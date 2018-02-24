GÃ¼ncelleme: 10:46, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

ABD'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼len MÃ¼slÃ¼man polis defnedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'ninÂ MarylandÂ eyaleti Prince George ilÃ§esinde komÅŸusunun, eÅŸine karÅŸÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddeti Ã¶nlemek Ã¼zere mÃ¼dahalede bulunurken Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 51 yaÅŸÄ±ndakiÂ polis memuru MÃ¼cahid Remziddin'in naaÅŸÄ±, Amerika Diyanet Merkezi'nde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan topraÄŸa verildi.

Prince George Polis DepartmanÄ±nÄ±n Ã–zel Operasyonlar Biriminde gÃ¶revli Remziddin'in cenaze tÃ¶renine Maryland Valisi Lary Hogan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra yÃ¼zlerce mesai arkadaÅŸÄ± ve yetkili katÄ±ldÄ±.

TÃ¶rende konuÅŸan Amerika Diyanet Merkezi Ä°mam Hatibi Ali Tos, Ã¶ldÃ¼rÃ¼len polis memurunun, 1997 yÄ±lÄ±nda MÃ¼slÃ¼man olup MÃ¼cahid adÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

MÃ¼cahid isminin, "Allah yolunda adalet iÃ§in mÃ¼cadele etmek" olduÄŸunu hatÄ±rlatan Tos, Remziddin'in her sabah kendi toplumunu yanlÄ±ÅŸa dÃ¼ÅŸenlere karÅŸÄ± korumak Ã¼zere uyandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bir kadÄ±nÄ± ÅŸiddetten kurtarmak isterken hayatÄ±nÄ± feda ettiÄŸini anlattÄ±.

MALCOLM X HAYRANIYDI, AYNI GÃœN Ã–LDÃœRÃœLDÃœ

TÃ¶rende Remziddin'in oÄŸlu Eric Taylor da katÄ±lÄ±mcÄ±lara seslendi. Taylor, kendisi 15 yaÅŸÄ±nda iken babasÄ±nÄ±n, vefat ettiÄŸinde onun cenazesini yÄ±kamasÄ±nÄ± vasiyet ettiÄŸini sÃ¶yledi.

BabasÄ±nÄ±n kendisinin kahramanÄ± olduÄŸunu vurgulayan Taylor, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Babam bir Malcolm X hayranÄ±ydÄ±. Evimizde bir Malcolm X posteri ve sÃ¶zleri asÄ±lÄ±dÄ±r. 21 Åžubat 1965'te Malcolm X bir silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucunda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, ÅŸimdi ise 21 Åžubat 2018'de babam yine bir silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼. O kan, babamÄ±n vÃ¼cudunda aynÄ± gÃ¼n o ikonik kahramanla aynÄ± ÅŸekilde aktÄ±."

MÃ¼slÃ¼man polis memurunun naaÅŸÄ±, kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan defnedildi.

ÅžÄ°DDETE MARUZ KALAN BÄ°R KADINA YARDIM EDERKEN Ã–LDÃœRÃœLDÃœ

Ä°zinli olduÄŸu 21 Åžubat'ta evinde istirahat eden 4 Ã§ocuk babasÄ± polis memuru MÃ¼cahid Remziddin, eÅŸine yaklaÅŸmama cezasÄ± bulunan 37 yaÅŸÄ±ndaki komÅŸusu Glenn Tyndell'in evinin bahÃ§esinden gelen Ã§Ä±ÄŸlÄ±k seslerini duydu.

Evinden Ã§Ä±kan Remziddin, bahÃ§ede eÅŸine ÅŸiddet uygulayan Tyndell'e mÃ¼dahale etmek istedi. Remziddin, aralarÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmadan kÄ±sa bir sÃ¼re Tyndell'in iki el ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu yaralandÄ±. Daha sonra yaÅŸanan arbedede Glenn Tyndell, Remziddin'e Ã¼Ã§ el daha ateÅŸ ederek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.

Remziddin'in silahÄ±nÄ± da alarak olay yerinden kaÃ§an Tyndell, kÄ±sa bir sÃ¼re sonra polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.