ABD'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼len MÃ¼slÃ¼man polis defnedildi

ABD'ninÂ MarylandÂ eyaleti Prince George ilÃ§esinde komÅŸusunun, eÅŸine karÅŸÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddeti Ã¶nlemek Ã¼zere mÃ¼dahalede bulunurken Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 51 yaÅŸÄ±ndakiÂ polis memuru MÃ¼cahid Remziddin'in naaÅŸÄ±, Amerika Diyanet Merkezi'nde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan topraÄŸa verildi.
Prince George Polis DepartmanÄ±nÄ±n Ã–zel Operasyonlar Biriminde gÃ¶revli Remziddin'in cenaze tÃ¶renine Maryland Valisi Lary Hogan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra yÃ¼zlerce mesai arkadaÅŸÄ± ve yetkili katÄ±ldÄ±.
TÃ¶rende konuÅŸan Amerika Diyanet Merkezi Ä°mam Hatibi Ali Tos, Ã¶ldÃ¼rÃ¼len polis memurunun, 1997 yÄ±lÄ±nda MÃ¼slÃ¼man olup MÃ¼cahid adÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
MÃ¼cahid isminin, "Allah yolunda adalet iÃ§in mÃ¼cadele etmek" olduÄŸunu hatÄ±rlatan Tos, Remziddin'in her sabah kendi toplumunu yanlÄ±ÅŸa dÃ¼ÅŸenlere karÅŸÄ± korumak Ã¼zere uyandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bir kadÄ±nÄ± ÅŸiddetten kurtarmak isterken hayatÄ±nÄ± feda ettiÄŸini anlattÄ±.
TÃ¶rende Remziddin'in oÄŸlu Eric Taylor da katÄ±lÄ±mcÄ±lara seslendi. Taylor, kendisi 15 yaÅŸÄ±nda iken babasÄ±nÄ±n, vefat ettiÄŸinde onun cenazesini yÄ±kamasÄ±nÄ± vasiyet ettiÄŸini sÃ¶yledi.
BabasÄ±nÄ±n kendisinin kahramanÄ± olduÄŸunu vurgulayan Taylor, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Babam bir Malcolm X hayranÄ±ydÄ±. Evimizde bir Malcolm X posteri ve sÃ¶zleri asÄ±lÄ±dÄ±r. 21 Åžubat 1965'te Malcolm X bir silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucunda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, ÅŸimdi ise 21 Åžubat 2018'de babam yine bir silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼. O kan, babamÄ±n vÃ¼cudunda aynÄ± gÃ¼n o ikonik kahramanla aynÄ± ÅŸekilde aktÄ±."
MÃ¼slÃ¼man polis memurunun naaÅŸÄ±, kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan defnedildi.
Ä°zinli olduÄŸu 21 Åžubat'ta evinde istirahat eden 4 Ã§ocuk babasÄ± polis memuru MÃ¼cahid Remziddin, eÅŸine yaklaÅŸmama cezasÄ± bulunan 37 yaÅŸÄ±ndaki komÅŸusu Glenn Tyndell'in evinin bahÃ§esinden gelen Ã§Ä±ÄŸlÄ±k seslerini duydu.
Evinden Ã§Ä±kan Remziddin, bahÃ§ede eÅŸine ÅŸiddet uygulayan Tyndell'e mÃ¼dahale etmek istedi. Remziddin, aralarÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmadan kÄ±sa bir sÃ¼re Tyndell'in iki el ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu yaralandÄ±. Daha sonra yaÅŸanan arbedede Glenn Tyndell, Remziddin'e Ã¼Ã§ el daha ateÅŸ ederek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.
Remziddin'in silahÄ±nÄ± da alarak olay yerinden kaÃ§an Tyndell, kÄ±sa bir sÃ¼re sonra polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Murzuk kentine baÄŸlÄ± Ummul Erneb beldesinde dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da UMH'nÄ±n iki askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
HocalÄ± katliamÄ± kurbanlarÄ±nÄ±n KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkenti BiÅŸkek'te anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Arakan eyaletinin baÅŸkenti Sittwe'de meydana gelen patlamalarda 1 kiÅŸi yaralandÄ±
Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 38 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Taliban militanlarÄ±nÄ±n, Afganistan'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Farah vilayetinin Balabuluk ilÃ§esindeki askeri Ã¼sse saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 18 askerin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bildirildi.
Ä°RAM BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. Uygur, "Bir sÃ¼redir farklÄ± halk kesimleri artan biÃ§imde sokakta haklarÄ±nÄ± aramaya baÅŸladÄ±. TarikatlarÄ±n da sokaÄŸa inmesi Ä°ran rejimi aÃ§Ä±sÄ±ndan alarm verici bir durumdur." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n seÃ§im dÃ¶nemindeki kampanya danÄ±ÅŸmanÄ± Richard Gates'in, Rusya soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda kendisine yÃ¶neltilen suÃ§lamalarÄ± kabul ettiÄŸi bildirildi.
Ã–zbekistan hÃ¼kÃ¼meti,tarafÄ±ndan imzalanan kararla, Ã–zbekistan ile Tacikistan arasÄ±nda 8 otoyol ve 1 demiryolu ile 1 yaya geÃ§iÅŸ sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± yeniden faaliyete geÃ§ecek.
ABD'nin Maryland eyaletinde eÅŸine ÅŸiddet uygulayan komÅŸusuna mÃ¼dahale etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken silahla vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len polis memuru Remziddin topraÄŸa verildi.
Kabil'de dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 6 kiÅŸi de yaralandÄ±
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, ABD'nin Ä°srail bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini 14 MayÄ±s'ta KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±nÄ± "Ä°srail halkÄ± iÃ§in harika bir gÃ¼n" olarak nitelendirdi.
Suriye'de bir ay insani ateÅŸkes talep eden BMGK karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n kabul edilmesi iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde uzlaÅŸma saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in oylama yapÄ±lamadÄ±. Ertelenen oylamanÄ±n bugÃ¼n TSÄ° ile 20.00'de yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.
TÃ¼rkmen-Der eski baÅŸkanÄ±, Suriyeâ€™de ve Irakâ€™ta gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yardÄ±m faaliyetleriyle bilinen Mehmet Ali Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n eÅŸiyle birlikte Dubai'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Rudeyne, ABD'nin Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±na iliÅŸkin, "Tek taraflÄ± adÄ±mlar, kimseye meÅŸruiyet kazandÄ±rmayacak ve bÃ¶lgede barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlama Ã§abalarÄ±na engel olacak." dedi.
BelÃ§ika'nÄ±n Maasmechelen bÃ¶lgesindeki Flaman okullarÄ±ndaki baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± 11 Ã¶ÄŸrencinin velisinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava bugÃ¼n Ã¶ÄŸrencilerin lehine sonuÃ§landÄ±.
Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da bombalÄ± araÃ§larla dÃ¼zenlenen iki saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 21 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti