11:43, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

Trump'Ä±n seÃ§im danÄ±ÅŸmanÄ± 'Rusya' suÃ§lamalarÄ±nÄ± kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Amerikan medyasÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, ABD'de Rusya soruÅŸturmasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten Ã–zel Yetkili SavcÄ± Robert Mueller'in suÃ§ladÄ±ÄŸÄ±Â Richard Gates, savcÄ±lÄ±kla iÅŸ birliÄŸi yaparak suÃ§lamalarÄ± kabul etti.

Donald Trump'Ä±nÂ seÃ§im kampanyasÄ±Â dÃ¶neminde kampanya menajeri Robert Manafort'un yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak gÃ¶rev yapan Gates'in, "ABD hÃ¼kÃ¼metine karÅŸÄ± komplo kurmak" ve "FBI yetkililerine yalan sÃ¶ylemek" suÃ§lamalarÄ±nÄ± kabul ettiÄŸi belirtildi.

MUELLER Ä°LE Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ° YAPACAK

Gates'in bundan sonraki sÃ¼reÃ§te Mueller ile iÅŸ birliÄŸi yapacaÄŸÄ± ve Rusya soruÅŸturmasÄ±yla ilgili yeni bilgiler verebileceÄŸi kaydedildi. Gates ile daha Ã¶nce suÃ§lanan Manafort'un ise halen hakkÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± reddettiÄŸi biliniyor. AyrÄ±ca Gates'in eski ortaÄŸÄ± ve iÅŸ arkadaÅŸÄ± Manafort'a karÅŸÄ± ifade verip vermeyeceÄŸi de merak ediliyor.