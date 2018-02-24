Ã–zbekistan-Tacikistan arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ± yeniden aÃ§Ä±lÄ±yor

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Ã–zbekistan ve Tacikistan arasÄ±ndakiÂ 10 sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± yeniden faaliyete girecek.

Ã–zbekistan hÃ¼kÃ¼meti, Tacikistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki 10 sÄ±nÄ±r geÃ§iÅŸ noktasÄ±nÄ±n yeniden hizmete aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

AdaletÂ BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan imzalanan kararla, Ã–zbekistan ile Tacikistan arasÄ±nda 8 otoyol ve 1 demiryolu ile 1 yaya geÃ§iÅŸ sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± yeniden faaliyete geÃ§ecek.Â

HÃ¼kÃ¼metin kararÄ±na gÃ¶re, Ã–zbekistan'Ä±n Tacikistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki "Cartepa", "KuÅŸkent", "UÃ§turgan", "Havastabad", "Bekabad", "Pap", "Ravat", "GÃ¼lbahar" karayolu, "Amuzang" demiryolu ve "Cartepa" yaya geÃ§iÅŸ sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ± gereken altyapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kullanÄ±ma aÃ§Ä±lacak. SÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±ndaki altyapÄ± ve hazÄ±rlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 1 Mart'a kadar tamamlanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

GeÃ§en yÄ±l iki Ã¼lke arasÄ±nda 25 yÄ±l aradan sonra uÃ§ak seferleri yeniden baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Ã–zbekistan ile Tacikistan arasÄ±nda halen 16 sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± faaliyet gÃ¶steriyor.