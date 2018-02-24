GÃ¼ncelleme: 10:59, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

Bitlis'teki operasyonda terÃ¶ristlere ait patlayÄ±cÄ± ve yaÅŸam malzemesi bulundu





Bitlis'te PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemelerle Ã§eÅŸitli yaÅŸam malzemeleri ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bitlis ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, merkeze baÄŸlÄ± KayalÄ±baÄŸ kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ± KaÅŸÄ±klÄ± Deresi kuzeyi mevkisinde Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan 300 kilogram amonyum nitrat, 3 mutfak tÃ¼pÃ¼ ve muhtelif yaÅŸam malzemeleri ele geÃ§irildi. SÃ¶z konusu malzemeler gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince olay yerinde imha edildi.

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