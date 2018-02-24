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17:31, 24 Åžubat 2018 Cumartesi
Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
GÃ¼ncelleme: 10:36, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

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Ã–SYM'den '15 dakika' uyarÄ±sÄ±
Ã–SYM'den '15 dakika' uyarÄ±sÄ±

Ã–SYM, TUS ve STS adaylarÄ±na yarÄ±n yapÄ±lacak sÄ±navlarÄ±n baÅŸlama saatinden 15 dakika Ã¶nce sÄ±nav binalarÄ±na giriÅŸ yapmalarÄ± gerektiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezinden (Ã–SYM), yarÄ±n yapÄ±lacak 2018-TÄ±pta UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± (TUS) 1'inci DÃ¶nem ile 2018-TÄ±p DoktorluÄŸu AlanÄ±nda Seviye Tespit SÄ±navÄ± (STSÂ TÄ±p DoktorluÄŸu) 1'inci DÃ¶nem oturumlarÄ±na girecek adaylarÄ±n binalara alÄ±nma iÅŸleminin, sÄ±navÄ±n baÅŸlama saatinden 15 dakika Ã¶nce tamamlanacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Ã–SYM'nin Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden yapÄ±lan paylaÅŸÄ±ma gÃ¶re, 2018-TUS 1'inci DÃ¶nem Temel TÄ±p Bilimleri Testi ve 2018-STS TÄ±p DoktorluÄŸu 1'inci AÅŸama saat 10.15'te baÅŸlayacak.

AdaylarÄ±n sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nma iÅŸlemleri, sÄ±navÄ±n baÅŸlama saatinden 15 dakika Ã¶nce tamamlanacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nmayacak.

2018-TUS 1'inci DÃ¶nem Klinik Bilimleri Testi ve 2018-STS TÄ±p DoktorluÄŸu 2'nci AÅŸama ise saat 14.45'te baÅŸlayacak. SÄ±navÄ±n baÅŸlama saatinden 15 dakika Ã¶nce adaylarÄ±n sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nma iÅŸlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nmayacak.



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