanÄ± Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re 500 engelli Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Google'un yapay zeka uzmanlarÄ±nÄ±n, retina taramasÄ±yla kalp krizi riskini tahmin eden bir yazÄ±lÄ±m geliÅŸtirdiÄŸi bildirildi
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, "Ä°lana Ã§Ä±kÄ±ldÄ±, 20 bin Ã¶ÄŸretmen alacaÄŸÄ±z. Bu alÄ±mla beraber inÅŸallah bir kanun teklifi daha var. Ãœcretli Ã¶ÄŸretmenler arasÄ±nda da bize 5 yÄ±l Ã¼cretli Ã¶ÄŸretmenlik yapmÄ±ÅŸ olmak kaydÄ±yla bir 5 bin Ã¶ÄŸretmen daha alacaÄŸÄ±z." dedi.
MEB, 20 bin sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ±na iliÅŸkin duyuru yayÄ±mladÄ±. Ã–n baÅŸvurular 2 Mart'ta alÄ±nacak, sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navlar 14 Nisan ve 8 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak.
YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±nÄ±n 2018 yÄ±lÄ± birinci dÃ¶nemine iliÅŸkin mÃ¼racaatlar 16 Åžubat'ta sona erdi. Toplam baÅŸvuru sayÄ±sÄ± 103 bin 629 oldu.
Ã‡AYKUR'un Ã¼rettiÄŸi organik beyaz Ã§ayÄ±n insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan faydalarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla Japonya'da bir Ã¼niversitede Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor
Prof. Dr. Karatay, "Ã–lene kadar bu ilaÃ§larÄ± iÃ§eceksin' diye beyinleri yÄ±kanmÄ±ÅŸ diyabet hastalarÄ±nÄ±n ilaÃ§lardan kurtulabileceÄŸini bilmek en insani haklarÄ±dÄ±r. BaÅŸta diyabet olmak Ã¼zere tÃ¼m kronik dejeneratif hastalÄ±klar iyileÅŸtirilebilir." dedi.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, ortaÃ¶ÄŸretime yeni geÃ§iÅŸ sisteminin, 2018-2019 eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± itibarÄ±yla ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na yerleÅŸecek tÃ¼m Ã¶ÄŸrencileri kapsadÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ã–SYM tarafÄ±ndan, ALES'e iliÅŸkin analizlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± ilk sÄ±nav deÄŸerlendirme raporu yayÄ±mlandÄ±
TÃ¼rk Epilepsi ile SavaÅŸ DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yeni, "Epilepsi, herkesin baÅŸÄ±na gelebilecek kronik bir hastalÄ±k. AraÅŸtÄ±rma sonuÃ§larÄ±, epilepsi ile ilgili Ã¶n yargÄ±larÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serse de epilepsi hastasÄ± bireylerin birÃ§oÄŸu dÃ¼zenli ve doÄŸru bir tedavi ile Ã§alÄ±ÅŸabilir, okula gidebilir, evlenebilir yani normal hayatlarÄ±na devam edebilir" dedi
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kamu-Ã¶zel iÅŸ birliÄŸi ile baÅŸlatÄ±lan "Åžehir Hastaneleri Projesi" kapsamÄ±nda yapÄ±mÄ± devam eden Konya Åžehir Hastanesi, Ä°Ã§ Anadolu BÃ¶lgesi'nin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne hizmet verecek.
Bilim adamlarÄ±, insan yumurtalarÄ±nÄ± ilk kez laboratuvar ortamÄ±nda geliÅŸtirmeyi baÅŸardÄ±.
AEÃœ ile ÃœrdÃ¼n'deki 5 Ã¼niversite arasÄ±nda, Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretim elemanÄ± deÄŸiÅŸimini mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lan "Erasmus" ve "Mevlana DeÄŸiÅŸim ProgramÄ±" da dahil bir Ã§ok alanda iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±
Sigara ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nlerinde marka adlarÄ±nÄ±n standart bir yazÄ± tipi ve boyutta yer almasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tek tip paket uygulamasÄ± 5 Ã¼lkede hayata geÃ§ti
AK Parti Grup BaÅŸkanvekili ElitaÅŸ'Ä±n yardÄ±mcÄ± doÃ§entliÄŸin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren teklifinin, TBMM Milli EÄŸitim KÃ¼ltÃ¼r GenÃ§lik ve Spor Komisyonu'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±